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Antonelli se s vylepšeným Mercedesem výrazně trápil

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Pátek v Singapuru lídrovi šampionátu nevyšel. Ve sprintové kvalifikaci, stejně jako v tréninku, skončil až na sedmém místě. Zdá se, že Mercedes se bude trápit druhý víkend po sobě.
Antonelli se s vylepšeným Mercedesem výrazně trápil

Antonelli se s vylepšeným Mercedesem výrazně trápil

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:37

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