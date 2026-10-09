Redakční hodnocení po 0:3 ve Wembley: Coufal pomohl Angličanům, Denia narazil

Mělo to být představení nové, odvážné české reprezentace. Místo toho se ukázala obrovská propast, která momentálně zeje mezi světovou špičkou a národním týmem. Češi byli po dlouhé pasáže prakticky neškodní. Domácí brankář Pickford byl bez práce. Redakce SportyŽivě proto dává českým fotbalistům nemilosrdné pozápasové hodnocení.
Po čtyřech kolech Ligy národů je tým nového reprezentačního kouče Santiaga Denii bez bodu a má skóre 2:10. Jestli je tohle nová éra českého fotbalu, moc radosti fanouškům nepřináší. Naopak. Ale zpátky k poslednímu bídnému představení. Jak si Češi podle redakce SportyŽivě (ne)vedli?
Lukáš Horníček – 5/10
Tři góly vypadají v životopise brankáře příšerně, jenže Horníček byl paradoxně jedním z těch, které lze kritizovat nejméně. Už v šesté minutě vytáhl Alexander-Arnoldovu střelu, později zachránil tým proti Bellinghamovi. Při prvním gólu mu navíc vlastní kapitán Coufal prakticky sebral míč z rukavic a poslal ho do sítě.
Vladimír Coufal – 1/10
Kapitánská páska, zkušenosti z Premier League, Wembley. Ideální večer, kdy má mazák uklidnit mladší spoluhráče. Místo toho ve 27. minutě přišel moment, který by se vyjímal v silvestrovském sestřihu: Kaneův míč mířil k Horníčkovi, jenže Coufal se rozhodl zasáhnout a skluzem jej uklidil do vlastní sítě. Kane jen zíral, lépe by to netrefil.
Martin Vitík – 3/10
Premiéra v základu proti tak silnému týmu není úplně dárek na uvítanou. A podle toho to taky vypadalo. Anglická ofenziva se kolem českého vápna pohybovala s pohodlím lidí čekajících na letišti v business lounge. V 67. minutě dostal Vitík žlutou. Zjevně se necítil jistě.
Robin Hranáč – 3/10
V minulosti se mu v zápasech nároďáku lepila smůla na paty, tentokrát se větším kiksům vyhnul. Ale stoper se při debaklu 0:3 nemůže schovat za větu „já u toho zrovna nebyl“. Spoluřídil obranu, která nestíhala. Na jeho místě by však s předvedenou hrou českého týmu nebyl platný ani legendární Maldini.
Jiří Sláma – 4/10
Jeden z mála, u koho lze použít slovo slušný bez ironie. Ve 23. minutě obětavě zablokoval Rogersovu střelu a předtím výborně ubránil jeho náběh za obranu. Jenže postupem času skončil i on v anglickém mlýnku. Navíc neuhlídal Kanea, který přesně hlavičkoval. V 68. minutě šel dolů.
Alex Král – 3/10
Měl být jedním z těch, kteří českému týmu pomohou přežít anglický tlak. Většina jeho přihrávek mířila dozadu. Takovou opatrnost presující soupeř snadno přečetl. Česká přechodová fáze fungovala jako špatný internet. Neustále to padalo. A Král měl ve středu hřiště klíčovou roli.
Michal Sadílek – 2/10
Běhat a bojovat umí, to se ví. Jenže proti Anglii potřebujete ještě něco navíc. V 54. minutě přišel pozdě do souboje, předvedl ostrý faul, dostal žlutou a kvůli trestu přijde o další reprezentační utkání. V reprezentaci už prožil lepší chvíle.
Pavel Šulc – 3/10
Po červené kartě z prvního utkání s Anglií měl co napravovat. Tentokrát vydržel na hřišti celý zápas, což by se při té zoufalosti dalo brát jako jistý druh pokroku. V závěru připravil Mackovi jednu z mála českých možností. Z ofenzivních hráčů asi nejvíc působil jako fotbalista, který věří, že soupeřova branka skutečně existuje.
Lukáš Ambros – 2/10
Padesát osm minut. Pokud jste během nich zapomněli, že je na hřišti, rozhodně nejste sami. Fotbalový režim inkognito. Češi v útočné fázi vyhořeli, domácí jim vlastně míč ani moc nepůjčovali. Hložek, který Ambrose v 58. minutě vystřídal, byl za půl hodiny nebezpečnější než on za celou dobu na hřišti. Musí přidat.
Ryan Naderi – 4/10
První start v základní sestavě reprezentace. Snaha se mu upřít nedala. Zády k bráně vyhrál několik těžkých soubojů. Ale od spoluhráčů nedostal žádný servis. Jako by se vrátily doby, kdy se v českém útoku marně nabízel Patrik Schick. Snad jen jednou v závěru mu přišel míč do vápna, jenže na něj nedosáhl.
Ondřej Lingr – 2/10
Odehrál první poločas, pak zmizel. To je vlastně velmi trefná recenze jeho výkonu. I on se na hřišti ztratil jako duch. Kdyby televizní grafika před střídáním neukázala jeho jméno, část diváků by možná jeho přítomnost zjistila až při čtení sestavy druhý den ráno.
Matěj Radosta – 3/10
Přišel místo Lingra, ale zázrak se nekonal. Nutno dodat, že nastupoval do týmu, který už připomínal zoufalce snažícího se vyběhnout eskalátor na Náměstí Míru jedoucí opačným směrem.
Adam Hložek – 4/10
Dostal přes půl hodiny. I to mu ale stačilo k tomu, aby se stal největší hrozbou pro anglickou obranu. Bohužel první střelu mu zablokoval vlastní spoluhráč Šulc (co k tomu dodat), druhá mířila asi metr vedle pravé tyče.
Roman Macek – 4/10
Do omráčené (což je ještě hodně mírné slovo) zálohy přinesl trochu života. V 79. minutě dokonce po Šulcově přihrávce nebezpečně vypálil z první. Pickford sice zasahovat nemusel, ale alespoň na okamžik si vzpomněl, proč na hřišti je.
Ondřej Zmrzlý – 3/10
Přišel za stavu 0:3. Užil si možná nejvíc dotyků s míčem z českých hráčů. Podnikl několik výpadů, jenže nic z toho nebylo.
Ondřej Kričfaluši – nehodnocen
Šel na hřiště až v 84. minutě za Coufala.
Trenér Santi Denia – 2/10
Ano, je potřeba uznat, že skupina se Španělskem, Anglií a Chorvatskem je prostě brutální. Ano, polovina kádru je zraněná. A ano, jako nový trenér kompletně mění herní styl. Otázkou však je, zda jeho odvaha hrát fotbal není v českých poměrech až příliš romantickou představou. Proti Albionu byl jeho tým bezzubý. Redakce SportyŽivě mu ale dává ještě několik zápasů prostor ukázat, že sázka na něj nebyla omylem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Krejča