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Většina lidí stonky mrkve vyhodí do koše. Šéfkuchař je dává na dno sklenice k rajčatům a výsledek vydrží ve spíži celý rok

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Uchovejte si chuť léta v té nejlepší formě. Perfektně zakonzervovaná rajčata zvládne i nezkušený začátečník a vydrží ve spíži i rok.
Většina lidí stonky mrkve vyhodí do koše. Šéfkuchař je dává na dno sklenice k rajčatům a výsledek vydrží ve spíži celý rok

Většina lidí stonky mrkve vyhodí do koše. Šéfkuchař je dává na dno sklenice k rajčatům a výsledek vydrží ve spíži celý rok

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 20:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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