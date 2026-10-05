Většina lidí stonky mrkve vyhodí do koše. Šéfkuchař je dává na dno sklenice k rajčatům a výsledek vydrží ve spíži celý rok

Konzervovaná rajčata jsou všestranným a chutným doplňkem vaší spíže, zejména v zimních měsících, kdy nejsou ta čerstvá dostupná v odpovídající kvalitě.
Mohou doplnit řadu pokrmů a dodat jídlům výraznou chuť. Ukrajinský šéfkuchař Eugen Klopotenko se laskavě podělil o jeden ze svých oblíbených receptů, který je ceněnou rodinnou tradicí. Vyzkoušejte ho také. Konzervovaná rajčata podle šéfkuchaře
Na konzervovaná rajčata se stonky mrkve, které jim dodají opravdu unikátní chuť, budete potřebovat:
2 kg středně velkých rajčat 4 stonky (listy) mrkve 1 litr vody 4 polévkové lžíce krystalového cukru 1 polévková lžíce kuchyňské soli 70 ml octa
Začněte výběrem čisté, sterilizované a třílitrové skleněné nádoby. Na dno sklenice umístěte omyté stonky mrkve. Ty
dodají konzervovaným rajčatům jedinečnou chuť. Uspořádejte čistá a suchá rajčata těsně nahoru na stonky mrkve. Dbejte na to, aby byla rovnoměrně rozložena a maximálně přitom využijte prostor ve sklenici. Zdroj fotografie: Pixabay Zeleninu, která uzrála ke konci sezóny, se vyplatí dobře zakonzervovat
Rajčata ve sklenici opatrně zalijte velkým množstvím vody. Nechte vodu přirozeně vychladnout na pokojovou teplotu. Jakmile voda vychladne, opatrně ji ze sklenice vylijte. Poté uloženou podruhé zalijte vodou. Tento postup pomáhá rajčata důkladně očistit.
Jak na přípravu nálevu
Pro přípravu nálevu přiveďte v samostatném hrnci k varu jeden litr vody. Přidejte krystalový cukr a kuchyňskou sůl a dobře promíchejte, dokud se obojí ve vroucí vodě zcela nerozpustí. V závěrečné fázi přípravy přidejte 70 ml octa a nakonec vše dobře promíchejte, aby se všechny přísady dobře spojily.
Poté hotový nálev opatrně nalijte na rajčata. Na sklenici nasaďte sterilizované víčko a pevně ji uzavřete. Ujistěte se, že je sklenice řádně uzavřena, aby se do ní nedostal vzduch a nekontaminoval obsah. Rychle obraťte sklenici dnem vzhůru, víčkem dolů, a zabalte ji do teplé deky nebo ručníku.
Zdroj fotografie: Pixabay Rajčatům stačí k perfektnímu výsledku málo – jen dobře vybrané suroviny a trocha šikovnosti Jak na uchování bez nutnosti sterilace
Sklenici nechte v tomto obráceném a izolovaném stavu 24 hodin. Během této doby
rajčata nasáknou nálevem a uvnitř sklenice se vytvoří opravdu lahodný chuťový profil.
Po uplynutí 24hodinového odpočinku uložte sklenici již v běžné poloze na tmavém a chladném místě. Správně uzavřené sklenice vydrží několik měsíců, takže si
můžete vychutnat chuť letních rajčat i během nejchladnější zimy. Pokud byste chtěli výdrž uložené zeleniny ještě prodloužit, pak samozřejmě můžete vsadit i na klasickou sterilaci. Dlouho vám však vydrží i běžně sklizená rajčata, stačí jen vsadit na ten správný postup.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři