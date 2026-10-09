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Šipkaři chtějí být stylovou gangsterkou. Rozjetého Štáfka ale brzdí křečovitý scénář

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Žánrových komedií s gangsterskými motivy v našich končinách nevzniká zrovna mnoho a svým způsobem má člověk potřebu každému projektu, jenž se inspiruje moderními žánrovkami Guye Ritchieho, fandit. Počiny Ubal a zmiz či Tony má plán se v kinech bohužel neuchytly a bude zajímavé sledovat, jak v nich zaboduje československá novinka Šipkaři, jež pracuje se svým žánrem poněkud těžkopádně.
Šipkaři chtějí být stylovou gangsterkou. Rozjetého Štáfka ale brzdí křečovitý scénář

Šipkaři chtějí být stylovou gangsterkou. Rozjetého Štáfka ale brzdí křečovitý scénář

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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