Šipkaři chtějí být stylovou gangsterkou. Rozjetého Štáfka ale brzdí křečovitý scénář

Žánrových komedií s gangsterskými motivy v našich končinách nevzniká zrovna mnoho a svým způsobem má člověk potřebu každému projektu, jenž se inspiruje moderními žánrovkami Guye Ritchieho, fandit. Počiny Ubal a zmiz či Tony má plán se v kinech bohužel neuchytly a bude zajímavé sledovat, jak v nich zaboduje československá novinka Šipkaři, jež pracuje se svým žánrem poněkud těžkopádně.
Hlavním hrdinou gangsterky se sportovní zápletkou je podvodníček Pepé (Tomáš Maštalír), jehož zrovna propustili z vězení. Klidu a svobody si ale neužije dlouho. Ihned si ho totiž odchytne nebezpečný mafián (Ivan Franěk), jemuž hrdina dluží velkou sumu peněz. Pepé má však plán – nechal totiž svého svérázného bratrance Milánka (Jakub Štáfek) rok trénovat šipky a nyní s ním chce vyhrát mezinárodní turnaj pořádaný v Košicích, na který si všichni pořádně vsadí. Jenže Milánek je neřízená střela, která navíc umí dokonale mířit jen v případě, že se na něj nikdo nekouká, což je v případě vyprodaného turnaje poněkud problém. Cesta do Košic se navíc neobejde bez komplikací.
Šipkaři
dávají svou inspiraci snímky Guye Ritchieho
najevo od prvních minut. Máme tu drsné prostředí plné gangsterů i malých kriminálníčků, jejichž postavy jsou ale přestylizované a dost podivné; sází se zde na nadsázku i černý humor a nechybí zde snaha o chytlavé hlášky, špinavější look či svižnější střih. Slavné filmy jako Podfu(c)k
či Sbal prachy a vypadni
by pak chtěla novinka připomínat i svou atmosférou či kamerou, i když je jasné, že kvůli rozpočtu muselo docházet ke kompromisům.
Tato snaha je zejména zpočátku příjemná a je zdůrazněna i přesně padnoucím soundtrackem. Podobné pokusy o žánrovky bývají ostatně často sympatické a působí přeci jen osvěžujícím dojmem. Problém je v tom, že tvůrci se žánrových propriet drží až příliš a nedokážou s příběhem ani klasickými motivy udělat nic moc zajímavého, nápaditého či hravého.
Gangsterská hříčka doplácí na křečovité dialogy, které se až moc drží zahraničních vzorů a v českém podání působí místy nepřirozeně a navíc dost šustí papírem. Svižný příběh lákající na podrazy a tajné plány postav se navíc brzy zadrhne a promění se v poměrně nezáživný road trip, v němž se dějí hodně šílené věci, zároveň se však počin stává schematickým… a zejména nudným.
Jednotlivé eskapády totiž nejsou dvakrát zábavné a snaha o bláznivý a drsný humor se tu často míjí účinkem a neladí dohromady s gangsterskou stránkou. Obě tyto roviny se proto ve výsledku hodně tlučou. Ostatně, už přirovnání jednoho z producentů k Dannyho parťákům a Boratovi znělo zvláštně, což výsledek jen podtrhuje. Nejvíce je to vidět právě na postavě Milánka v podání ze řetězu utrženého Štáfka. Hercova divoká improvizace a cit pro komediální timing snímek v mnoha momentech zachraňuje a hvězda Vyšehradu rozhodně patří k největším kladům filmu. Zároveň ovšem kvůli stylisticky nevyrovnanému scénáři, který často tlačí na humor až příliš, místy jeho postava působí jako by sem zabloudila z jiného filmu.
S gangsterkou linií se zde navíc nepracuje nijak zajímavě, zápletka je nakonec poměrně plochá a všechny závěrečné „twisty“ zkušený divák odhadne na míle daleko. Sem tam se nějaká hláška sice povede a duo Maštalír / Štáfek je hezky sehrané, režie Jakuba Machaly ale nedokáže vykouzlit jediný výraznější moment či nápad, jímž by udělala z „podkarpatského Guye Ritchieho“ výraznou podívanou. I přes Štáfkovu one-man show a slibné problesky nám zde tak zůstává pouze tuctová žánrovka zaseknutá v až přehnané kadenci bláznivého (a místy spíše bizarního) českého humoru.
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