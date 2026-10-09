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Ani voda, ani pivo. Nejlépe se maso v guláši dusí v úplně jiné tekutině

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Dennívýzva
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Poctivý guláš dokáže pokazit jediný automatický pohyb – sáhnout po kohoutku s vodou. Přitom stačí vyměnit tekutinu a z průměrného oběda se stane hostinská specialita.
Ani voda, ani pivo. Nejlépe se maso v guláši dusí v úplně jiné tekutině

Ani voda, ani pivo. Nejlépe se maso v guláši dusí v úplně jiné tekutině

Zdroj: SPastorius, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:30

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