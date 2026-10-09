Ani voda, ani pivo. Nejlépe se maso v guláši dusí v úplně jiné tekutině

Obsah článku
Kdo rád vaří, zná ten pocit. Hodiny strávené u plotny, pečlivě vybraná kližka, správný poměr cibule k masu, kvalitní mletá paprika. Přesto finální pokrm chutná spíš jako obyčejná omáčka než jako guláš z dobré hospody. Problém většinou nespočívá v receptuře ani v technice opékání – ale v okamžiku, kdy do hrnce nalijete tekutinu.
Většina lidí v tomto kroku zcela automaticky otočí kohoutkem. A právě tady přichází zásadní zlom. Obyčejná voda totiž funguje jako ředidlo, které utlumí všechno, co jste předtím pečlivě budovali. Zatímco na dně kastrolu vznikají během restování cenné přípečky – zkaramelizované cukry a koncentrované bílkoviny z masa – voda je jen naředí a ochudí o sílu.
Vývar místo vody: základ profesionálního guláše
První a nejspolehlivější volba, na kterou sázejí zkušení kuchaři, je silný masový nebo zeleninový vývar. Funguje jako přirozený zesilovač – propojí všechny vrstvy chuti v jeden harmonický celek a omáčce dodá přirozené tělo. Guláš pak neztrácí na síle a maso neplave v obarvené vodě.
Pro hovězí variantu se nabízí tmavý hovězí vývar, ale skvěle poslouží i poctivý zeleninový základ plný kořenové zeleniny. Vývar vnáší do pokrmu hloubku, kterou voda nikdy nedokáže nahradit.
Pokud chcete guláši dodat skutečně komplexní charakter, nejlepší volbou je kvalitní červené víno. Vnáší do těžkého masového jídla tolik potřebnou kyselost, která vyvažuje sladkost zkaramelizované cibule a tučnost masa. Zároveň omáčce propůjčí nádherně tmavou barvu a příjemnou plnost.
Víno má ještě jeden skrytý benefit: obsažené kyseliny pomáhají přirozeně křehčit maso. Rychleji rozkládají tuhý kolagen v kližce, díky čemuž bude výsledek dříve měkký a šťavnatý. U jemných drůbežích variant se naopak mnohem lépe uplatní bílé víno, které bílé maso nepřebije.
Pivo, rajčata i kombinace: co funguje na jaké maso
Kromě vína a vývaru existují další varianty, které výborně ladí s konkrétními druhy masa. Pro vepřový guláš představuje skvělého partnera tmavé pivo – dodá rustikální ráz, karamelové tóny a jemnou hořkost. Pozor ale na příliš chmelená piva: dlouhým vařením se hořkost redukuje a koncentruje, což by mohlo pokrm znehodnotit. Lepší jsou sladší, karamelová piva.
Kdo dává přednost svěžejšímu pojetí se středomořským nádechem, může jako tekutou složku zvolit rajčatovou šťávu. Velmi často se v praxi osvědčuje také kombinace vína a vývaru v poměru půl na půl – víno se postará o jiskru a barvu, zatímco vývar dodá tělo a hutnost.
Samotná změna tekutiny však k dokonalosti nestačí, pokud selže základní technika. Páteř celé chuti tvoří pomalé a trpělivé smažení cibule, které se postará o přirozenou hustotu. Na tento základ navazuje prudké opékání masa při vysoké teplotě – vzniká tak hnědá kůrka chránící šťavnatost uvnitř každého kousku.
Právě při opékání masa a restování cibule probíhá tzv. Maillardova reakce – chemický proces, který je základem pro vznik hluboké a komplexní chuti. Bez něj by guláš nikdy nedosáhl té pravé hostinské úrovně.
Když přijde čas na zalévání, platí přísná střídmost. Tekutinu je nutné přidávat postupně a v takovém množství, aby maso pouze těsně zakryla. Pokud to přeženete a maso utopíte, ztratíte kontrolu nad hustotou a pokrm začne připomínat polévku. Správný guláš se má pozvolna dusit, nikoli divoce vařit ve velkém objemu tekutiny.
Při práci s vínem či pivem panují občas obavy z obsahu alkoholu. Ty jsou však zbytečné – během dlouhého a pomalého dušení na mírném plameni se většina alkoholu odpaří. Podle studií amerického ministerstva zemědělství zůstává i po 2,5 hodinách vaření v pokrmu přibližně 5 % původního množství alkoholu, což je pro běžného strávníka zanedbatelné.
V hrnci tak zůstane pouze koncentrovaná vůně, hluboký chuťový profil a dokonale měkké maso obklopené hustou, lesklou omáčkou. Stačí vyměnit vodu za smysluplnou tekutinu a z obyčejného domácího vaření se stane gastronomický zážitek.
Zdroje článku: dnevnik.si, ceskatelevize.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská