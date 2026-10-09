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Kušej byl ve Slavii nezastavitelný, pak ho bez vysvětlení odstavili. Teď promluvil o tom, co se doopravdy stalo

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Ve Slavii začal deseti góly ve třinácti zápasech, pak skončil na tribuně. Vasil Kušej v Lize naruby popsal, jak celý pád viděl on sám.
Kušej byl ve Slavii nezastavitelný, pak ho bez vysvětlení odstavili. Teď promluvil o tom, co se doopravdy stalo

Kušej byl ve Slavii nezastavitelný, pak ho bez vysvětlení odstavili. Teď promluvil o tom, co se doopravdy stalo

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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