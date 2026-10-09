Kušej byl ve Slavii nezastavitelný, pak ho bez vysvětlení odstavili. Teď promluvil o tom, co se doopravdy stalo

Ještě v říjnu 2025 měl na kontě 13 gólů a 3 asistence ve 24 zápasech za Slavii. O necelý rok později hrál v Liberci na hostování a mezitím ležela sezona, ve které se z nejvýbušnější posily ligy stal hráč na okraji kádru. Oficiální vysvětlení Slavie nikdy nezaznělo. Kušej teď nabízí svou verzi: zranění, nečekané odsuny na tribunu, ztracená pozice. Problém v kabině podle něj nebyl nikdy. Jeho slova se dají postavit vedle čísel, a ta říkají víc, než by se na první pohled zdálo.
Deset gólů ve třinácti zápasech, pak tribuna
Do Edenu přišel 7. ledna 2025 z Mladé Boleslavi jako třetí nejproduktivnější hráč podzimní části ligy a se smlouvou do prosince 2028. Start vyšel nad všechna očekávání. Podle Slavie dal v prvních třinácti utkáních deset branek, což je tempo, jaké v české lize nevydrží skoro nikdo.
Ani Kušej ho nevydržel. V sezoně 2025/26 nastoupil podle klubu do 29 utkání a vstřelil pět gólů. Poslední ligovou trefu za Slavii zaznamenal na konci února 2026. Pak přišlo to, co iSport ve shrnutí rozhovoru popisuje jako zranění, nečekané odsuny na tribunu a ztrátu místa v sestavě.
Kdo přesně o jeho vyřazení rozhodl a proč, veřejně doloženo není. Sestavu a nominace k zápasům má ve fotbale primárně v rukou realizační tým, žádný zdroj ale nejmenuje konkrétního člověka ani konkrétní důvod. Zůstává tak otevřené, zda šlo o výkonnost, zdravotní stav, taktiku, konkurenci, nebo o kombinaci všeho. Podle nás nejspíš o tu kombinaci. Slavia má na ofenzivních postech tolik kvality, že hráč po zranění a s klesající produktivitou ztrácí místo rychleji než kdekoli jinde v lize.
Konec přišel 27. června 2026. Slavia oznámila, že Kušej odchází do Liberce na roční hostování s opcí. Nejde tedy o klasický přestup a Slavia si nad jeho budoucností zatím drží kontrolu.
Kušejova verze: kabina v pořádku, nálepka zůstala
Hlavní rozhovor vyšel 9. října 2026 v pořadu Liga naruby. Kušej v něm mluví o konci ve Slavii, o kritice i o tom, co sám vnímá jako nálepku problémového hráče.
Nejostřeji zní pasáž o kabině. Podle iSportu Kušej výslovně odmítá, že by tam kdy byl problém, a přesto má pocit, že si o něm lidé myslí, že je „špatný člověk“. Odkud tahle pověst pochází, jsme dohledat nedokázali. Žádný konkrétní citovatelný výrok, žádný doložený incident. Existuje jen to, co Kušej sám cítí a o čem mluví.
Kušejovo hodnocení slávistického angažmá je poctivé brát s odstupem. Jeho slova jsou jeho výkladem, ne protokolem z porady realizačního týmu. Zároveň ale nepůsobí jako výčitky ublíženého hráče. Trpišovskému přiznává, že ho naučil bránit, a slávistický styl popisuje věcně: souboje jeden na jednoho a extrémní běžecká náročnost. Nikoho nejmenuje jako viníka.
Do absolutního topu mu podle vlastních slov ještě něco chybí. Takové přiznání hráč na pokraji vzdoru obvykle nevysloví.
Fodrek, Kania a Bořil: proč Liberec funguje
Kušejův přesun byl součástí jedné z nejvýraznějších transakcí v historii české ligy. Do Slavie míří N’Guessan a Diakité, do Liberce kromě Kušeje Alexandr Bužek, který podepsal na pět let, a jako volný hráč Jan Bořil s roční smlouvou. Slovan obchod označil za rekordní přestup v rámci nejvyšší soutěže a iDNES před dokončením psal o hodnotě přes 250 milionů korun. Základní rámec dohody podle téhož zdroje řešili liberecký majitel Ondřej Kania se šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem.
Kušej o Kaniovi mluví s respektem. Doslechl se prý, že bez něj by „celý velký obchod“ nedopadl. Pro hráče, který odcházel z pozice odstaveného, je to zásadní signál: v novém klubu nebyl doplňkem, ale jedním z klíčových jmen.
Trenér Branislav Fodrek je podle Kušeje „bručoun“, který týmu dodává sebevědomí a vnáší do Liberce spíš zahraniční styl práce. V praxi to podle něj znamená:
- Psychiku: hráči věří, že zápas zvládnou i po horším průběhu.
- Tréninky: kvalitní, takticky propracované a zaměřené na přípravu hráčů pro větší kluby.
- Prostředí: po příchodu nových trenérů se v kabině víc mluví anglicky a slovensky, což Kušej spojuje s cestou na zahraniční trh.
A pak Bořil. Bývalý slávistický kapitán podle Kušeje jezdí na každý zápas, i když nehraje, žije s týmem a přišel ho stmelit. Jeho konec v Edenu ho podle spoluhráče mrzí. Podle dřívějších informací iROZHLASu Bořil odmítl roli hrajícího trenéra a kapitána druholigové rezervy, protože chtěl dál hrát nejvyšší soutěž. Liberec tak spojil dva hráče, kteří ve Slavii skončili jinak, než si představovali.
Kušej zároveň vidí, jak se tým proměnil. Už loni pro něj byl Liberec nepříjemný soupeř, silový, rychlý a běžecky náročný. Teď je podle něj vyváženější a pevnější vzadu. Tabulka mu dává za pravdu.
Červená v Teplicích a cesta zpět
Nový začátek se nemohl vydařit hůř. V zápase s Teplicemi 1. srpna 2026 dostal Kušej ve 2. minutě červenou kartu za skluz na Jakuba Jakubka. Liberec prohrál 0:1 a Kušej se na sociálních sítích omluvil, že nechal spoluhráče celý zápas v oslabení.
Pak se to začalo lámat. Proti Hradci si 30. srpna připsal první asistenci v libereckém dresu a po zápase řekl, že se mu vrátila chuť k fotbalu. O týden později rozhodl derby s Jabloncem. Byla to jeho první ligová trefa od konce února, kdy ještě oblékal sešívaný dres. Druhý gól přidal proti Mladé Boleslavi, tedy proti svému bývalému klubu.
Jak si stojí v jednotlivých štacích, ukazuje srovnání ligových čísel podle Opty a iDNES:
|Klub
|Ligové zápasy
|Góly
|Asistence
|Mladá Boleslav
|68
|13
|17
|Slavia Praha
|42
|15
|5
|Slovan Liberec (po 9 kolech)
|7
|2
|1
Liberecký vzorek je zatím malý. Za pozornost ale stojí, že se Kušej v Boleslavi profiloval spíš jako tvůrce hry, zatímco ve Slavii hlavně jako zakončovatel. V Liberci zatím přispívá obojím a tým kolem něj vyhrává. Po devíti kolech je Slovan druhý s bilancí šesti výher, dvou remíz a jedné prohry, 20 body a skóre 13:4, které podle tabulky Chance Ligy na iDNES svědčí o nejpevnější obraně soutěže. Má také nejlepší venkovní bilanci. Mladá Boleslav ale odehrála o zápas méně a náskok na třetí místo činí jen tři body.
Dá se čekat, že udržitelnost druhé příčky bude stát hlavně na obraně, disciplíně a šířce kádru. U Kušeje platí totéž v menším měřítku. Jedna zbytečná červená ho stála celý zápas.
Reprezentace zatím bez něj
Na dlouhé reprezentační okno od 26. září do 6. října, které zahrnovalo i duely ve Španělsku a v Anglii, Kušej nominaci nedostal. Santi Denia vzal jen 26 hráčů, přestože program obsahoval čtyři zápasy během jedenácti dnů. Širší kádr odmítl. V útoku počítal s Hložkem, Chorým a Šulcem, po zraněních dopisoval mimo jiné Sejka a Vašulína. Kušej mezi nimi nebyl.
Individuální důvod jeho absence oficiálně nezazněl. Při pohledu na čísla ale nepřekvapí. Dva ligové góly ze sedmi zápasů a vyloučení v úvodu sezony zatím nejsou vizitkou, která by trenéra donutila měnit plány. Pokud Kušej naváže na zářijovou formu, přidá stabilní produktivitu a vyhne se dalším disciplinárním výpadkům, může se do debaty o reprezentaci vrátit. Podle nás má větší šanci na krajních a ofenzivních postech, kde je konkurence o něco řidší než na hrotu.
V Liberci zatím žádného reprezentanta A-týmu nemají. Denia z libereckého kádru zmínil jen jednadvacítkáře Milana Lexu, kterého ocenil za techniku a standardní situace. Druhý tým tabulky tak zatím do národního týmu promlouvá jen nepřímo.
Kušejův příběh se nedá zjednodušit na hráče, kterému ve Slavii ukřivdili. Čísla ukazují skutečný propad a jeho vlastní verze zůstává jednou z několika možných. Ukazuje ale něco, co se u výbušných hráčů opakuje: stejný fotbalista, který v obrovské konkurenci skončí na tribuně, může o pár měsíců později v klubu, kde na něm staví, rozhodovat derby.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner