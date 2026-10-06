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Sedmitunový granát se zavrtal třicet metrů hluboko do pevné skály. Ocelové monstrum tam jedinou ranou absolutně vymazalo podzemní muniční sklad

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Německý železniční kanón Schwerer Gustav ráže 800 mm vážil 1 350 tun a střílel sedmitunové granáty. Proč Hitlerovo největší dělo vyžadovalo 4 000 mužů personálu a po pouhých 48 výstřelech u Sevastopolu skončilo ve šrotu?
Německý železniční kanón Schwerer Gustav ráže 800 mm na zdvojeném kolejišti v palebném postavení

Německý železniční kanón Schwerer Gustav ráže 800 mm na zdvojeném kolejišti v palebném postavení

Zdroj: Bundesarchiv / Wikimedia Public domain
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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