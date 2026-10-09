Armáda vzpomíná na Adriana Wernera. Voják z Těšína zemřel před 15 lety

Armáda vzpomíná na Adriana Wernera. Voják z Těšína zemřel před 15 letyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Armáda vzpomíná na Adriana Wernera. Voják z Těšína zemřel před 15 letyZdroj: Armáda ČR
Článek byl publikován 09.10.2026 16:34
Obec Třemešná na Bruntálsku uspěla se dvěma žádostmi v dotačním programu Živel 1. Na obnovu infrastruktury...
Opava vyhlásila druhé kolo prodeje stavebních pozemků v připravované obytné oblasti Stromovka. Zájemci...
Historii Grossmannovy vily, osudy jejích obyvatel i náročnou záchranu památky přibližuje nová publikace...
Ostravský pivovar Ostravar v příštím roce postupně ukončí výrobu. Klíčové značky začne společnost Pivovary...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →