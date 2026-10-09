Manžel na hodinu vrací Polívku a Holubovou jako zamilovaný pár. Hned v úvodu ale tvůrcům nesedí časová osa

Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima Manžel na hodinu, FOTO: Václav S. Sadilek / Jan Kučera / distr. FTV Prima
Štáb komedie Manžel na hodinu z roku 2016 musel při natáčení opakovaně přerušovat ostré záběry kvůli zkaženým klapkám. Roli hlavního baviče na place totiž převzal herec David Novotný. Svými replikami a nečekanými výstupy dokázal herecké kolegy spolehlivě odbourat. Neuzavřené dědictví a časový nesmysl
Parta nymburských hráčů vodního póla, kteří pracují jako hodinoví manželé, řeší osobní i sportovní komplikace. Milan v podání
chce požádat o ruku lékařku Elišku, kterou hraje Bolka Polívky , ale zjistí, že se zapomněl rozvést se svou slovenskou manželkou. Kryštof se navíc snaží zachránit rozpadající se tým a vytrhnout kamaráda Jakuba z depresí. Do bazénu proto přivede akvabely, aby s nimi zbylá trojice hráčů natrénovala společné vystoupení. Do záchranného plánu se nakonec s vidinou přítomnosti mladých žen zapojí i Honza. Eva Holubová
Těsně před Milanovou žádostí o ruku pronese Eliščina dcera poznámku, že matka s partnerem žijí už dva roky. Toto tvrzení však nedává smysl v kontextu předchozího filmu
. Na jeho konci totiž čtveřice kamarádů zdědila osmadvacet milionů korun a Milan se s lékařkou teprve seznámil. Vzhledem k tomu, že milionové dědictví v úvodu pokračování ještě není nijak vyřešeno, mohl jejich vztah reálně trvat maximálně dva měsíce. Hodinový manžel Nymburk jako hlavní základna a Polívka za mikrofonem
Natáčení komedie pod vedením režiséra a scenáristy Tomáše Svobody probíhalo od konce června do 1. srpna 2016. Filmaři se s kameramanem Davidem Ployharem usídlili téměř výhradně ve středočeském Nymburku a jeho bezprostředním okolí. O střih natočeného materiálu se následně staral Adam Dvořák.
Bolek Polívka se do projektu nezapojil pouze jako herec. Osobně se postaral i o hudební složku, když k celému filmu nazpíval titulní píseň s názvem Miluji tě, lásko. O zbytek hudebního doprovodu se postaral René Rypar, bývalý člen kapely Support Lesbiens.
Zkažené klapky a prázdnější sály o vánoční premiéře
Při natáčení padla dlouhá řada zkažených klapek a štáb musel ostré záběry přerušovat. Roli hlavního baviče na place převzal
jako Honza, jehož filmová manželka Petra v podání Zuzany Norisové čeká dítě. Novotný svými replikami a nečekanými výstupy nejčastěji odbourával herecké kolegy. David Novotný
Snímek vstoupil do českých kin 22. prosince 2016 jako třetí a poslední filmové pokračování toho roku, hned po šestých Básnících a pohádce Anděl Páně 2. Tvůrci s premiérou strategicky zacílili na sváteční dny a doufali, že navážou na mimořádný úspěch prvního dílu. Původní komedie z konce roku 2014 totiž překvapila návštěvností přesahující dvě stě tisíc lidí a zaznamenala velký ohlas i u slovenského publika. Dobovým kritikům u ní tehdy vadil především lascivní humor a předvídatelné scény s předčasným užitím viagry.
Režisér Tomáš Svoboda ještě před touto premiérou poslal v roce 2016 do kin romantický titul Jak se zbavit nevěsty, který přilákal pod sto tisíc diváků. Pokračování nymburské party však předchozí komerční úspěchy nezopakovalo. Přestože komedie Manžel na hodinu o vánočním víkendu odstartovala ve více než stovce sálů, našlo si k ní cestu jen necelých osm tisíc příznivců.
Komedii Manžel na hodinu vysílá Prima MAX 9. října ve 20:00 a o den později v 17:45.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, idnes).