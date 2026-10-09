Penny dostalo pokutu 10,5 milionu za falešné slevy. ČOI prozradila 3 triky, kterými vás řetězce klamou dodnes

Penny Market si z celkového balíku 23 935 000 Kč odneslo tři pravomocné pokuty (5 000 000, 3 500 000 a 2 200 000 Kč), tedy dohromady 10,7 milionu korun. Pětimilionová sankce je přitom zákonný strop, který může regionální inspektorát ČOI uložit, a u Penny k němu inspekce sáhla v souvislosti s tímto typem kontrol. Důvod? Takzvané falešné slevy, tedy situace, kdy řetězec označí zboží jako zlevněné, ale slevu nepočítá z nejnižší ceny za posledních 30 dnů, jak od roku 2023 ukládá § 12a zákona o ochraně spotřebitele. Zákazník vidí velké procento na cenovce, jenže reálně neušetřil nic, nebo dokonce zaplatil víc než dřív. Z veřejných výkladů ČOI a Ministerstva průmyslu a obchodu přitom vyplývají tři opakující se mechanismy, kterými řetězce tento dojem vytvářejí. Nejde o jeden oficiální seznam pod hlavičkou „3 triky“, ale o redakční syntézu z veřejně dostupných materiálů obou institucí. A tyto praktiky přetrvávají dodnes; inspekce ve druhém čtvrtletí 2026 zjistila porušení ve 122 z 239 kontrol, tedy ve více než polovině.
Pasta Odol za 32,90 Kč a „sleva“ 18 %, která žádnou slevou nebyla
Jak falešná sleva vypadá v praxi, ukazuje případ z Penny v Hlučíně, který veřejně popsaly
Novinky.cz na základě podkladů ČOI. Zubní pasta Odol byla v regálu za 32,90 Kč s vyznačenou slevou 18 % z ceny 39,90 Kč. Na první pohled solidní akce. Jenže nejnižší cena, za kterou Penny tutéž pastu prodávalo v předchozích 30 dnech, byla rovněž 32,90 Kč. Sleva tedy ve skutečnosti neexistovala. Zákazník zaplatil přesně tolik co předtím, ale odcházel s pocitem, že ušetřil sedm korun.
Tohle nebyl ojedinělý výkyv jedné prodejny. Inspektoři v Plzeňském a Karlovarském kraji při kontrolách Penny zdokumentovali přes 500 případů nesprávně uvedené nebo vypočtené slevy a v 18 kontrolách navíc odhalili chybné účtování u pokladny. Právě rozsah a opakovanost zjištěných pochybení vedly ČOI k uložení maximální sankce.
Tři mechanismy, které vás v regálu oklamou
Z veřejných
FAQ ČOI ke slevám a výkladového textu MPO vyplývají tři způsoby, jak řetězce zákonnou povinnost obcházejí nebo přímo porušují: Sleva počítaná z nesprávné ceny. Obchod vezme jako základ „běžnou“ nebo „doporučenou“ cenu místo nejnižší ceny za posledních 30 dnů. Výsledné procento vypadá lákavě, ale skutečná úspora je menší, nulová, nebo jde dokonce o zdražení. Přesně to se stalo s pastou Odol v Hlučíně. Dvojí referenční cena a drobný tisk. Na cenovce se objeví přeškrtnutá „dříve“ cena i zákonná 30denní cena, ale ta správná, tedy zákonná, je upozaděná, napsaná menším písmem nebo schovaná v poznámce pod čarou. Zákazník přirozeně čte tu vyšší a výraznější cifru a má dojem větší slevy. Vizuální dojem akce bez skutečné slevy. Barevná cenovka, červený rámeček, slovo „akce“ nebo „naše cena“ – to všechno může vyvolat pocit výhodného nákupu, i když se cena nezměnila nebo klesla jen nepatrně. Mluvčí ČOI veřejně popsal, že řetězce tyto vizuální prvky používají systematicky a záměrně.
Důležité je, že pravidlo 30denní referenční ceny se nevztahuje na všechno zboží. Výjimku mají výrobky podléhající rychlé zkáze a zboží s krátkou dobou spotřeby, typicky potraviny se značením „spotřebujte do“, řezané květiny nebo výrobky určené k okamžité spotřebě.
Penny není samo, ale v pokutách vyčnívá
Ve druhém čtvrtletí 2026 nabylo právní moci celkem 16 pokut za nekalé slevové praktiky. Penny patří mezi nejvýraznější případy, ale problém je průřezový. Níže uvedená tabulka pracuje s širším souhrnem maloobchodních kontrol ČOI za první pololetí 2026, takže její počty pokut a celkové částky nelze přímo srovnávat s výše uvedenými 16 pokutami za konkrétní slevové praktiky:
Řetězec Kontrol (1. pol. 2026) S porušením Pravomocné pokuty Celkem Kč Penny 84 43 5 13 400 000 Billa 89 38 4 5 850 000 Kaufland 54 34 5 5 500 000 Albert 100 33 5 5 135 000 Lidl 79 35 5 2 985 000
Data zahrnují souhrn maloobchodních kontrol ČOI za celé první pololetí 2026, nejen kontroly slev. Z tabulky je patrné, že Penny má mezi uvedenými řetězci vysoký podíl kontrol s porušením a také nejvyšší součet pravomocných pokut. Podle veřejně citovaných účetních údajů ze Sbírky listin přitom Penny vykázalo tržby kolem 61,9 miliardy Kč a čistý zisk kolem 1,17 miliardy. Součet 10,7 milionu korun u tří výše zmíněných pokut představuje necelé jedno procento tohoto zisku. Odstrašující efekt? Podle nás nedostatečný. Výše sankcí a opakovaná zjištění ale ukazují, že ČOI se snaží na porušování pravidel reagovat přísněji.
Jak se bránit přímo v obchodě
Než položíte „zlevněný“ výrobek do košíku, stačí třicetivteřinová kontrola:
Najděte údaj „nejnižší cena za posledních 30 dnů“. Musí být na cenovce nebo jinak řádně uvedený. Pokud chybí, může jít o porušení pravidel. Porovnejte akční cenu s touto 30denní cenou. Pokud je akční cena stejná nebo vyšší, o skutečnou slevu z této referenční ceny nejde. Zpozorněte u více „původních“ cen. Když cenovka ukazuje přeškrtnutou cenu a zároveň jinou referenční cenu drobným písmem, řetězec může vytvářet dojem větší slevy, než jaká ve skutečnosti je. Nenechte se zmást barvou. Červená cenovka, žlutý štítek nebo nápis „akce“ neznamená automaticky slevu. Rozhodující je skutečná cena a správně uvedená referenční cena.
Pravidlo 30denní referenční ceny není český vynález. Vychází z evropské směrnice Omnibus a vymáhají ho úřady po celé EU. Polský UOKiK letos uložil pokutu téměř 5,9 milionu zlotých společnosti spojené s Temu za pochybení při uvádění nejnižší ceny před slevou.
Penny ani ostatní řetězce tak zatím nemají důvod přestat. Pokuty sice mohou být vysoké, ale stále představují jen zlomek tržeb velkých obchodních řetězců. Dokud se to nezmění, zůstává nejspolehlivější obra
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík