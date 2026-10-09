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Penny dostalo pokutu 10,5 milionu za falešné slevy. ČOI prozradila 3 triky, kterými vás řetězce klamou dodnes

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ČOI ve druhém čtvrtletí 2026 udělila řetězcům pravomocné pokuty za falešné slevy v rekordní výši téměř 24 milionů korun. Nejhůř dopadlo Penny.
Obchod Penny

Obchod Penny

Zdroj: Pennymagyarország / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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