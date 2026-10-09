Ani pět minut, ani zapnuté blikačky. Za parkování na tomto místě hrozí až 10 000 Kč a dva body

Český zákon o silničním provozu rozlišuje mezi běžným vyhrazeným parkovištěm a místem určeným pro vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. U některých běžných vyhrazených míst zákon připouští zastavení a stání nepřesahující tři minuty, pokud tím řidič nikoho neohrozí ani neomezí.
Pro parkovací místa určená osobám se zdravotním postižením však platí zvláštní pravidlo. Vozidlům bez příslušného označení je na nich zakázáno zastavení i stání. Řidič se proto nemůže automaticky hájit tím, že byl pryč jen několik minut nebo že nechal zapnutá výstražná světla. Ta sama o sobě žádnou výjimku ze zákazu nevytvářejí a neopravňují k obsazení vyhrazeného místa.
Tři minuty zde jako výjimka nefungují
Důležitý je rovněž rozdíl mezi zastavením a stáním v právním smyslu. Za zastavení se považuje uvedení vozidla do klidu pouze na dobu nezbytně nutnou například k okamžitému nastoupení či vystoupení osob nebo naložení a vyložení nákladu.
Jestliže řidič vozidlo odstaví a odejde například nakoupit, vyzvednout zásilku nebo vyřídit záležitost na úřadě, zpravidla už nejde o pouhé zastavení. Právě neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s parkovacím průkazem je v zákoně uvedeno jako samostatný bodovaný přestupek. Rozhodující proto není jen počet minut, ale především to, co řidič s autem skutečně udělal. Argument „jen jsem si na chvíli odskočil“ tak automaticky neznamená mírnější posouzení.
Ve správním řízení může pokuta dosáhnout 10 tisíc korun
Za neoprávněné stání na takovém místě stanoví současná právní úprava při vyřízení příkazem na místě pokutu od 2 500 do 3 500 korun. Pokud se případ dostane do správního řízení, pohybuje se zákonná sazba od 4 000 do 10 000 korun. K tomu se řidiči zapisují dva body do bodového hodnocení. Jde tak o jeden z případů, kdy nesprávné parkování nezůstává pouze u finanční sankce. Od reformy bodového systému účinné od roku 2024 jsou bodované přestupky rozděleny do sazeb po dvou, čtyřech a šesti bodech. Neoprávněné stání na místě pro vozidlo přepravující osobu se zdravotním postižením patří do dvoubodové kategorie.
Sankce navíc nemusí být jediným nákladem. Zákon umožňuje, aby o odstranění neoprávněně stojícího vozidla z vyhrazeného parkoviště rozhodl policista nebo strážník obecní policie. Náklady na odstranění vozidla potom nese jeho provozovatel. Výsledná částka se proto může podle konkrétního města a místního ceníku odtahové služby dostat nad samotnou maximální pokutu. Výše nákladů za odtah není v celé republice jednotná a nelze ji proto přičítat k pokutě jako jednu pevnou částku. Pro řidiče je podstatné, že obsazením vyhrazeného místa neriskuje pouze několikatisícovou sankci a body, ale za určitých okolností také další výdaje spojené s odstraněním automobilu.
Parkovací průkaz patří osobě, nikoliv automobilu
Ani samotná přítomnost parkovacího průkazu za čelním sklem ještě neznamená, že může vozidlo vyhrazené místo využít za všech okolností. Zákon umožňuje označit automobil parkovacím průkazem pouze tehdy, pokud jej řídí oprávněná osoba nebo je taková osoba ve vozidle přepravována. Průkaz tedy není univerzálním povolením pro konkrétní vůz, které by mohli libovolně využívat další členové rodiny.
Přepravovaná osoba navíc musí být při kontrole schopna doložit příslušné oprávnění. Neoprávněné použití parkovacího průkazu zákon řadí do stejné skutkové podstaty jako neoprávněné stání na vyhrazeném místě. Řidiči by proto neměli spoléhat ani na průkaz příbuzného ponechaný v automobilu, pokud jeho držitele právě nepřepravují.
Zdroje: e-sbirka.gov.cz, iparagraf.cz