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Ani pět minut, ani zapnuté blikačky. Za parkování na tomto místě hrozí až 10 000 Kč a dva body

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Volné místo přímo před obchodem, lékárnou nebo úřadem může být lákavé, pokud jsou všechna ostatní obsazená. U parkoviště vyhrazeného pro vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením se však řidič nemůže spoléhat na několik minut tolerance ani na zapnutá výstražná světla. Neoprávněné stání může skončit pokutou až 10 000 korun a zápisem dvou bodů.
Ani pět minut, ani zapnuté blikačky. Za parkování na tomto místě hrozí až 10 000 Kč a dva body

Ani pět minut, ani zapnuté blikačky. Za parkování na tomto místě hrozí až 10 000 Kč a dva body

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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