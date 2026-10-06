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Vlastní ho jediný rod přes 700 let: Tento český hrad odolal času i komunistům

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Posázaví patří k místům, kde se dá během jediného dne spojit výlet do přírody s návštěvou výrazné historické památky. Hrad Český Šternberk stojí vysoko nad řekou Sázavou už od 13. století a dodnes nabízí působivé výhledy, obranné prvky i interiéry spojené s rodem Sternbergů.
Kam na výlet v Posázaví? Hrad Český Šternberk láká na bohatou historii i unikátní hladomornu

Kam na výlet v Posázaví? Hrad Český Šternberk láká na bohatou historii i unikátní hladomornu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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