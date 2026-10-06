Vlastní ho jediný rod přes 700 let: Tento český hrad odolal času i komunistům

Posázaví patří k místům, kde se dá během jediného dne spojit výlet do přírody s návštěvou výrazné historické památky. Hrad Český Šternberk stojí vysoko nad řekou Sázavou už od 13. století a dodnes nabízí působivé výhledy, obranné prvky i interiéry spojené s rodem Sternbergů.
Na první pohled zaujme hlavně jeho poloha na skalnatém ostrohu. Když se na hrad podíváte z protějšího břehu Sázavy, působí skoro jako kulisa z historického filmu. Za kamennými zdmi se ale skrývá mnohem pestřejší příběh.
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Český Šternberk založil kolem roku 1241
Zdeslav z Divišova. Název odvodil od rodového erbu se zlatou osmihrotou hvězdou, přičemž německá slova Stern a Berg znamenají hvězda a hora. Sídlo zůstalo po většinu své historie spojeno se stejným rodem. Český Šternberk se během staletí výrazně proměňoval. Z původně obranného hradu se postupně stalo pohodlnější šlechtické sídlo, které zůstalo spojené s rodem Sternbergů. Foto: Anonymous/Wikimedia Commons (CC-PD-Mark)
Po dobytí hradu vojskem Jiřího z Poděbrad v roce 1467 následovala
pozdně gotická obnova a posílení opevnění. V 17. století se pak část strohého hradu proměnila v pohodlnější raně barokní sídlo. Gotické zdi začaly ukrývat reprezentativnější obytné prostory odpovídající tehdejším představám o šlechtickém bydlení. Za historickými zdmi se žije dodnes
Další změny přineslo 20. století. Do historického sídla byla zavedena elektřina, vznikl vodovod a později také
ústřední topení. Právě podobné detaily podle mě pomáhají představit si hrad v trochu jiném světle. Nejen jako památku plnou starého nábytku, ale jako skutečný domov, který se musel přizpůsobovat každodenním potřebám svých obyvatel.
Zajímavé je i to, že Český Šternberk dodnes vlastní
potomci jeho zakladatele. Podle oficiálních informací hradu jde už o 20. generaci rodu Sternbergů. Taková kontinuita není u českých hradů právě běžná a návštěvě dodává další rozměr.
Během prohlídky se návštěvníci dostanou do patnácti zařízených místností s mobiliářem z různých období. K nejzajímavějším exponátům patří
rozsáhlá kolekce mědirytin z doby třicetileté války, která patří k největším monotematickým sbírkám svého druhu v Evropě.
Přečtěte si také: Sbalte plavky a vyrazte za odpočinkem: Poznejte 3 nejkrásnější termály jen pár hodin od hranic Místo vězení důmyslná součást obrany hradu
Velkým lákadlem je jižní předsunutá bašta známá jako
Hladomorna. Vznikla na přelomu 15. a 16. století jako reakce na zkušenost s obléháním a dělostřeleckou palbou. Její centrální věž má ostrý břit, který měl pomáhat svádět nepřátelské střely do stran. Kamenné schodiště v Hladomorně připomíná důmyslný obranný systém hradu. Stavba nesloužila jako vězení, ale jako zázemí pro zásoby, vodu a munici. Foto: Michal Ritter/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Její název přitom trochu klame. Temné přízemí nesloužilo jako vězení, ale jako prostor pro zásoby, vodu a munici posádky. Z horní části věže je dnes vyhlídka do okolí, takže návštěva hladomorny je spíš
odměnou pro milovníky výhledů než výpravou do ponuré kobky.
Člověk najednou nevidí jen krásný hrad nad řekou, ale začíná chápat, proč bylo místo strategicky důležité a jak se obrana musela přizpůsobovat novým zbraním.
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Pokud si chcete výlet poskládat tak, aby nebyl jen rychlou zastávkou, stojí za pozornost
několik míst a zážitků: klasický prohlídkový okruh s historickými interiéry samostatný výstup na Hladomornu a vyhlídku pohled na hrad od řeky Sázavy procházka po okolí s barokními sochami rodinné prohlídky určené hlavně dětem od pěti do deseti let
Autentičnost zde dlouhodobě hrála důležitou roli. Někdejší majitel Zdeněk Sternberg v rozhovoru
pro HR server v roce 2005 řekl:
„Jsme seriózní firma, pohádky o bílé paní v průvodcovském výkladu nestrpím.“
Výrok dobře vystihuje snahu stavět návštěvnický zážitek
na skutečné historii místo přikrášlených legend. Výlet nemusí skončit u hradní brány
Kdo má po prohlídce ještě chuť na pohyb, nemusí se hned vracet domů. Okolí Českého Šternberka nabízí trasy podél Sázavy i cesty do okolní krajiny. Jednou z možností je přibližně sedmikilometrová naučná stezka vedoucí od hradu
přes statek Prak do Drahňovic a zpět. Okolí Českého Šternberka láká nejen na historii, ale také na klidnou krajinu Posázaví, kterou lze prozkoumat během pěšího výletu. Foto: Michal SKLENÁŘ / Google Maps
Cestou návštěvníky čekají informační panely věnované zdejší historii, přírodě, fauně i flóře.
Podzimní výlet za historií i výhledy
V letošním říjnu je hrad otevřen v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin. Otevře také 28. října a během podzimních prázdnin 29. a 30. října, kdy platí návštěvní doba od 10 do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná
hodinu před uzavřením.
Na 11. října je navíc naplánovaná
komentovaná vycházka okolím hradu. Trasa měří přibližně čtyři kilometry a zabere asi hodinu a půl až dvě hodiny. Pokud máte rádi místa, kde se historie přirozeně propojuje s krajinou, Český Šternberk je podle mě výlet, který funguje i bez složitého programu. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hr-server.cz, hradceskysternberk.cz, posazavi.com