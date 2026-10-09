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Pekelná tlama se probudila k životu. Ohroženy jsou 2 miliony lidí

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Sopka Masaya v Nikaragui, kterou turisté znají jako Boca del Infierno (v překladu Ústa pekla nebo Pekelná tlama), vykazuje znepokojivé známky aktivity. Vědci odhalili, že se pod zemí plní magmatický rezervoár.
Pekelná tlama se probudila k životu. Ohroženy jsou 2 miliony lidí

Pekelná tlama se probudila k životu. Ohroženy jsou 2 miliony lidí

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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