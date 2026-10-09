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Ananasové řezy s kokosovým krémem a piškotovým těstem: Tropický výlet na talíři, na který nepotřebujete dovolenou

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Přiznám se, že jsem ananasové řezy objevila poměrně pozdě. Přitom jsou to přesně ty řezy, o kterých všichni mluví a které se na každé oslavě setkají s naprostým nadšením. Těsto se míchá bez vážení, krém drží jako přibitý a výsledek vypadá mnohem slavnostněji, než odpovídá vynaloženému úsilí.
Fotografie k ananasovým řezům

Fotografie k ananasovým řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Ananasové řezy s kokosovým krémem a piškotovým těstem: Tropický výlet na talíři, který nepotřebuje dovolenou
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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