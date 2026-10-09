Ananasové řezy s kokosovým krémem a piškotovým těstem: Tropický výlet na talíři, na který nepotřebujete dovolenou

vypadají na první pohled obyčejně. Plechový Ananasové řezy , světlý krém, nahoře šlehačka, trochu moučník a čokolády. Jenže zrovna u takových receptů se často ukáže, proč se pořád vracejí na rodinné oslavy a ořechů víkendové stoly.
Ananasové řezy jsem si, přiznám se, našla až později. Přinesla je kamarádka na a nejdřív jsem k nim přistupovala opatrně. Ananas přímo v těstě mi tehdy nepřipadal jako samozřejmá volba. Pak přišlo první sousto. Korpus vláčný, krém z narozeniny a mascarpone tvarohu svěží, nahoře šlehačka, ořechy a pár tahů čokoládou. Žádná velká cukrařina, spíš poctivý plechový . Od té doby je peču často a výsledek bývá podobný: řezy mizí rychleji, než by se hodilo. dezert
Můj tip z praxe: Pudink do krému uvařte hustý a nechte ho opravdu úplně vychladnout. Ideální je položit potravinářskou fólii přímo na povrch, aby se neudělal škraloup. Teprve studený pudink prošlehejte s mascarpone a tvarohem. Krém pak lépe drží, neroztéká se a při krájení necestuje po plechu. Recept na ananasové řezy s krémem z mascarpone a šlehačkou
Počítá se s hrnkem
o objemu zhruba 250 ml. Z plechu velkého přibližně 30 × 40 cm vyjde asi 20 poctivých řezů, podle toho, jak velkoryse krájíte. Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny, případně do druhého dne Ingredience k přípravě Z čeho uděláme těsto 3 žloutky 2 hrnky cukru krupice 1 vanilkový cukr 1 střední plechovka ananasu (rozmixovat i se šťávou) 2 hrnky polohrubé mouky 1 prášek do pečiva 2 lžíce vody sníh ze 3 bílků Pudinkový základ do krému 200 ml mléka 1 vanilkový pudink v prášku 3 lžíce cukru Co budete potřebovat na krém 250 g mascarpone 250 g tučného tvarohu moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr Na dokončení 2 šlehačky, 33 %, po 250 ml hrst ořechů, například plátkové mandle nebo nasekané vlašské ořechy hořká nebo mléčná čokoláda na pocákání Postup přípravy vláčných ananasových řezů s krémem
1. Začněte pudinkem, protože musí vychladnout. Do 200 ml mléka rozmíchejte vanilkový pudink v prášku a 3 lžíce cukru. Za stálého míchání přiveďte směs k varu a uvařte hustý, pevný krém. Povrch přikryjte fólií a nechte ho stát stranou.
2. Troubu nastavte na 180 stupňů. Plech o velikosti zhruba 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem.
3. Ananas z plechovky rozmixujte tyčovým mixérem i se šťávou na hladší kaši. Šťávu nevylévejte, v těstě má práci. Díky ní bude korpus po upečení vláčný.
Foto: Cooky.cz, Ananasové řezy s kokosovým krémem a piškotovým těstem: Tropický výlet na talíři, který nepotřebuje dovolenou
4. Ve větší míse vyšlehejte 3 žloutky se 2 hrnky krupicového cukru a vanilkovým cukrem do světlejší pěny. Přidejte rozmixovaný ananas, 2 lžíce vody a krátce promíchejte.
5. Přisypte 2 hrnky polohrubé mouky promíchané s práškem do pečiva. Těsto bude spíš hustší, ale pořád by mělo jít bez většího boje rozetřít na plech.
6. Ze 3 bílků vyšlehejte pevný sníh a stěrkou ho opatrně vmíchejte do těsta. Korpus díky tomu nebude zbytečně těžký, což se u hrnkových moučníků docela počítá.
7. Těsto přesuňte na připravený plech, uhlaďte a pečte 25 až 35 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy povrch lehce zezlátne a špejle nebo párátko vyjde čisté. Korpus nechte úplně vychladnout.
Šťavnaté ananasové řezy, které nadchnou každou návštěvu: Příprava trvá méně než hodinu Teď přijde na řadu krém
1. Do mísy dejte mascarpone, tučný tvaroh, moučkový cukr podle chuti a vanilkový cukr. Přidejte vychladlý pudink a vyšlehejte ručním mixérem do hladkého, pevnějšího krému. Pokud pudink ještě hřeje, raději počkejte. Krém by se mohl srazit a už se s ním hůř zachází.
2. Hotový krém rozetřete na vychladlý korpus v rovnoměrné vrstvě.
Poslední vrstva
1. Obě šlehačky vyšlehejte dotuha a naneste je na krém. Povrch můžete uhladit, ale klidně ho nechte trochu nepravidelný. Na řezech to nevypadá strojeně.
2. Posypte ořechy. Plátkové mandle na šlehačce dobře drží a při jídle jemně křupnou, vlašské ořechy zase přidají výraznější chuť. Nakonec povrch pocákejte rozpuštěnou čokoládou. Řezy dejte alespoň na 2 hodiny do lednice, lepší je ale nechat je odpočinout přes noc.
3. Před podáváním krájejte ostrým nožem. Po každém řezu ho otřete do vlhké utěrky, hrany budou čistší a šlehačka se nebude tolik rozmazávat.
Tipy redakce: Ananasová šťáva je základ: Nevylévejte ji. Rozmixujte ji spolu s kousky ananasu, protože právě ona se postará o vláčnost těsta. Řezy díky tomu zůstávají dobré i druhý den. Tvaroh v krému: Použijte tučný tvaroh, ideálně kolem 10 %. Odtučněný tvaroh bývá vodnatější a krém může po pár hodinách zřídnout. Čokoláda na pocákání: Stačí několik čtverečků hořké čokolády. Rozpusťte je v mikrovlnné troubě po krátkých intervalech, asi po 20 sekundách, a pokaždé promíchejte. Pak čokoládu dejte do sáčku, ustřihněte malý růžek a povrch pocákejte. Jde to přesněji než lžící. Skladování: V lednici a pod potravinářskou fólií vydrží řezy 3 až 4 dny. Upřímně, u nás se k takovému testu dostanou málokdy. Variace s ovocem: Pokud chcete dezert trochu odlehčit, přidejte na šlehačkovou vrstvu čerstvé ovoce. Hodí se jahody nebo mandarinkové segmenty, které s ananasovým základem ladí a přidají moučníku barvu.
Valentýnské “orgasmus” řezy plné lásky: Ananasové řezy s krémem z mascarpone
Ananasové řezy podle babičky: Harmonie chutí s drobenkou
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková