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190 milionů liber a 350 míst. Britové prodloužili servis A400M

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Skupina národního ředitele pro vyzbrojování (National Armaments Director Group, NAD) britského ministerstva obrany prodloužila se společností Airbus smlouvu na provozní podporu transportních letounů A400M Atlas.
190 milionů liber a 350 míst. Britové prodloužili servis A400M

190 milionů liber a 350 míst. Britové prodloužili servis A400M

Zdroj: Wikimedia Commons, Photographer: Cpl Paul Oldfield. MoD/Crown
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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