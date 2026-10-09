190 milionů liber a 350 míst. Britové prodloužili servis A400M

190 milionů liber a 350 míst. Britové prodloužili servis A400MPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
190 milionů liber a 350 míst. Britové prodloužili servis A400MZdroj: Wikimedia Commons, Photographer: Cpl Paul Oldfield. MoD/Crown
Článek byl publikován 09.10.2026 14:48
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