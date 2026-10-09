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Dušičkový truhlík na hrob: Chvojí, vřes a šípky vytvoří krásnou podzimní výzdobu

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Jak vytvořit dušičkový truhlík na hrob krok za krokem? S pomocí chvojí a dalších přírodních materiálů připravíte vkusnou podzimní dekoraci, která potěší svou jednoduchostí. Dušičkový …
Dušičkový truhlík na hrob: Chvojí, vřes a šípky vytvoří krásnou podzimní výzdobu

Dušičkový truhlík na hrob: Chvojí, vřes a šípky vytvoří krásnou podzimní výzdobu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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