Opakovaně kradla tržby z restaurace u Českých Budějovic. Způsobila škodu přes 81 tisíc

Opakovaně kradla tržby z restaurace u Českých Budějovic. Způsobila škodu přes 81 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opakovaně kradla tržby z restaurace u Českých Budějovic. Způsobila škodu přes 81 tisícZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 09.10.2026 18:04
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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