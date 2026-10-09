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Opakovaně kradla tržby z restaurace u Českých Budějovic. Způsobila škodu přes 81 tisíc

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Do restaurace na turisticky vyhledávaném místě nedaleko Budějovic se měla během srpna opakovaně vloupat 41letá žena. Pomocí odcizeného klíče se podle policie dostala dovnitř nejméně pětkrát a pokaždé odnesla uloženou tržbu. Celkem ukořistila více než 81 tisíc korun.
Opakovaně kradla tržby z restaurace u Českých Budějovic. Způsobila škodu přes 81 tisíc

Opakovaně kradla tržby z restaurace u Českých Budějovic. Způsobila škodu přes 81 tisíc

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 18:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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