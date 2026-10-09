Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Víkend přinese déšť, ochlazení a na horách i první sníh

Ještě v první polovině týdne panovalo v České republice počasí, které připomínalo spíše doznívající léto než pokročilý podzim. Slunečná obloha a teploty přesahující 20 stupňů lákaly k pobytu venku, změna však přišla během čtvrtka 8. října. Přes naše území začala přecházet studená fronta, za kterou se postupně prosazuje chladnější vzduch. Zatímco ve čtvrtek mohly teploty zejména na východě republiky ještě dosahovat 23 stupňů, v pátek už se denní maxima pohybují převážně mezi 11 a 15 stupni. Rozdíl oproti předchozím dnům tak může v některých oblastech přesáhnout deset stupňů. Výrazná změna se projeví také během víkendu, kdy se kromě nižších teplot očekává větší množství oblačnosti a místy déšť.
Sobota přinese zataženou oblohu a déšť
První víkendový den, sobota 10. října, nabídne převážně zataženou oblohu a na řadě míst také dešťové srážky. Nejčastěji by mělo spadnout do deseti milimetrů vody, přičemž intenzita a rozložení deště se budou v jednotlivých regionech lišit. Ranní teploty se budou pohybovat přibližně mezi 7 a 11 stupni, takže výraznější oteplení nelze očekávat ani po východu slunce. Během odpoledne teploměry většinou ukážou 11 až 15 stupňů Celsia. Výjimkou může být jihovýchod Moravy, kde se očekávají hodnoty kolem 17 stupňů. Především při delším pobytu venku bude potřeba počítat s vlhkým počasím a chladnějším vzduchem, který může pocitovou teplotu ještě snižovat.
Neděle bude chladná, na jihu Moravy se oteplí
Ani v neděli 11. října se počasí výrazně nezlepší, charakter srážek se však může oproti sobotě změnit. Do České republiky bude od severozápadu pronikat chladnější a vlhčí vzduch, který přinese proměnlivou oblačnost a místy přeháňky. Ty se mají častěji vyskytovat v horských oblastech, zatímco v nižších polohách mohou být mezi jednotlivými srážkovými pásmy i delší přestávky. Ráno teploty poklesnou na 4 až 9 stupňů a během dne většinou vystoupají na 10 až 15 stupňů. O něco příznivější situace se očekává na jižní Moravě, kde může být až 18 stupňů Celsia. Rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky tak budou poměrně výrazné a počasí nemusí mít všude stejně nepříznivý průběh.
Chladnější počasí zasáhne také začátek příštího týdne
Výraznější návrat teplého počasí zatím nelze očekávat ani po skončení víkendu. V pondělí 12. října by mělo pokračovat převážně podzimní počasí s větším množstvím oblačnosti a místními přeháňkami. V horských oblastech se navíc mohou objevit i smíšené srážky, jejichž výskyt bude záviset na nadmořské výšce a aktuální teplotě vzduchu. To však neznamená, že by se sněžení mělo rozšířit také do nížin. Především při cestách do hor bude důležité sledovat aktuální předpověď, protože tamní podmínky se mohou od počasí ve městech výrazně lišit. Podzimní ochlazení tak nepřinese pouze konec mimořádně teplých dnů, ale také proměnlivější počasí, které může ovlivnit plánované výlety a další venkovní aktivity.
Říjnové ochlazení neznamená předčasný příchod zimy
Navzdory citelnému poklesu teplot zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Českou republiku čekalo dlouhodobé období mimořádného chladu. Měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu pro období od 5. října do 1. listopadu počítá v první polovině sledovaného období s průměrnými až nadprůměrnými teplotami. Ve druhé polovině října by se teploty měly pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu. Průměrná nejvyšší denní teplota by podle výhledu měla postupně klesat z přibližně 16 stupňů v prvním týdnu až k deseti stupňům na přelomu října a listopadu. Srážkově meteorologové očekávají jednotlivé týdny průměrné nebo slabě podprůměrné, což znamená, že deštivý víkend nemusí předznamenat trvale deštivý zbytek měsíce. Dlouhodobější výhledy ovšem popisují především očekávaný vývoj teplot a srážek v delším období, nikoli přesné počasí v konkrétních dnech.
Použité zdroje: chmi.cz