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Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Víkend přinese déšť, ochlazení a na horách i první sníh

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Příjemné říjnové počasí vystřídá chladný a převážně zatažený víkend. Po několika dnech, kdy teploty na některých místech překračovaly 20 stupňů Celsia, se Česká republika musí připravit na citelné ochlazení. Sobota přinese déšť a neděle proměnlivou oblačnost s přeháňkami, které se budou častěji objevovat na horách. Teploty se na většině území udrží pouze mezi 10 a 15 stupni.
Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Víkend přinese déšť, ochlazení a na horách i první sníh

Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Víkend přinese déšť, ochlazení a na horách i první sníh

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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