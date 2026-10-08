Za žaluzie v oknech hrozí pokuta. Prvně přijde výzva k odstranění, kdo neuposlechne, přijde o peníze

Kdy potřebujete souhlas a kdy ne
Klíčové je zjistit, zda okna ve vašem bytě patří výhradně vám, nebo spadají mezi společné části celého domu.
Pokud jsou okna podle prohlášení vlastníka součástí vašeho bytu, máte v zásadě volnou ruku. Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) pouze vyžaduje, abyste postupovali tak, aby byl zachován nezávadný stav a dobrý vzhled domu. Problém nastává ve chvíli, kdy při montáži zasáhnete do fasády nebo jiných společných částí – tehdy už souhlas potřebujete bez výjimky.
Opačná situace nastává, jsou-li okna v prohlášení vymezena jako společná část bytového domu. V takovém případě musíte vždy požádat o souhlas SVJ nebo správce, a to i tehdy, pokud plánujete jen drobnou výměnu stávajících rolet za nové.
Co když prohlášení mlčí?
Řada starších bytových domů nemá v prohlášení vlastníka jasně uvedeno, komu okna náleží. Tehdy vstupuje do hry nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje záležitosti kolem bytového spoluvlastnictví. Paragraf 5 písm. d) v něm stanovuje:
Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic).
Jinými slovy: chybí-li v prohlášení jakákoliv zmínka o oknech, automaticky se považují za společné části domu. Montáž venkovních rolet pak vyžaduje souhlas SVJ, a to i v případech, kdy by se na první pohled mohlo zdát, že jde o banální záležitost.
Společenství vlastníků přitom často vyžaduje dodržení jednotného vzhledu – například konkrétní barvu lamel nebo typ rolet, aby nebyl narušen celkový estetický ráz fasády. Pokud SVJ instalaci neschválí, zbývá vám alternativa: namontovat si vnitřní stínění (klasické interiérové žaluzie nebo blackout rolety), které nezasahuje do společných částí a nevyžaduje žádné povolení.
Jaké následky hrozí při nedodržení pravidel
Kdo si nechá namontovat venkovní rolety bez potřebného souhlasu, může být vyzván k jejich odstranění. Tuto výzvu jste povinni respektovat, jinak hrozí další právní kroky ze strany SVJ.
Ještě horší scénář nastává, pokud při instalaci poškodíte fasádu, zateplení nebo nosnou konstrukci budovy. Společenství vlastníků pak může požadovat nejen uvedení do původního stavu, ale také úhradu všech vzniklých škod, což může představovat značnou finanční zátěž.
Podobná pravidla se nevztahují pouze na venkovní rolety. Souhlas SVJ můžete potřebovat i při instalaci bezpečnostního kamerového systému, satelitní antény nebo prosklení balkonu. I tyto úpravy mohou zasahovat do společných částí domu nebo měnit jeho vnější vzhled, proto je vždy lepší postupovat obezřetně a předem si ověřit, co konkrétně váš bytový dům povoluje.
Zdroje článku: stavba.tzb-info.cz, 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový), homeincube.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý