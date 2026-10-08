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Za žaluzie v oknech hrozí pokuta. Prvně přijde výzva k odstranění, kdo neuposlechne, přijde o peníze

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Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že instalace venkovních předokenních rolet může být vázána na schválení společenstvím vlastníků jednotek. Zatímco vnitřní stínění si můžete namontovat bez jakýchkoliv omezení, u venkovních úprav je situace komplikovanější.
Za žaluzie v oknech hrozí pokuta. Prvně přijde výzva k odstranění, kdo neuposlechne, přijde o peníze

Za žaluzie v oknech hrozí pokuta. Prvně přijde výzva k odstranění, kdo neuposlechne, přijde o peníze

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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