Jednoduchý způsob, jak vyřešit problémy s nabíjením. Než zaplatíte za opravu, zkuste konektor prostě vyčistit

Telefon se nabíjí jen pod úhlem, kabel vypadává nebo nabíjení naskočí až po několika pokusech. Většina lidí v tu chvíli začne googlit „výměna nabíjecího konektoru“ a hledat nejbližší servis. Jenže než za opravu zaplatíte, existuje jednoduchý způsob, který zabere pár minut a nestojí prakticky nic: vypnout telefon, posvítit si do USB-C portu a opatrně odstranit nános prachu a textilních vláken, která tam měsíce tlačí kabel hlouběji a hlouběji. Žádné rozebírání, žádné speciální znalosti. Stačí vzduch, jemný štěteček a trocha trpělivosti.
Proč se port zanáší a jak to poznat
Mechanismus je překvapivě prostý. Telefon nosíte v kapse nebo v tašce, kde se hromadí drobná textilní vlákna, prach a další nečistoty. Ty se postupně usazují v dutině USB-C konektoru. Pokaždé, když zasunete kabel, zatlačíte je o kousek hlouběji. Časem se slisují do kompaktní vrstvy, která brání konektoru v úplném zasunutí a správném dosednutí na kontakty.
Typické příznaky zaneseného portu:
Kabel nesedí „na doraz“, mezi telefonem a konektorem je viditelná mezera. Nabíjení funguje jen v určité poloze nebo pod úhlem. Kabel se sám uvolňuje a vypadává. Bezdrátové nabíjení (pokud ho telefon podporuje) funguje bez problémů.
Právě poslední bod je užitečným diagnostickým vodítkem. Když telefon bezdrátově nabíjí spolehlivě, ale kabelem ne, baterie může být v pořádku a problém může být v portu nebo kabelovém připojení. Než se vydáte do servisu, vyplatí se vyloučit i samotný kabel a adaptér: zkuste jiný kabel, jinou nabíječku a případně jinou zásuvku. Pokud ani to nepomůže, je čas podívat se do portu.
Jak port bezpečně vyčistit doma
Postup, který doporučuje servisní portál
iFixit, je přímočarý a při opatrném provedení ho zvládne i laik. Celý zásah trvá řádově několik minut.
Krok za krokem: Vypněte telefon. Vždy. Bez výjimky. Posviťte si do portu. Baterka jiného telefonu stačí. Hledáte kompaktní nános nečistot na dně konektoru, který bývá šedý až tmavý a na první pohled může vypadat jako součást portu. Vyfoukněte nečistoty. Ideálně ofukovacím balónkem. Pokud použijete stlačený vzduch, postupujte opatrně a držte nádobku podle pokynů výrobce. Foukejte z úhlu, ne přímo hluboko do portu. A hlavně nefoukejte ústy. Vlhkost z dechu může nadělat víc škody než užitku. Jemně kroužte suchým štětečkem. Vhodný je antistatický ESD kartáček nebo jiný měkký nekovový nástroj. Pracujte po stranách portu a netlačte na středový výstupek s kontakty, který je křehký. Volitelně: izopropylalkohol. Pokud ho výrobce zařízení připouští, lze použít malé množství vysoce koncentrovaného izopropylalkoholu na vhodný nástroj. Pracujte velmi střídmě a před zapnutím telefonu nechte port zcela vyschnout. Pro běžné čištění to ale není nutný první krok.
Co rozhodně nepoužívat: Kovové nástroje (jehly, špendlíky, pinzety). Mohou poškodit kontakty nebo způsobit zkrat. Ostré předměty tlačené silou do portu. Horký vzduch z fénu. Kapaliny nalévané přímo do konektoru.
Apple je v oficiálních doporučeních ještě přísnější a
nedoporučuje do konektoru vkládat žádné cizí předměty ani používat čisticí prostředky. Opravárenská komunita kolem iFixit a Android Authority je pragmatičtější: suché čištění nekovovým nástrojem považuje za rozumný domácí zásah. Nejbezpečnější je začít právě suchým čištěním bez kovu a bez použití síly. S kapalinami je lepší být opatrný a řídit se doporučením výrobce konkrétního telefonu. Kolik ušetříte oproti servisu
České servisní ceníky ukazují, že výměna nabíjecího portu není levná záležitost a cena se výrazně liší podle značky a modelu:
Typ zásahu Orientační cena v ČR Servisní vyčištění přístroje 450 Kč Výměna konektoru (levnější Androidy) 600–900 Kč Výměna USB-C konektoru (obecně) od 800 Kč Výměna konektoru (specializovaný servis) od 1 690 Kč Výměna konektoru (novější iPhony) 1 599–2 999 Kč
Domácí pokus přitom stojí nula korun, pokud máte doma štěteček a baterku. Pokud ne, stlačený vzduch pořídíte od 92 Kč a antistatický kartáček od 146 Kč. Celkem tedy maximálně nízké stokoruny oproti potenciálním tisícům v servisu.
Kdy už je čas na servis
Domácí čištění má jasné hranice. Existují situace, kdy do portu opravdu nemá smysl zasahovat a telefon patří do rukou technika:
Port je mokrý nebo telefon hlásí vlhkost. Nic do něj nevkládejte a nezkoušejte ho vysoušet horkým vzduchem. Apple v takovém případě připouští jako nouzové řešení bezdrátové nabíjení, pokud je zadní strana telefonu suchá. Google doporučuje telefon držet portem dolů a nechat ho přirozeně vyschnout. Viditelné spálení, koroze nebo roztavení. To není nečistota, ale poškození. Port vypadá čistě, ale telefon nereaguje. Problém může být elektrický, například v samotném konektoru nebo na základní desce. Kabel drží pevně, ale nabíjení neproběhne. Opět to může znamenat, že závada nesouvisí s mechanickým zanesením portu.
Prevence je přitom triviální. Silikonová záslepka do USB-C portu stojí pár desítek korun a může zabránit hromadění nečistot. Pouzdro s krytkou portu funguje podobně.
Nejdražší chybou při problémech s nabíjením často nebývá rozbitý port. Bývá to zbytečná návštěva servisu kvůli něčemu, co šlo vyřešit za pár minut doma s kartáčkem v ruce.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman