Záchranáři se v roce 2013 potopili k vraku pro těla mrtvých námořníků. Jeden z nich je ve tmě chytil za ruku

Devětadvacetiletý lodní kuchař Harrison Odjegba Okene zůstal uvězněný ve vraku vlečného remorkéru na dně Atlantského oceánu. V ledové vodě a naprosté tmě čekal na záchranu, která původně přijela pouze vyzvednout těla dvanácti členů posádky.
Převrácený remorkér
Bylo půl páté ráno 26. května 2013. Vlečný remorkér Jascon se nacházel přibližně dvacet mil od nigerijského pobřeží a obsluhoval ropnou plošinu. Devětadvacetiletý lodní kuchař Harrison Odjegba Okene se probudil a v trenýrkách si odskočil na toaletu. V tu chvíli plavidlo zasáhla velká vlna. Loď se převrátila dnem vzhůru a začala klesat.
Voda rychle plnila lodní kajuty. Silný proud muže vtáhl z koupelny do vedlejších prostor. Následně se dostal do místnosti, kde se po dosednutí lodě na mořské dno v hloubce třiceti metrů vytvořila vzduchová kapsa. Všech zbývajících jedenáct členů posádky utonulo. Kuchař se ocitl v naprosté tmě a po krk v ledové vodě.
Tři dny ve tmě
Okene se zpočátku pokoušel najít z lodě cestu ven. Podle svých pozdějších vyjádření našel v místnosti inženýra dvě záchranné vesty s baterkami. Jednu svítilnu si vložil do úst a opakovaně zkoušel otevřít východový poklop. Proud vody ho ale pokaždé stáhl zpět. Aby se ve spleti zaplavených chodeb neztratil, roztrhal nalezenou pracovní kombinézu a svázal ji do provazu. Jeden konec následně připevnil ke dveřím.
Když zjistil, že z plavidla neunikne, postavil z matrací a dveří plošinu. K dispozici měl pouze jednu láhev koly a plechovku sardinek. Vzduch v malé kapse se postupně plnil oxidem uhličitým a teplota vody se blížila k bodu mrazu. Muž odříkával poslední žalm, který mu před plavbou v textové zprávě poslala jeho manželka. Současně se snažil tlouct kladivem do kovové stěny vraku a upoutat tak pozornost na hladině.
Ruka mrtvého muže
O šedesát hodin později k vraku dorazil záchranný tým společnosti DCN Diving. Potápěči měli za úkol pouze vynést na hladinu těla posádky. Voda uvnitř lodi byla po třech dnech zcela kalná a viditelnost se blížila k nule. Potápěč Nico van Heerden proplouval ztichlou chodbou, když ve tmě spatřil ruku. Považoval ji za končetinu mrtvého námořníka a natáhl se k ní.
V tu chvíli se ruka pohnula a potápěče pevně stiskla. Na publikovaném záznamu ze záchranné akce je slyšet překvapený výkřik potápěče, který kolegům na hladině okamžitě ohlásil nález živého člověka. Záchranáři kuchaře vybavili kyslíkovou maskou a potápěčskou výstrojí. Následně ho převedli do potápěčského zvonu. Po vynesení na hladinu musel Okene strávit dalších šedesát hodin v dekompresní komoře.
Návrat pod hladinu
Odborníci po záchranné akci uvedli, že kuchaře dělilo od jistého udušení jen několik hodin. Harrison Okene přežil nehodu lodi jako jediný. Po zotavení se rozhodl postavit svému strachu z vody a v roce 2015 úspěšně dokončil kurz pro certifikované potápěče.
Certifikát mu předával stejný muž, který jej o dva roky dříve ve vraku lodi objevil. V současné době Okene znovu pracuje na moři.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (theguardian, youtube, ct24.ceskatelevize).