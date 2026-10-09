Smrtonosná zbraň: Mel Gibson potřeboval mezi záběry kyslík a na hlavu si mířil skutečným nábojem

Smrtonosná zbraň, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Během natáčení akčního filmu Smrtonosná zbraň z roku 1987 vykouřil Mel Gibson dvě krabičky cigaret denně a v pauzách mezi fyzickými záběry musel dostávat kyslík. Při slavné scéně v karavanu navíc vložil do komory zbraně skutečný slepý náboj a přiložil si hlaveň přímo ke spánku. Režisér Richard Donner se zase snažil vyvolat napětí mezi herci tím, že jim lhal o snědených vaflech. Policejní veterán dostal parťáka se sebevražednými sklony
Seržant Roger Murtaugh v podání
oslavil padesáté narozeniny a pomalu vyhlíží odchod do penze. Nadřízení mu však přidělí nového kolegu Martina Riggse, kterého ztvárnil Mel Gibson. Riggs po tragické smrti manželky ztratil chuť žít a při policejních zásazích bezhlavě riskuje. Nesourodá dvojice vyšetřuje smrt mladé ženy, která skočila z balkonu luxusního mrakodrapu. Případ oba policisty přivede na stopu nebezpečné skupiny pašeráků drog pod vedením bezohledného generála McCallistera, jehož hrál Mitchell Ryan. Dannyho Glovera
Postava seržanta Murtaugha měla ve scénáři padesát let, jeho představiteli Dannymu Gloverovi však bylo v době natáčení pouhých čtyřicet. Mel Gibson byl ve svých třiceti letech naopak o osm let mladší než jeho filmový hrdina Martin Riggs. Dcera Murtaugha Rianne měla být teenagerka, její představitelka Traci Wolfe přitom oslavila šestadvacáté narozeniny a od Gibsona ji dělily pouhé čtyři roky.
Gibson riskoval život se slepým nábojem u spánku
kouřil v průběhu natáčení až dvě krabičky cigaret denně. Při náročných scénách mu docházel dech a v pauzách mezi záběry musel dostávat kyslík z masky. Ve scéně, kde jeho hrdina uvažuje v karavanu o sebevraždě, trval na maximální věrnosti a do komory zbraně vložil skutečný slepý náboj. Hlaveň namířil přímo na vlastní hlavu, přestože tlak plynů i úlomky ze slepého náboje mohou z bezprostřední blízkosti způsobit smrtelná zranění. Mel Gibson
Tento vypjatý moment zaujal italského režiséra Franca Zeffirelliho. Na základě zhlédnutí této scény se rozhodl nabídnout Gibsonovi hlavní roli ve filmové adaptaci Shakespearova Hamleta z roku 1990. Gibson kvůli roli policisty Riggse dříve odmítl hlavní úlohy ve snímcích Moucha z roku 1986 a Neúplatní z roku 1987.
Režisér vyvolal nevraživost herců lží o snědených vaflech
Do role padoucha pana Joshuy obsadili tvůrci
, protože hledali fyzicky mohutného a hrozivého protivníka pro Mela Gibsona. Režisér Richard Donner chtěl mezi oběma herci vyvolat skutečné napětí. Řekl proto Buseymu i Gibsonovi, že ten druhý mu neustále ujídá poslední vafli. Busey později uvedl, že mu tato role pomohla znovu nastartovat upadající filmovou kariéru. Garyho Buseyho
Závěrečný pěstní souboj na trávníku před domem vznikal pod dohledem tří odborníků na bojová umění. Herci se učili prvky brazilského jiu jitsu pod vedením Roriona Gracieho, techniku jailhouse rock vyučoval Dennis Newsome a Cedric Adams přidal pohyby z capoeiry. Celá sekvence se natáčela čtyři celé noci od soumraku do úsvitu.
Herečka skočila z mrakodrapu bez kaskadérky
Jackie Swanson ztvárnila v úvodu filmu Amandu Hunsaker, která padá z balkonu budovy International Tower. Při nebezpečném pádu z třicátého druhého patra se nenechala zastoupit kaskadérkou. Na skok ji připravoval kaskadér Dar Robinson. Dopadla na záchrannou matraci potištěnou fotografií příjezdové cesty v životní velikosti, díky čemuž mohl střihač držet záběr až do okamžiku dopadu.
Krátce po dokončení hlavního natáčení potkala štáb smutná událost. Kaskadér Dar Robinson zahynul při nehodě na motocyklu. Režisér Richard Donner celý výsledný film věnoval jeho památce.
Vedení studia navrhovalo název Žhavé výstřely
Scenárista Shane Black nabídl svůj text studiu Warner Bros a brzy se řešil samotný název. Podle vedení totiž označení
nelákalo do kin ženské publikum. Zástupci studia proto vážně navrhli přejmenovat film na Žhavé výstřely. Black si původně představoval v hlavní roli Williama Hurta, studio ho však odmítlo s odůvodněním, že je pro tento typ postavy příliš neznámý. Smrtonosná zbraň
Do režisérského křesla mohl usednout
, který však odmítl točit akční žánr a pracoval na komedii Tři muži a nemluvně z roku 1987. První volbou producenta Joela Silvera byl Ridley Scott, jeho angažmá však zhatily špatné vztahy se studiem po natáčení sci fi Blade Runner z roku 1982. Roli Martina Riggse studio nabízelo také Bruceovi Willisovi, ten ji však odmítl a o rok později natočil Smrtonosnou past. Leonard Nimoy Triková pouta nevydržela skok ze střechy
Ve scéně, kde se Martin Riggs připoutá k sebevrahovi a skočí s ním ze střechy budovy, došlo k technické chybě. V detailním záběru během letu je zřetelně vidět, že se gumová triková pouta rozpojila. Když však oba muži dopadnou na záchrannou plachtu a zvednou se, mají na rukou znovu spojená skutečná kovová pouta.
Další nesrovnalost provází výbuch domu podezřelé dívky jménem Dixie. Roger Murtaugh po explozi horlivě hasí sako svého kolegy Riggse, na oděvu však není vidět žádný oheň ani ohořelá místa. Při mučení v nočním klubu je navíc Riggs zcela bosý, v následujících záběrech při útěku má však na nohou bez vysvětlení obuté tenisky.
Snímek Smrtonosná zbraň vysílá stanice Nova 9. října od 22:35 a stanice Nova Cinema 13. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).