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Konec doplatku pro seniory. V lednu se změní a dostanou ho naposledy

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Lednový důchod bývá na účtu o něco vyšší než ten, který dorazí […]
Konec doplatku pro seniory. V lednu se změní a dostanou ho naposledy

Konec doplatku pro seniory. V lednu se změní a dostanou ho naposledy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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