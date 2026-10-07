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Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun

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Masivní barevná váza, kterou někdo stále považuje za obyčejnou dekoraci po rodičích či prarodičích, může být ve skutečnosti ceněným kusem československého designu. Zvláštní pozornost přitahuje hutní sklo ze Škrdlovic, kde vznikaly návrhy řady významných výtvarníků včetně Františka Víznera. Rozdíly v cenách jsou přitom značné. Zatímco některé vázy se prodávají za několik tisíc korun, jiné už v tuzemských aukcích překonaly hranici deseti tisíc. O ceně nerozhoduje pouze stáří nebo hmotnost skla, ale především autor návrhu, konkrétní model, zachovalost a možnost předmět spolehlivě určit. Právě proto může zdánlivě obyčejná váza ukrývat hodnotu, kterou její majitel vůbec netuší.
Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun

Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun

Zdroj: redakce generováno chatgpt
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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