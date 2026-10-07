Lyžování v Itálii letos výrazně podraží: Oblíbené Dolomity zveřejnily nové ceny skipasů

Nový ceník Dolomiti Superski rozlišuje hlavní a levnější část sezony. Za jednodenní skipas pro dospělého zaplatí lyžaři v hlavním období 89 eur, zatímco mimo něj bude stát 80 eur. Šest dní lyžování vyjde ve špičce na 453 eur a v levnějším období na 407 eur. Nejdražší termíny zahrnují vánoční a novoroční období od 20. prosince 2026 do 9. ledna 2027 a následně období od 31. ledna do 20. března 2027.
Část nákladů lze snížit nákupem přes internet, protože při pořízení skipasu nejméně dva dny před prvním dnem platnosti zůstává zachována pětiprocentní sleva. V předprodeji má celosezonní skipas stát 990 eur, tedy přibližně 24 tisíc korun. Novinkou je také možnost nakupovat přes internet rodinný produkt Dolomiti Superski Family, u kterého je základní cena stanovena na 43 eur za lyžařský den.
Za několik let cena narostla o desítky procent
Zdražování v Dolomitech není jednorázové a je dobře vidět při srovnání s předchozími sezonami. V zimě 2025/26 stál nejdražší jednodenní skipas 86 eur, takže nová sazba znamená meziroční zvýšení přibližně o 3,5 procenta. Ještě výraznější rozdíl vzniká při delším srovnání, protože v sezoně 2019/20 stála stejná jednodenní permanentka 62 eur.
Proti nadcházející zimě jde o nárůst přibližně o 43,5 procenta. Cena postupně rostla přes 67 eur v sezoně 2021/22, následovalo 74 eur, 80 eur, 83 eur a následně 86 eur v minulém ročníku. Provoz lyžařských areálů v posledních letech prodražují zejména energie, materiály, servis a údržba rozsáhlé infrastruktury. Dolomiti Superski přitom patří k největším propojeným lyžařským systémům v Evropě, zahrnuje zhruba 1 200 kilometrů sjezdovek a kolem 450 lanovek a vleků.
Do nové sezony míří investice za zhruba 100 milionů eur
Vyšší ceny doprovází rozsáhlá modernizace středisek, která má před zimou 2026/27 dosáhnout hodnoty přibližně 100 milionů eur. Peníze směřují do nových lanovek, sjezdovek, zasněžování, energetických projektů i další infrastruktury. Na Kronplatzu se například počítá s novou desetimístnou kabinovou lanovkou Kronplatz 1+2 a dalšími dvěma moderními zařízeními, nové lanovky přibudou také v oblastech 3 Zinnen Dolomites, Val di Fassa nebo Val di Fiemme/Obereggen.
Rozšiřovat se mají rovněž sjezdovky, například na Kronplatzu vzniknou tratě Lumen a Dolomiti a nová lyžařská trasa Weiden. Významná část investic se soustředí na technické zasněžování, včetně nových vodních nádrží ve Val Gardeně, San Candidu a Pampeagu. Modernizace zasáhne i Cortinu d'Ampezzo, Alta Badii, Civettu a další střediska zahrnutá do společného skipasu. Pro české návštěvníky tak zůstává hlavní změnou především vyšší rozpočet na samotné lyžování, zejména pokud vyrazí během Vánoc, jarních prázdnin nebo dalších vytížených termínů.
Dolomiti Superski, Snow Industry News, il Dolomiti