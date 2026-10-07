Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Lyžování v Itálii letos výrazně podraží: Oblíbené Dolomity zveřejnily nové ceny skipasů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lyžaři, kteří se v zimní sezoně 2026/27 chystají do italských Dolomit, si za skipasy opět připlatí. Celodenní permanentka Dolomiti Superski pro dospělého bude v hlavní sezoně stát 89 eur, tedy přibližně 2 160 korun. Šestidenní skipas se dostane na 453 eur. Zdražení se týká rozsáhlého systému, který propojuje 12 oblíbených lyžařských oblastí včetně Cortiny d'Ampezzo, Kronplatzu, Alta Badie nebo Val Gardeny.
Nejvyšší cena jednodenního skipasu dosáhne 89 eur.

Nejvyšší cena jednodenního skipasu dosáhne 89 eur.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:25

Reklama
Další články z Trendy Život
Budíte se v noci kvůli tomuto problému? Tělo může upozorňovat na prostatu, cukrovku i nemocné srdce
Budíte se v noci kvůli tomuto problému? Tělo může upozorňovat na prostatu, cukrovku i nemocné srdce
Budíte se ráno s oteklými prsty a prstýnky nejdou sundat? Tělo může upozorňovat na vážný zdravotní problém
Budíte se ráno s oteklými prsty a prstýnky nejdou sundat? Tělo může upozorňovat na vážný zdravotní problém

Oteklé nohy, nateklé prsty nebo pocit těžkých končetin mohou mít celou řadu příčin. Jednou z nich může být...

Ryanair na poslední chvíli zrušil let z Prahy. Devět lidí zůstalo na letišti, návrat jim nabídli až za několik dní
Ryanair na poslední chvíli zrušil let z Prahy. Devět lidí zůstalo na letišti, návrat jim nabídli až za několik dní

Cesta z Prahy do Říma se pro skupinu mladých cestujících změnila v nepříjemnou komplikaci. Ryanair ve...

Tatry v září mění tvář: Nad horami létají balony, restaurace chystají zvěřinu a turistů neubývá
Tatry v září mění tvář: Nad horami létají balony, restaurace chystají zvěřinu a turistů neubývá

Konec letních prázdnin ve Vysokých Tatrách rozhodně neznamená konec sezony. Září naopak patří k obdobím,...

Mallorca už nechce tolik levných turistů. Ostrov se zaměřil na návštěvníky, kteří utratí výrazně víc
Mallorca už nechce tolik levných turistů. Ostrov se zaměřil na návštěvníky, kteří utratí výrazně víc

Mallorca patří k nejnavštěvovanějším místům Evropy, přesto chce svůj turistický model výrazně změnit. Místo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Další články z kategorie Itálie
Zobrazit více
ZprávyZahraničíEvropaItálie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.