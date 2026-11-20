Čtyři tužkové baterie, plastová cartridge zasunutá do zadní štěrbiny a nezaměnitelné pípnutí při zapnutí. Kapesní konzole Nintendo Game Boy dorazila do českých rukou po revoluci a umožnila hrát kdekoli na cestách.
Zatímco americký patent
US Patent US5184830A popisoval hardwarové uspořádání přenosné konzole s výměnnými paměťovými bloky a Úřad průmyslového vlastnictví registroval ochranné známky pro japonského výrobce elektroniky, v Česku po otevření hranic propuklo obrovské herní nadšení. Proměnu volného času mládeže a nástup digitální zábavy dokumentuje Národní muzeum ve svých sbírkách novodobých dějin a prudký nárůst dovozu spotřební elektroniky potvrzuje Český statistický úřad. Šedá plastová krabička se zaoblenými rohy se stala věrným společníkem ve školních lavicích i při dlouhých cestách autem na prázdniny.
Čtverečky prvního Tetrisu tvořily závorky. Slavná hra začínala na textové obrazovce Čtyři odstíny šedi a třicet hodin na baterie
Hlavní inženýr Gunpei Yokoi vsadil při návrhu přístroje na filozofii osvědčené a levné technologie. Zatímco konkurenční přenosné přístroje nabízely barevné displeje, které však během dvou hodin zcela vyčerpaly celou sadu baterií, Nintendo zvolilo reflexní černobílý LCD panel bez podsvícení se čtyřmi odstíny zelenošedé barvy. Výsledkem byla bezkonkurenční výdrž přes třicet hodin nepřetržitého hraní na pouhé čtyři tužkové články velikosti AA.
Uvnitř přístroje pracoval osmibitový procesor Sharp taktovaný na frekvenci lehce přes čtyři megahertze, doplněný o stereofonní zvukový čip. Hráči si mohli zapojit sluchátka do spodního konektoru jack a vychutnat si prostorový zvukový doprovod, který ostře kontrastoval s jednoduchým vestavěným reproduktorem. Hrubší rozlišení sto šedesát na sto čtyřicet čtyři bodů bohatě stačilo na přehledné vykreslení herních scén.
Původní model s označením DMG 01 sázel na robustní plastové tělo a úsporný černobílý LCD displej se čtyřmi odstíny šedi. Na čtyři tužkové baterie vydržel běžet až třicet hodin. Geniální tah s přibaleným Tetrisem
Klíčem k celosvětovému úspěchu se stalo přibalení logické hry Tetris přímo do základního prodejního balení. Původ této celosvětové logické mánie a její první krůčky na sálových počítačích přibližuje text o tom, jak vznikal
původní Tetris vytvořený ze závorek. Jednoduchý princip skládání geometrických tvarů do souvislých řad oslovil nejen děti, ale také dospělé, kteří do té doby videohry zcela přehlíželi.
Díky speciálnímu propojovacímu kabelu Game Link mohli dva hráči propojit své konzole a soupeřit proti sobě v reálném čase. Smazané řádky se soupeři okamžitě objevily na spodku jeho herního pole, což vytvářelo neuvěřitelné napětí. Na zadních sedadlech rodinných aut nebo v kempu se tak odehrávaly líté turnaje, které bavily celé hodiny.
Výměnné plastové kazety neboli cartridge obsahovaly paměťový čip ROM a některé i vlastní zálohovací baterii pro ukládání postupu ve hře. Děti si je mezi sebou běžně půjčovaly a měnily. Výměna cartridgí a nástup pokročilých her
Podobně jako o něco později pobláznilo školní chodby
pípající virtuální zvířátko Tamagoči, stal se Game Boy centrem dětských výměnných burz. Originální šedé plastové kazety byly drahé, a tak si kamarádi půjčovali tituly jako Super Mario Land, The Legend of Zelda nebo Gargoyle Quest na víkendy. Zásadní výhodou byla mechanická odolnost, protože celá konstrukce přežila i tvrdé pády na betonový chodník.
Ačkoliv v druhé polovině devadesátých let vstoupila do obývacích pokojů trojrozměrná grafika, jejíž nástup popisuje článek o tom, jak
herní konzole PlayStation proměnila hraní, kapesní Game Boy si svou pevnou pozici udržel. Pozdější příchod fenoménu Pokémon a barevné verze Game Boy Color jeho kralování na cestách prodloužil hluboko do nového tisíciletí.
Tamagoči, noční pípání a rodičovské nervy. Před Robloxem stačilo vajíčko
Technický parametr Nintendo Game Boy DMG 01 Barevná konkurence Atari Lynx Typ displeje Reflexní černobílý LCD bez podsvícení Barevný podsvícený LCD panel Výdrž na baterie Až třicet hodin na čtyři baterie AA Přibližně čtyři hodiny na šest baterií AA Prodejní úspěch Více než sto osmnáct milionů kusů Necelých šest milionů kusů Dodávaná hra Kultovní logická hra Tetris v balení Příplatkové hry v samostatném prodeji Často kladené otázky
Kdy se konzole Nintendo Game Boy poprvé objevila na evropském trhu? V Evropě byl přístroj oficiálně uveden do prodeje na podzim roku 1990. Do českých obchodů a domácností se ve větším měřítku začal dostávat v následujících měsících.
Jak fungovalo ukládání rozehrané pozice na kazetách? Rozsáhlejší hry obsahovaly uvnitř plastové cartridge kromě paměťového čipu ROM také malou lithiovou knoflíkovou baterii. Ta nepřetržitě napájela statickou paměť RAM, která uchovávala postup hráče i po vypnutí konzole.
PlayStation se stal symbolem devadesátých let. České hráče provázely paměťové karty i pálená CD Proč neměl původní model podsvícený displej? Podsvícení by drasticky zkrátilo výdrž baterií a zvýšilo výrobní cenu přístroje. Pro hraní za šera proto výrobci nabízeli externí lupu s žárovičkou, která se nacvakla na horní hranu přístroje. Zdroje fotografií Kapesní herní konzole Nintendo Game Boy a Tetris: Sammlung der Medien und Wissenschaft / Wikimedia CC 4.0 Původní šedá konzole Nintendo Game Boy DMG 01: Raimond Spekking / Wikimedia CC 4.0 Výměnné herní cartridge pro Nintendo Game Boy: Derrick Rossignol / Wikimedia CC 4.0