Stát přispívá Čechům na auto až 285 000 Kč. Zde jsou podmínky

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Představte si, že každá cesta k lékaři, do práce nebo za přáteli vyžaduje asistenci druhé osoby. Autobus s vysokým nástupem, tramvaj bez výtahu, vlak s úzkými dveřmi – to vše vytváří neviditelné zdi, které oddělují lidi se zdravotním znevýhodněním od běžného života. Právě proto český stát vytvořil systém finanční podpory, který může výrazně ulehčit pořízení vlastního vozidla.
Kdo má šanci na státní podporu
Maximální částka 285 000 korun není automatickým darem pro každého držitele průkazu ZTP. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením stanovuje přesné zdravotní indikace, které musí posoudit posudkový lékař. Nárok vzniká především u těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí, u lidí s těžkou či hlubokou mentální retardací a u osob s poruchou autistického spektra s těžkým funkčním postižením.
Věková hranice začíná už u tříletých dětí – v jejich případě podávají žádost rodiče nebo zákonní zástupci. Klíčový detail: u nezletilých se neprovádí testování příjmů rodiny a automaticky náleží maximální výše příspěvku.
Další nezbytnou podmínkou je prokázání, že se dotyčný člověk v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje a je schopen vozidlo řídit, případně být v něm převážen. Tuto skutečnost dokládá čestné prohlášení se specifikací cílů cest – může jít o vzdělávací zařízení, zaměstnání, lékaře nebo sociální služby.
Kolik peněz skutečně dostanete
Finální výše podpory závisí na ekonomické situaci žadatele a společně posuzovaných osob v domácnosti. Úřad práce porovnává čistý příjem rodiny s násobky životního minima:
Plnou podporu ve výši 285 000 Kč získá žadatel, jehož rodinný příjem nepřesahuje šestnáctinásobek životního minima. S rostoucím příjmem se dotace postupně snižuje. Při příjmu mezi šestnácti- a sedmnáctinásobkem životního minima činí 265 000 Kč, v pásmu od sedmnácti do osmnácti násobků klesá na 245 000 Kč.
Při příjmu mezi osmnácti- a devatenáctinásobkem životního minima dosahuje podpora 225 000 Kč. Pokud se rodinný příjem pohybuje mezi devatenácti- a dvacetinásobkem, žadatel získá 205 000 Kč. Při příjmu přesahujícím dvacetinásobek životního minima náleží nejnižší podpora ve výši 185 000 Kč.
Do příjmů se započítávají mzdy, příjmy z podnikání, důchody, dávky nemocenského pojištění i rodičovský příspěvek. Naopak se nezapočítává příspěvek na péči, nadační dary, stipendia ani příspěvek na mobilitu.
Pokud cena automobilu převýší přiznaný příspěvek, rozdíl doplácí žadatel z vlastních nebo nadačních zdrojů. Leasing není možný – příjemce dávky se musí stát přímým vlastníkem vozidla.
Sedmiletý cyklus a administrativní pravidla
Příspěvek lze přiznat jednou za sedm let. Žádost je možné podat buď před samotným nákupem vozu, nebo nejpozději do dvanácti měsíců po jeho pořízení. Jakmile úřad práce peníze vyplatí, běží tříměsíční lhůta, během které musí žadatel vozidlo pořídit a doložit kupní smlouvu i technický průkaz. Tuto lhůtu může úřad ve zdůvodněných případech prodloužit, například při čekání na individuální technické úpravy.
V případě, že je vozidlo během sedmileté lhůty prodáno, darováno nebo zničeno vlastní vinou, vzniká povinnost vrátit poměrnou část příspěvku odpovídající zbývajícím měsícům. Správně podaná žádost se všemi náležitostmi je základním předpokladem úspěchu – správní řízení u posudkových komisí obvykle trvá několik měsíců.
Česká legislativa navíc nabízí samostatný příspěvek na úpravu motorového vozidla až 350 000 Kč při standardní desetiprocentní spoluúčasti žadatele. Ten pokrývá například montáž automatické převodovky nebo speciálních ovládacích prvků.
Jak to funguje na Slovensku
Slovenské legislativní prostředí řeší stejnou životní situaci prostřednictvím zákona o peněžitých příspěvcích na kompenzaci těžkého zdravotního postižení. Základní podmínkou je status osoby s těžkým zdravotním postižením, kdy míra funkční poruchy dosahuje nejméně 50 procent. Současně musí komplexní posudek stanovit, že daná osoba je odkázána na individuální přepravu osobním autem.
Slovenský zákon klade velký důraz na účel přepravy. Žadatel musí vozidlo využívat minimálně dvakrát týdně k dopravě do zaměstnání, do školy nebo do zařízení sociálních služeb. Dalším specifikem je věková hranice do 65 let v době podání žádosti – starší žadatelé už na tento příspěvek nedosáhnou.
Výše finanční pomoci se odvíjí od příjmu žadatele a ceny automobilu. Základní maximální výše příspěvku činí 13 277,58 eura, což při běžném přepočtu odpovídá přibližně 330 000 korunám. Pokud je žadatel podle posudku odkázán na vozidlo s automatickou převodovkou, zvyšuje se maximální hranice až na 16 596,96 eura.
Zákon zároveň limituje maximální zohledňovanou cenu samotného vozu částkou 26 555,14 eura. Pokud si žadatel vybere dražší vůz, z částky nad tento strop se už příspěvek nevypočítává. Ojeté automobily nesmí být starší než pět let podle technického průkazu.
Také na Slovensku platí lhůta sedmi let, po jejímž uplynutí lze požádat o nový příspěvek na další automobil. Pokud dojde k dřívějšímu prodeji nebo vyřazení auta, vrací se alikvotní část.
Kde jsou hlavní rozdíly mezi oběma systémy
Při srovnání obou modelů je patrné, že český systém je v některých ohledech otevřenější. V Česku neexistuje horní věkový limit 65 let, takže o příspěvek může požádat i senior, pokud splňuje zdravotní indikace a prokáže potřebu opakované dopravy. Česká legislativa rovněž nestanovuje striktní povinnost jezdit autem výhradně do práce či školy nejméně dvakrát týdně – postačuje obecná podmínka pravidelné přepravy doložená čestným prohlášením.
Slovenský systém zase nabízí zvýhodnění pro vozy s automatickou převodovkou, kde je finanční strop výrazně vyšší než u manuálního řazení. V Česku se případná nutnost úpravy ovládání nebo montáže automatu řeší samostatným příspěvkem na úpravu motorového vozidla, nikoliv navýšením základního limitu pro samotný nákup vozu.
V obou státech zůstává klíčovým krokem důkladná lékařská dokumentace a trpělivost při správním řízení. Správně sestavená žádost se všemi náležitostmi může znamenat rozdíl mezi závislostí na druhých a svobodou pohybu, která mnohým lidem vrací kus ztracené důstojnosti.
Zdroje článku: kurzy.cz, prihlasenieauta.sk, doprava.gov.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová