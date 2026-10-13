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Stát přispívá Čechům na auto až 285 000 Kč. Zde jsou podmínky

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Dennívýzva
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Pro mnoho lidí se zdravotním handicapem znamená vlastní vůz jedinou cestu k samostatnosti. Veřejná doprava stále naráží na bariéry, a stát proto nabízí příspěvek, který dokáže pokrýt podstatnou část nákladů na pořízení automobilu.
Stát přispívá Čechům na auto až 285 000 Kč. Zde jsou podmínky

Stát přispívá Čechům na auto až 285 000 Kč. Zde jsou podmínky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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