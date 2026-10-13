Krejčí si v přípravě na NBA řekl o místo v sestavě Portlandu. Trenér mu věřil téměř 21 minut a Čech to vrátil 10 body

V pondělí 12. října večer se v portlandské hale Moda Center hrálo utkání, které soupeř nazval historickým. Britští London Lions vyzvali tým NBA a odvezli si porážku 66:119. Pro Trail Blazers to byla rozcvička, pro Krejčího příležitost. Podle statistik Sports Illustrated strávil na palubovce 20 minut a 54 sekund. Víc minut z hráčů Portlandu odehrál jen Yang Hansen. Krejčí do toho času vměstnal 10 bodů, 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky a udělal jedinou ztrátu. Nejde o vstupenku do základní pětky. Je to ale přesně ten typ výkonu, který trenér potřebuje vidět u hráče, jenž se uchází o pravidelné minuty z lavičky.
Čísla, která drží pohromadě
Krejčí proti Londýnu nesbíral body naslepo. Z pole trefil tři pokusy ze šesti, za tři body dva ze čtyř a oba trestné hody proměnil. Šest bodů tedy padlo z trojek, dva z jedné dvoubodové akce a dva z čáry. Padesátiprocentní úspěšnost z pole i zpoza oblouku.
Za pozornost stojí i ostatní kolonky. Pět doskoků a tři zisky ukazují, že své minuty nevyplnil jen čekáním v rohu na přihrávku. Pro hráče měřícího 198 centimetrů, který se v NBA prosazuje hlavně jako střelec s dosahem na obvodu, je to podle nás podstatné. Trenéři obvykle nevěří specialistovi, který dá dvě trojky a jinak se ztratí.
Skok proti prvnímu zápasu i minulé sezoně
Srovnání s úvodním přípravným zápasem je výmluvné. Proti Golden State 7. října dostal Krejčí jen 13:30 minuty, dal 3 body a z pěti střel trefil jedinou. Bylo to 1/5 z pole a 1/5 za tři. O pět dní později si připsal o 7:24 minuty a o 7 bodů víc a úspěšnost trojek se mu zvedla z 20 na 50 %.
|Zápas
|Minuty
|Body
|Doskoky
|Asistence
|Za tři
|proti Golden State (7. 10.)
|13:30
|3
|4
|3
|1/5
|proti London Lions (12. 10.)
|20:54
|10
|5
|2
|2/4
|Průměr za Portland 2025/26
|19,2
|7,2
|2,7
|1,7
|30,3 %
Poslední řádek tabulky dává londýnskému výkonu kontext. Portland Krejčího získal 1. února 2026 z Atlanty výměnou za Duopa Reatha a dvě volby ve druhém kole draftu. Za Blazers pak v základní části odehrál 19 zápasů, ani jednou nenastoupil v základní sestavě a v průměru měl 19,2 minuty a 7,2 bodu. Londýnský večer byl tedy minutově lehce nad tímto průměrem a bodově zřetelně nad ním.
Slabinou portlandského období byla trojka. V Atlantě před přestupem trefoval podle NBA.com 42,3 % trojek a právě kvůli tomu si ho Portland, tehdy nejhorší střelecký tým ligy, vyhlédl. V novém dresu ale klesl na 30,3 %. Dvě trefy ze čtyř proti Londýnu jsou drobný, ale vítaný signál, že se mušku daří zase seřídit.
Proč to není vstupenka do základu
Výkon je třeba číst v rámci, který si nastavil sám trenér Micah Nori. Před startem přípravy avizoval, že většina hráčů dostane zhruba 18 až 20 minut, že bude zkoušet kombinace pro začátky, prostředky i koncovky zápasů a že by se do základních sestav v přípravě nemělo moc číst. Krejčího necelých 21 minut do tohoto plánu zapadá.
Svou roli hrál i průběh zápasu. Portland vedl v poločase 72:33 a druhá čtvrtina skončila 38:12. Trenér Lions Tautvydas Sabonis po utkání mluvil o fyzické převaze a délce soupeře a o lekci z nejvyšší úrovně basketbalu. Statistiky proti takovému protivníkovi mají menší váhu než proti týmu NBA. Ke Krejčího minutám se Nori po zápase zatím konkrétně nevyjádřil.
Kde se bude rozhodovat
Na pozicích rozehrávačů a křídel má Portland jména, která Krejčí v hierarchii nepřeskočí: Damian Lillard, Ja Morant, Scoot Henderson, Jrue Holiday, Shaedon Sharpe, Deni Avdija a Toumani Camara. Jeho bitva se odehrává o patro níž, v širší rotaci.
Tam má konkurenci, která proti Londýnu také hlásila nárok. Sidy Cissoko nastřílel za 15:17 minuty 13 bodů a nezkazil ani jednu z pěti střel, z toho tři trojky. Jeremy Sochan přidal 8 bodů a 8 doskoků, Jayson Kent 5 bodů a 6 doskoků. John Tonje za 19:22 minuty dal jediný bod a z pole netrefil nic.
Podle nás Krejčí těmi deseti body nežádal o hvězdnou roli. Žádal o důvěru. Nori při nástupu do funkce v červnu mluvil o týmu stavěném na play-off a výslovně zmínil potřebu snížit počet ztrát a zlepšit úspěšnost trojek. Hráč, který střílí z dálky, udělá jednu ztrátu za 21 minut a přidá zisky, mluví přesně tímto jazykem. Jestli zůstane jen střeleckým specialistou do vybraných sestav, nebo se stane pravidelnou součástí rotace, ukáže až říjen.
Kdy Krejčího sledovat
Krejčí je podle RealGM jediným Čechem v současné NBA a pátým v historii po Jiřím Welschovi, Georgi Zídkovi, Janu Veselém a Tomáši Satoranském. Čeští fanoušci si na jeho zápasy musí přivstat. Podle oficiálního rozpisu Portlandu vypadá nejbližší program takto:
- 14. října, 4:00: Sacramento proti Portlandu (příprava)
- 17. října, 4:00: Golden State proti Portlandu (generálka)
- 22. října, 4:00: Portland proti Phoenixu (start základní části)
- 24. října, 4:00: Sacramento proti Portlandu
- 28. října, 4:00: LA Lakers proti Portlandu
- 30. října, 3:00: Portland proti Memphisu
- 31. října, 20:00: Utah proti Portlandu
Jako ověřenou možnost sledování uvádí rozpis u zápasů službu NBA League Pass. Podle nápovědy NBA je služba v Česku dostupná. Případné přenosy českých televizí doporučujeme hledat v jejich denním programu.
Portland loni skončil s bilancí 42 výher a 40 porážek a v prvním kole play-off vypadl se San Antoniem 1:4. Krejčí v té sérii stál spíš na okraji, v pátém zápase hrál 13 minut. Tentokrát má šanci do sezony vstoupit z jiné pozice a dvě zbývající přípravná utkání ukážou, zda pondělní večer nebyl jen výjimkou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta