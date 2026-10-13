KVÍZ: Mluvíte v hláškách jako správný Čech? Poznejte kultovní domácí filmy podle jediné věty

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Filmová DNA národa: Proč české hlášky nestárnou a žijí vlastním životem?
Česká kinematografie je ve světě proslulá nejen svými oscarovými snímky a hořkosladkými komediemi, ale především legendárními filmovými hláškami, které se staly pevnou součástí naší národní kultury a každodenního jazyka. Tyto krátké, často geniálně vtipné nebo trefně moudré věty dokáží i po desítkách let okamžitě vyvolat živé vzpomínky na oblíbené scény a rázovité postavy. Jejich skutečná síla spočívá v tom, že zcela překročily hranice stříbrného plátna a žijí si vlastním, nezávislým životem v našich běžných rodinných či pracovních konverzacích. Téměř každý z nás v běžném životě bez přemýšlení použije povzdech „Chčije a chčije“ nebo rezignované „Je to marný, je to marný, je to marný“. Tyto citáty jsou hluboko zapsány v genetickém kódu české společnosti a s neopakovatelnou lehkostí a humorem vystihují naši povahu.
Český filmový humor stojí na několika silných pilířích:
- Inteligentní poetika Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka: Jejich laskavý, ale matematicky přesný humor z komedií jako Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero! nebo Kulový blesk doslova zlidověl.
- Břitká porevoluční satira: Snímky jako Dědictví aneb Kurvahošigutntag od Věry Chytilové či Pelíšky Jana Hřebejka mistrně zachytily střety generací a povahových rysů v přelomových dobách.
- Cynické i hřejivé postřehy z běžného života: Schopnost českých autorů proměnit i tu nejbanálnější lidskou situaci v absurdní divadlo, které diváka okamžitě zasáhne a nepustí.
Každá taková hláška představuje mistrné zachycení prchavého okamžiku, kterému rozumíme jen my sami, a tvoří most mezi generacemi.
Dnešní kvíz je proto skvělou a nesmírně nostalgickou příležitostí, jak si ověřit, jak hluboko máte tyto filmové poklady vryté do své paměti. Připravili jsme pro vás desítku pečlivě vybraných otázek, které vás provedou světem těch nejznámějších i mírně záludných citátů z české filmové klasiky. Pohodlně se usaďte, osvěžte si v hlavě slavné filmové scény a pojďte zjistit, zda dokážete ke každé hlášce správně přiřadit film nebo postavu. Přejeme vám příjemnou zábavu a držíme palce.
KVÍZ
Zdroje článku: nasregion.cz, moodle.zsbrezova.eu, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská