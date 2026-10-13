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KVÍZ: Mluvíte v hláškách jako správný Čech? Poznejte kultovní domácí filmy podle jediné věty

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Ponořte se s námi do světa českých filmových klasik a otestujte své znalosti. Připravili jsme pro vás kvíz deseti legendárních hlášek, které se vryly do paměti celých generací. Dokážete poznat film jen podle jediné, kultovní věty? Prověříme, jak dobře znáte poklady české kinematografie.
KVÍZ: Mluvíte v hláškách jako správný Čech? Poznejte kultovní domácí filmy podle jediné věty

KVÍZ: Mluvíte v hláškách jako správný Čech? Poznejte kultovní domácí filmy podle jediné věty

Zdroj: HayDmitriy / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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