Případy mimořádné Marty: Dyková se vrací s obří parádou. Třetí řada seriálu bude pořádně pikantní

Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova Případy mimořádné Marty, FOTO: distr. TV Nova
Televizní obrazovky ožijí dalším pokračováním oblíbeného detektivního seriálu. Herečka Tatiana Dyková se vrací jako svérázná uklízečka a geniální vyšetřovatelka v premiérové třetí řadě seriálu Případy mimořádné Marty. Diváci uvidí osm nových epizod plných napětí i břitkého humoru. Očekávané díly slibují obrovský průvan v osobním životě hlavní hrdinky. Zábavná podívaná v letních modelech
Natáčení premiérové řady probíhalo koncem léta a tvůrci tohoto načasování bohatě využili. Hlavní postavu proto oblékli do výrazných letních outfitů. „Ve třetí řadě se můžete těšit na nové mužské postavy, které zamávají s osudem Marty, a to hlavně v jejím osobním životě,“ prozradila
pro TV Nova. Do děje se zároveň mnohem více zapojí její seriálový otec Bolek Polívka. Jeho větší prostor před kamerou herečka velmi uvítala a příběh tak dostane další výraznou rodinnou dynamiku. Tatiana Dyková Věčný souboj s majorem Krainerem
Osobní linka zasáhne také komplikovaný vztah s majorem Krainerem, kterého hraje Roman Zach. „Není nic zábavnějšího než sledovat zápas kocoura s myší a ani tentokrát tomu nebude jinak,“ dodala Dyková ke vzájemnému špičkování obou postav. Ústřední dvojice si v nových epizodách vůbec nic nedaruje a odplata bude z obou stran nesmírně sladká. Případy mimořádné Marty doplní na obrazovkách i další herecké tváře, sestavu posilují Anita Krausová, Jiří Svoboda a Táňa Malíková.
Dolaďování úspěšného formátu
Seriál patří ke stabilním diváckým hitům a předchozí dvě série si pravidelně zapínal zhruba milion lidí. Kreativní producentka Iva K. Jestřábová si pochvaluje možnost pracovat na zavedeném projektu s divácky velmi oblíbenou hrdinkou. Předchozí čísla sledovanosti potvrdila obrovský zájem o superinteligentní a lehce trhlou ženu. Tvůrčí tým proto mohl přesněji ladit všechny fungující prvky a natočit dosud nejvtipnější a dějově naprosto nejnabitější řadu.
Návrat osvědčených tvůrců
Za výrobou pořadu stojí produkční společnost Evolution Films v čele s producenty Ondřejem Zimou a Silvií Michajlovou. Režisérskou taktovku si mezi sebe znovu rozdělili Marek Najbrt s Tomášem Pavlíčkem. Osmidílná série startuje v televizním vysílání v neděli 18. října těsně po osmé hodině večerní.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).