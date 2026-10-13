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Kdo na podzim shrabuje listí ze zahrady, přichází o nejlepší mulč zadarmo. Zkušení zahrádkáři ho nechávají přesně tam, kde spadlo

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Pokud se i na vaší zahradě hromadí spadané listí, vyzkoušejte jeden z nejjednodušších způsobů, jak s ním naložit. Zbavíte se nepořádku a ještě prospějete celé své zahradě.
Kdo na podzim shrabuje listí ze zahrady, přichází o nejlepší mulč zadarmo. Zkušení zahrádkáři ho nechávají přesně tam, kde spadlo

Kdo na podzim shrabuje listí ze zahrady, přichází o nejlepší mulč zadarmo. Zkušení zahrádkáři ho nechávají přesně tam, kde spadlo

Zdroj: David Goehring / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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