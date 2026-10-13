Kdo na podzim shrabuje listí ze zahrady, přichází o nejlepší mulč zadarmo. Zkušení zahrádkáři ho nechávají přesně tam, kde spadlo

Kdo na podzim shrabuje listí ze zahrady, přichází o nejlepší mulč zadarmo. Zkušení zahrádkáři ho nechávají přesně tam, kde spadloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo na podzim shrabuje listí ze zahrady, přichází o nejlepší mulč zadarmo. Zkušení zahrádkáři ho nechávají přesně tam, kde spadloZdroj: David Goehring / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 13.10.2026 14:23
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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