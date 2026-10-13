Talent Baníku je v hledáčku Atlética Madrid. Škrkoňovi je 18 a v lize nastupuje teprve pár týdnů

Před necelým rokem stál Škrkoň na trávníku v Kataru a slavil hattrick. Česko na mistrovství světa do 17 let porazilo Tádžikistán 6:1. Z turnaje si Škrkoň nakonec odvezl čtyři góly a byl nejlepším českým střelcem. Právě tenhle výkon podle španělských přestupových médií přivedl skauty Atlética k útočníkovi z Ostravy, kterému je dnes osmnáct let. Mezitím stihl projít dorostem, druholigovou rezervou i baráží o záchranu. Teď nastupuje v první lize a jeho jméno se objevuje na madridských seznamech. Zatím ale jen na seznamech.
Co přesně píší ve Španělsku
Spekulace má dohledatelný původ. Web Todo Mercado zveřejnil 9. října 2026 článek Alejandra Giméneze s titulkem, který lze přeložit jako „Atlético objevuje nový talent: Vít Škrkoň se dostává na radar“. Text je ve svých tvrzeních opatrný. Madridský klub má podle něj Škrkoně na seznamu mladých hráčů, jejichž vývoj průběžně sleduje. Autor zároveň výslovně píše, že žádná nabídka není potvrzená a jednání neprobíhají.
O den později přidal web Esto Es Atleti, který se Atlétiku věnuje soustavně, odvážnější verzi. Píše o skautech, kteří Škrkoně sledují, a o možné „misi 2027“. I tento text ale popisuje plánování a sledování, nikoli hotovou nabídku. Atlético se podle něj snaží talenty podchytit dřív, než po nich začne pátrat konkurence.
Do Česka se zpráva dostala 12. října přes TN.cz a další weby. Některé z nich jako mezistupeň uvádějí instagramový účet Transfermarkt Czech a španělský Dorsal16. Žádný klub zájem oficiálně nepotvrdil a nikdo z Atlética ho nekomentoval. Jde tedy o hráče, kterého si Atlético podle španělských přestupových médií zapsalo, nikoli o hráče, kterého by kupovalo.
Rok, který stihl tři patra
Škrkoňův rok vypadá jako zrychlený film. Sezonu 2025/26 začínal v ostravské devatenáctce. Na podzim ho klub posunul do rezervy hrající druhou ligu. V květnu 2026 pak přišel ligový debut proti Zlínu, kdy ho trenér Pavel Dvorník poslal na hřiště v 87. minutě. „Chtěl jsem být na hřišti užitečný,“ popisoval tehdy v klubovém rozhovoru. Dodal, že je v Baníku od dvanácti let a že zápas před vlastními fanoušky byl jeho sen.
Užitečný byl brzy i v zápasech, kde šlo o hodně. V baráži proti Táborsku dal dva góly a pomohl Baníku udržet první ligu. Pro odchovance, který o rok dřív hrál dorost, to je vstup, jaký se nevymyslí.
Klub zareagoval rychle. Podle oficiálního oznámení FC Baník Ostrava podepsal Škrkoň 17. června 2026 novou smlouvu do 30. června 2029. Sportovní šéf Luděk Mikloško tehdy uvedl, že klub těší, že hráč a jeho agent projevili Baníku důvěru, přestože se o útočníka zajímaly i další kluby. Škrkoň nebyl jediný, Baník tehdy prodloužil smlouvy s devíti odchovanci. U něj ale podpis podle nás znamenal nejvíc, protože dlouhá smlouva teď z pozice klubu vypadá jako dobře načasovaný tah.
Co ukazují čísla
Škrkoňův seniorský vzorek je zatím malý, ale už se dá číst. Oficiální profil Chance Ligy ho vede s číslem 22, s výškou 188 centimetrů a váhou 84 kilogramů. Španělské weby i Transfermarkt uvádějí 191 centimetrů, oficiální ligový údaj je ale nižší.
|Soutěž
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Další data
|Chance Liga 2026/27 (oficiální profil)
|9
|474
|1
|1 asistence, 16 střel, xG 2,64
|Kvalifikace ME do 19 let 2027 (UEFA)
|3
|251
|2
|13 střel
|MS do 17 let 2025
|bez údaje
|bez údaje
|4
|hattrick proti Tádžikistánu
U ligových čísel je potřeba počítat s malou nepřesností. Oficiální profil ve verzi, se kterou jsme pracovali, uváděl devět startů v sezoně. Česká média po zápase s Bohemians píší už o deseti startech a jednom gólu. Rozdíl nejspíš vzniká tím, že se oficiální statistiky po posledním kole ještě neaktualizovaly. TN.cz navíc připomíná sedm gólů v MOL Cupu.
Zajímavější než počet startů je jiný údaj. Šestnáct střel a hodnota očekávaných gólů (xG) 2,64 za necelých 500 minut ukazují útočníka, který se do zakončení dostává často, i když góly zatím nepřicházejí. Esto Es Atleti ho popisuje jako fyzicky silného hrotového útočníka, který umí hrát zády k brance, zaměstná stopery, je silný v hlavičkách a nabíhá do volného prostoru. Oficiální data tomuto popisu odpovídají. Uklidňující je i reprezentace: dva góly ve třech zápasech kvalifikace do 19 let ukazují, že Škrkoň nezůstal jen hrdinou jednoho mistrovství.
Baroš, Svěrkoš, Hložek: s čím odcházeli oni
Baník už podobný příběh zažil. Milan Baroš podepsal v srpnu 2001 jako devatenáctiletý smlouvu s Liverpoolem za 10 milionů marek, tedy asi 180 milionů korun. Kvůli pracovnímu povolení měl ještě hostovat v Ostravě. V té době byl kapitánem Baníku a reprezentačním útočníkem. Václav Svěrkoš odešel v roce 2003 do Mönchengladbachu po čtrnácti ligových gólech v první plné sezoně. UEFA ho tehdy označila za objev české sezony.
Z nedávné doby se nabízí Adam Hložek. Do Leverkusenu přestoupil v roce 2022 také v devatenácti, ale se 105 prvoligovými starty a sezonou s devíti góly a čtrnácti asistencemi. Ani to nestačilo na jisté místo v sestavě. V roce 2024 odešel do Hoffenheimu a Leverkusen jako důvod uvedl velkou konkurenci a potřebu většího herního vytížení.
Všichni tři odcházeli s hotovějším seniorským profilem, než jaký má Škrkoň dnes. Ostravský útočník je zatím spíš projekt: mládežnický turnaj, fyzický profil a první týdny v áčku. Právě v tom ale může být pro Atlético jeho hodnota.
Proč by Atlético mohlo chtít „projekt“
Podle nás Atlético nehledá útočníka, který by Diegu Simeonemu pomohl hned v další sezoně. Pokud v tom zájmu něco je, jde spíš o to zapsat si hráče, jehož cena a zkušenosti teprve porostou. Kdo takového hráče najde dřív, platí méně. Todo Mercado obecně píše, že klub hledá příležitosti dřív, než hráči získají větší pozornost. Jde ovšem o popis médií, ne o oficiální strategii klubu.
Madridský klub má pro takové hráče připravenou cestu. Jeho rezervu Atlético Madrileño vede Fernando Torres a tým hraje ve skupině 2 Primera Federación, tedy na třetí úrovni španělského fotbalu. Pro mladého cizince je to přirozený mezistupeň mezi koupí a prvním týmem.
Baník je ve výhodné pozici. Transfermarkt odhaduje Škrkoňovu hodnotu na zhruba 30 milionů korun a řadí ho mezi nejcennější hráče kádru. Oficiální cenu ani výstupní klauzuli ale nikdo nezveřejnil. Se smlouvou do roku 2029 a osmnáctiletým hráčem na začátku seniorské kariéry nemusí Ostrava přijmout částku blízkou odhadu. Pokud by přišla nabídka, rozhodovaly by bonusy a podíl z dalšího prodeje stejně jako samotná částka.
Pokud by se jednání rozběhla, nejbližší termín nabízí zimní přestupní okno. Podle LaLigy se ve Španělsku otevře 2. ledna a zavře 2. února 2027. Dá se ale čekat, že „mise 2027“, o které píše Esto Es Atleti, míří spíš k létu, kdy Škrkoň bude mít za sebou celou ligovou sezonu. Smluvně mu nic nebrání, aby ji dohrál v Ostravě.
Baroš kdysi po podpisu s Liverpoolem ještě hostoval v Ostravě a teprve pak odešel do Anglie. Škrkoň zatím žádnou smlouvu se zahraničím nemá, jen jeho jméno se objevilo na madridském seznamu talentů. Jestli se na něm udrží, ukážou další zápasy v Ostravě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle