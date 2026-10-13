Rodiče se musí připravit na komplikace. Za několik dnů se uzavřou školy na pět dnů, někteří nemají hlídání

Podzimní prázdniny v roce 2026 připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Protože jim bezprostředně předchází státní svátek ve středu 28. října, školáci se do lavic nevrátí celých pět kalendářních dnů. Volno totiž potrvá až do neděle 1. listopadu a běžná výuka znovu začne v pondělí 2. listopadu. Pro děti jde o příjemné zpestření podzimu, pro část rodičů však o další organizační starost. Zejména rodiny s mladšími školáky musejí vyřešit, kdo se o děti postará ve čtvrtek a v pátek, kdy už řada zaměstnanců nastupuje do práce. Samotné podzimní prázdniny přitom trvají pouze dva dny, zbývající volno připadá na státní svátek a víkend.
Některé děti mohou zůstat doma ještě déle
Pětidenní přestávka nemusí být na všech školách konečná. Ředitelé totiž mohou během školního roku vyhlásit až pět volných dnů ze závažných, zejména organizačních nebo technických důvodů. Pokud by konkrétní škola stanovila ředitelské volno také na pondělí 26. a úterý 27. října, dětem by vzniklo souvislých devět dnů bez vyučování včetně obou víkendů. Nejde však o celostátní opatření a žádné takové prodloužení automaticky neplatí. Rozhodující budou informace jednotlivých škol, které mohou mít vlastní organizační plány. Rodiče by si proto měli ověřit školní kalendář a případná oznámení vedení školy, aby je další volné dny nezaskočily.
Největší komplikace mohou nastat v domácnostech, kde oba rodiče pracují a nemají možnost využít pomoc prarodičů nebo dalších příbuzných. Zatímco středa 28. října je státním svátkem a pro většinu zaměstnanců dnem pracovního klidu, čtvrtek a pátek už představují běžné pracovní dny. Rodiče mladších dětí tak často potřebují zajistit dohled na několik hodin denně, případně si vzít dovolenou. V obtížnější situaci mohou být samoživitelé, zaměstnanci ve směnném provozu nebo lidé, kteří nemohou pracovat z domova. Ani možnost práce na dálku totiž automaticky neznamená, že zaměstnanec zvládne současně plnit pracovní povinnosti a celodenně pečovat o malé dítě. Pokud navíc škola vyhlásí ředitelské volno, může potřeba hlídání zasáhnout téměř celý pracovní týden.
Školní družiny nemusejí fungovat jako obvykle
Rodiče by neměli automaticky počítat ani s tím, že děti budou moci během prázdnin navštěvovat školní družinu. Její provoz se může v jednotlivých školách lišit a vedení může po projednání se zřizovatelem činnost během prázdnin přerušit. Některé družiny mohou naopak fungovat v omezeném režimu nebo nabídnout organizovaný program pro přihlášené děti. Rozhodnutí se proto vyplatí zjistit přímo ve škole, ideálně ještě před plánováním dovolené. Alternativou mohou být příměstské tábory, programy domů dětí a mládeže nebo soukromé hlídání, jejichž nabídka se liší podle místa bydliště. Pro rodiny to ale může znamenat další výdaje, se kterými původně nepočítaly.
Další problém představuje skutečnost, že rodiče nemají kvůli běžným školním prázdninám automaticky nárok na ošetřovné. Tato dávka slouží především pro situace, kdy je nutné pečovat o nemocné dítě nebo kdy nastanou jiné zákonem stanovené okolnosti. Samotné podzimní prázdniny ani předem plánované ředitelské volno mezi ně nepatří. Zaměstnanci proto zpravidla musejí využít dovolenou, dohodnout se se zaměstnavatelem na úpravě pracovní doby nebo zajistit jiný způsob péče. Problematické to může být zejména pro rodiče, kteří již většinu dovolené vyčerpali během léta. Přestože jde pouze o dva pracovní dny navíc, v některých domácnostech může jejich zajištění znamenat značnou komplikaci.
Mateřské školy mají odlišný režim
Jiná pravidla platí pro mateřské školy, na které se termíny podzimních prázdnin automaticky nevztahují. Jejich provoz se řídí odlišnými předpisy a v říjnu nemohou být uzavřeny pouze proto, že základní školy mají prázdniny. Omezení nebo přerušení provozu mimo letní měsíce je možné ze závažných, například organizačních či technických důvodů. Rodiče předškoláků tak zpravidla mohou počítat s běžným provozem, přesto je vhodné sledovat případná oznámení konkrétní mateřské školy. Odlišná situace nastává také ve středu 28. října, kdy je státní svátek a běžný provoz školek neprobíhá. Rodiny s dětmi různého věku proto mohou mít na konci října rozdílné možnosti péče.
Podzimní volno navíc přichází necelé dva měsíce po začátku školního roku, kdy se řada rodin teprve vrací k pravidelnému pracovnímu a školnímu režimu. Včasná kontrola školního kalendáře a provozu družiny tak může rodičům ušetřit problémy s narychlo domlouvaným hlídáním.
Zdroje: msmt.gov.cz, cssz.cz, msmt.gov.cz, emimino.cz.