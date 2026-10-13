Brankář Hellebuyck trucuje a denně přichází o 800 tisíc korun. Fanoušci mu na to vytvořili veřejné počítadlo

Ještě v únoru chytil ve finále olympiády 41 střel. Spojené státy porazily Kanadu 2:1 po prodloužení a získaly první olympijské zlato v mužském hokeji od roku 1980. O osm měsíců později běží na internetu číslo, které se mění po sekundách a ukazuje, kolik peněz tentýž muž ztrácí, protože odmítá přijít do práce. Asi 9,80 Kč každou sekundu. Přes 35 tisíc korun za hodinu. Za dva týdny základní části odhadem 12 milionů korun. Ještě nedávno byl Hellebuyck nejbezpečnější investicí Winnipegu Jets. Dnes je z něj nejsledovanější spor v NHL a fanoušci mu u toho veřejně počítají každý dolar.
Počítadlo místo sochy
Web Hellebucks.com nepředstírá neutralitu. Na úvodní stránce stojí věta, která shrnuje náladu velké části winnipegského publika: „Postavili bychom ti sochu. Místo toho jsme postavili tohle počítadlo.“ Za webem stojí Robson Fletcher, který se profesně věnuje práci s daty a vyprávění příběhů prostřednictvím dat. Podle nás to vysvětluje, proč projekt tak dobře funguje. Nejde o naštvaný příspěvek na sociální síti. Je to čistě postavená datová vizualizace, jejímž hlavním sdělením je zklamání.
Autor zároveň poctivě upozorňuje, že jde o fanouškovský odhad „pro zábavu“, nikoli o oficiální účetnictví. Web nemá nic společného s Jets, NHL, hráčskou asociací ani s Hellebuyckem samotným. Oficiální číslo ztracené mzdy klub ani liga nezveřejnily.
Metodika je přesto snadno ověřitelná a stojí za to ji rozebrat, protože se v ní skrývá jeden častý omyl:
- Cap hit není výplata. Hellebuyckova sedmiletá smlouva má celkovou hodnotu zhruba 1,3 miliardy korun a do platového stropu se mu započítává asi 185 milionů korun ročně. To je ale průměr za celou smlouvu. Skutečná základní mzda pro sezonu 2026/27 je nižší: zhruba 164 milionů korun.
- Proč 194 dní. Hráčům NHL se mzda vyplácí v průběhu základní části, nikoli rovnoměrně během celého roku. Počítadlo proto dělí roční mzdu počtem dní základní části: 7,5 milionu dolarů lomeno 194 dny dává 38 660 dolarů, tedy zhruba 844 tisíc korun denně.
- Kemp se počítá jinak. Kolektivní smlouva mezi NHL a hráči pro neomluvenou absenci v tréninkovém kempu obecně počítá s krácením o 1/275 roční mzdy za každý den. Fanouškovský výpočet začíná naplno běžet až se startem sezony.
K 13. říjnu tak počítadlo podle této metodiky ukazovalo zhruba 541 až 580 tisíc dolarů, tedy 11,8 až 12,7 milionu korun. Kdyby Hellebuyck vynechal celou sezonu, ztráta by se vyšplhala na zmíněných 164 milionů.
Částka sama o sobě ohromí. Pro tenhle příběh je ale podle nás důležitější, co z ní fanoušci udělali: veřejný barometr ztracené důvěry. Počítadlo nepočítá jen peníze. Počítá, jak dlouho už trvá rozchod.
Proč odešel a proč Winnipeg nespěchá
Hellebuyck své rozhodnutí oznámil 27. srpna prostřednictvím agenta Raye Petkaua. Potvrdil, že už několik měsíců žádá o výměnu a že se situaci snažil řešit tiše a s respektem. S blížícím se kempem ale chtěl svou žádost potvrdit veřejně. Odchod podle něj představuje nejlepší cestu pro něj a jeho rodinu. Víc neřekl. Když se 16. září otevřel tréninkový kemp, nedorazil. Jets ho v souladu s hráčskou i kolektivní smlouvou suspendovali, což NHL.com popsalo jako formální reakci na nenastoupení do kempu.
Proč by hráč dobrovolně pouštěl takové peníze? Konkrétní důvod Hellebuyck neprozradil a všechno nad rámec „rodiny“ je spekulace. Smluvní situace ale napovídá hodně. Jak uvádí PuckPedia, má před sebou ještě pět sezon a v té letošní plnou no-move klauzuli. Bez jeho souhlasu ho tedy nikdo nikam vyměnit nemůže. Od sezony 2027/28 se ochrana mění na seznam deseti schválených týmů. Podle nás je ztracená mzda pro Hellebuycka nástrojem tlaku. Bez veřejného tlaku by Jets neměli důvod spěchat a on to ví.
Jenže Jets nespěchají ani tak. Generální manažer Kevin Cheveldayoff řekl, že jde o hráče, který byl pro organizaci mimořádně důležitý, a protihodnota proto musí být „odpovídající“. Klub podle něj nesmí jednat emotivně ani osobně. Jinde to shrnul větou, která v kabině zní chladně: Hellebuyck je součástí rodiny, dokud není. Jets podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu raději neudělají žádný obchod, než aby udělali špatný.
Klub má navíc pojistku. Už 1. července, tedy dávno před suspendací, podepsal se Stuartem Skinnerem dvouletou smlouvu za zhruba 82 milionů korun ročně. Skinner po prvních třech startech drží průměr 2,62 gólu na zápas a úspěšnost 92 % a podle modelu očekávaných gólů chytil asi o 2,8 gólu víc, než se od něj čekalo. Winnipeg vstoupil do sezony bilancí tři výhry, jedna prohra po prodloužení a jedna porážka v základní hrací době. Tři výhry 3:2 v řadě ukazují tým, který hraje těsné zápasy a zatím je zvládá.
Srovnání s Hellebuyckem přitom není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. V sezoně 2024/25 měl bilanci 47-12-3, průměr 2,00 a úspěšnost 92,5 % a sbíral jednu trofej za druhou: získal třetí Vezinovu trofej a k ní Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy. O rok později ale spadl na úspěšnost 89,5 % a průměr 2,86. Cheveldayoff tak nevyjednává o nejlepším brankáři světa v jeho vrcholné formě. Vyjednává o elitním jménu s jedním slabším rokem a dlouhou smlouvou. To trh komplikuje.
Kam by mohl zamířit a co to znamená pro Vejmelku
Nejčastěji zmiňované destinace jsou podle zasvěcených novinářů tři. Buffalo mělo podle Friedmana k obchodu blízko. Carolina podle pozdějšího shrnutí působí jako nejmotivovanější zájemce a Utah se o situaci zajímal. Oficiální seznam to není, jen okruh týmů, o kterých se mluví.
Kdo tipoval New York Rangers, bude zklamaný. Igor Šesťorkin sice podle klubu přišel o zbytek sezony kvůli zranění, ale Friedman upozornil, že Hellebuyck na Broadwayi nedává smysl. Šesťorkin má osmiletou smlouvu s průměrným ročním platem kolem 251 milionů korun a Hellebuyckovi po letošku zbývají další čtyři roky. Dva drahé dlouhodobé kontrakty pro brankáře by Rangers svázaly ruce na roky dopředu.
Nás nejvíc zajímá Utah. Tam chytá Karel Vejmelka, který má smlouvu do sezony 2029/30 a ročně si připíše zhruba 104 miliony korun. Letos má po pěti zápasech průměr 2,13 gólu na zápas a úspěšnost 90,7 %. Kdyby Utah Hellebuycka získal, Vejmelka by logicky buď ustoupil do role dvojky, nebo by se stal součástí výměnného balíčku. Jde o naši úvahu, ne o potvrzený plán Utahu.
V té druhé variantě by rozhodovala jedna klauzule. Vejmelka má ve smlouvě omezenou no-trade ochranu na deset týmů. Pokud je Winnipeg na jeho seznamu, může přesun odmítnout. Jestli tam skutečně je, veřejně dohledatelné není. Český brankář tak teoreticky drží v ruce jeden z klíčů k největšímu brankářskému obchodu sezony.
Larkin šel jinou cestou
Hellebuyck není jedinou tváří klubu, která letos požádala o odchod. Dylan Larkin z Detroitu udělal totéž, přišel o kapitánské céčko a na domácím ledě slyšel pískot vlastních fanoušků. Rozdíl je ale zásadní. Larkin do kempu dorazil. Hrál. A když 7. října skóroval, část publika přešla od pískání k potlesku.
Larkin řekl, že chápe, proč na něj fanoušci pískají, a že důvěra se získává činy, ne slovy. Hellebuyck tuhle možnost zatím nemá, protože nehraje. Na počítadlo ani na kritiku fanoušků podle dostupných zdrojů veřejně nereagoval. Jeho poslední jasně citovaný postoj zůstává srpnový: žádost o výměnu trvá.
Kabina mezitím dělá, co může. Kapitán Adam Lowry už před kempem řekl, že tým se nemůže nechat situací pohltit a musí se soustředit na sezonu. Kdyby se Hellebuyck vrátil, vracel by se do šatny, která se naučila fungovat bez něj, a na tribuny, kde visí jeho počítadlo. Přidejme sportovní riziko: brankář žije z rytmu a načasování a každý týden bez zápasů je znát. U muže s jeho historií se to dá dohnat. Zadarmo to ale nebude.
Socha z bronzu by stála na jednom místě navždy. Počítadlo se točí dál, a až se jednou zastaví, bude to znamenat jediné: že Hellebuyck hraje, ať už ve Winnipegu, nebo kdekoli jinde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka