Cirsteaová vedla 6:1 a 4:0, měla tři mečboly a přesto prohrála. Domácí Číňanka z 240. místa jí připravila kariérní potupu

Po dvaceti minutách druhé sady vypadal zápas uzavřeně. Cirsteaová, světová šestnáctka a nasazená dvanáctka posledního turnaje kategorie WTA 1000 v sezoně, vedla 6:1 a 4:0. Proti ní stála hráčka, která ve dvouhře nikdy nevyhrála zápas na takto velkém turnaji a do hlavní soutěže se dostala jen díky divoké kartě pořadatelů. Skončilo to 1:6, 7:6(6), 7:5 pro Kuo. Mezi těmito dvěma stavy se odehrálo pět ztracených gamů v řadě, servis na zápas, tři promarněné mečboly, další servis na zápas a výkřiky z hlediště. Rumunka přitom zná opačnou stranu takového příběhu. Sama v kariéře otočila zápas, který měla dávno prohraný. Tentokrát skončila na straně poražených.
Pět zlomových stavů, které zápas obrátily
Průběh se dá rozložit na pět míst, kde měla Cirsteaová zápas v rukou. Podle oficiální zápasové stránky WTA a rekonstrukce rumunského Eurosportu vypadal takto:
|Stav
|Co se stalo
|6:1, 4:0
|Cirsteaová kontroluje zápas, Kuo začíná víc riskovat
|4:5 ve 2. sadě
|Kuo získává pět gamů v řadě, Rumunka se vrací brejkem
|6:5, servis na zápas
|Cirsteaová ztrácí podání, rozhoduje tiebreak
|6:3 v tiebreaku
|Tři mečboly v řadě, ani jeden neproměněn, Kuo bere sadu 8:6
|5:3 ve 3. sadě, servis na zápas
|Druhá šance zápas dopodávat, opět bez úspěchu
Konec měl ještě jeden krutý detail. Ve třetí sadě Cirsteaová ztratila servis i z vedení 40:15 a Kuo pak zápas v klidu dopodávala na 7:5.
Nejbolestivější jsou mečboly. Dostupné zdroje neuvádějí, jak přesně jednotlivé výměny skončily, jen že přišly tři po sobě za stavu 6:3. Na výsledku to nic nemění. Hráčka s kariérním maximem kolem dvacátého místa žebříčku měla tři pokusy zavřít zápas proti outsiderce a nevyužila žádný.
Podle nás je právě součet těchto okolností důvodem, proč se dá mluvit o kariérní potupě. Nejde o urážku poražené, jde o čísla: rozdíl 224 míst v žebříčku, vedení o set a čtyři gamy, tři mečboly v řadě a dva servisy na zápas. Abychom mohli říct, zda šlo o vůbec nejhorší porážku její kariéry, museli bychom projít celou její historii. Mezi ty nejbolestivější ale nepochybně patří.
Fanoušek, lýtko a strach z vítězství
Jak se dá takové vedení ztratit? Jednoduchá odpověď neexistuje, zdroje ale zmiňují několik faktorů.
Prvním je zdravotní stav. Cirsteaová přijela do Wu-chanu po pauze, kterou si vynutilo zranění lýtka z US Open. Rumunský Eurosport to uvádí jako možný vliv, ne jako potvrzenou příčinu. První sada 6:1 navíc nenaznačovala, že by Rumunku něco brzdilo.
Druhým je moment, který Eurosport označil za pobuřující. Za stavu 6:1, 6:5, kdy Cirsteaová podávala na zápas, začal fanoušek v hledišti křičet. Podle popisu šlo o desítky sekund, které narušily soustředění obou hráček. Rumunka svůj servis neudržela. Jestli by ho udržela bez vyrušení, už nikdo nezjistí.
Třetí faktor je nejméně viditelný a podle nás nejdůležitější. Od stavu 4:0 začala Cirsteaová hrát opatrněji, zatímco Kuo přidala riziko. Eurosport popisuje, že míče Číňanky stále častěji padaly do kurtu a favoritka hrála bojácněji. Takový obrat rolí zná každý, kdo někdy hrál tenis: kdo vede, začne hrát o to, aby neprohrál, a soupeř, který nemá co ztratit, se naopak uvolní.
Kuo po zápase vysvětlila, že se po první sadě a čtyřech ztracených gamech ve druhé soustředila jen na to, aby zůstala na kurtu co nejdéle a hrála bod po bodu. Poděkovala divákům, kteří ji podle rumunských médií v klíčových chvílích hnali dopředu, i své partnerce ze čtyřhry Kristině Mladenovicové. Reakci Cirsteaové jsme v dostupných zdrojích nedohledali.
Štěstí v takovém obratu vždy hraje roli. Při třech mečbolech v řadě a stavu 3:5 ve třetí sadě by ale samo nestačilo. Kuo musela riskovat ve chvílích, kdy jediná chyba znamenala konec. A riskovala.
Kdo je Kuo Chan-jü: outsiderka jen ve dvouhře
Číslo 240 svádí k představě neznámé hráčky z challengerů. Takový obrázek ale neodpovídá skutečnosti. Kuo je osmadvacetiletá praváčka z Čeng-čou v provincii Che-nan a podle svého profilu na webu WTA má ve dvouhře maximum na 156. místě. Ve čtyřhře se pohybuje kolem patnáctého místa a jejím maximem byla devítka.
Hlavně ale letos vyhrála s Mladenovicovou Wimbledon ve čtyřhře. Divoká karta na domácím turnaji tak pro pořadatele dává sportovní i marketingový smysl. Ve dvouhře přitom Kuo do Wu-chanu nepřijížděla v dobré formě. Na turnaji WTA 125 v Su-čou vypadla hned v prvním kole. Letos se sice dostala do finále v Midlandu a do semifinále v Chu-čou, ale na turnajích nejvyšší úrovně dosud nevyhrála ani zápas.
Ve Wu-chanu se to změnilo, a hned dvakrát. Šlo o její první výhru na turnaji WTA 1000 a zároveň první skalp hráčky z elitní dvacítky. Eurosport to označil za vítězství kariéry a těžko s tím polemizovat.
Výhra má i konkrétní hodnotu. Za postup do druhého kola má Kuo jistých 65 bodů a přibližně 600 tisíc korun. Při porážce v prvním kole by brala 10 bodů a zhruba 420 tisíc. Samotný obrat jí tak vynesl 55 bodů a asi 180 tisíc korun navíc. Před turnajem měla 314 bodů, po prostém přičtení by se dostala na 379. Přesné nové místo v žebříčku bude záviset na odečtech a výsledcích hráček kolem ní, posun k hranici dvoustovky je ale reálný.
Zrcadlo z Dubaje a nejlepší sezona kariéry
Pro Cirsteaovou přichází porážka v symbolicky nevhodnou chvíli. Rok 2026 ohlásila jako poslední v kariéře a prožívá v něm nejlepší sezonu. Na domácí půdě v Kluži vyhrála turnaj po finále s Emmou Raducanuovou, v Římě porazila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a do Wu-chanu přijela s bilancí 39 výher a 14 porážek a s výdělkem přes 53 milionů korun. WTA o její sezoně psala jako o římské renesanci v poslední sezoně.
A pak je tu Dubaj 2024. Tehdy Cirsteaová prohrávala s Markétou Vondroušovou 2:6 a 1:5, odvrátila šest mečbolů a zápas otočila. Sama ho označila za největší obrat své kariéry. Ve Wu-chanu se ocitla v roli Vondroušové: vedla, měla mečboly a sledovala, jak soupeřka nabírá sebevědomí.
Ze sezony to nic nesmaže. Za první kolo ve Wu-chanu bere 10 bodů a asi 420 tisíc korun a o tom, jak se porážka projeví v žebříčku, rozhodnou body, které obhajuje. Program má i dál nabitý: Ning-po od 19. října, Tokio od 26. října a Hongkong začátkem listopadu. Dá se čekat, že právě zavírání zápasů bude v posledních týdnech kariéry její největší zkouškou.
Co čeká Kuo a české tenistky
Ve druhém kole vyzve Kuo ve středu 14. října kvalifikantku Katie Volynetsovou. Američanka je 88. hráčkou světa, je jí 24 let a tvrdý povrch označuje za oblíbený. Na papíře je favoritkou, rozdíl ale už není tak propastný jako proti Cirsteaové. Kuo navíc bude mít za sebou domácí publikum a čerstvou zkušenost, že se dá vrátit i z prohraného zápasu.
Z Češek je nejvýš nasazená Karolína Muchová jako šestka, která měla v prvním kole volný los a ve druhém ji čeká Caty McNallyová. Marie Bouzková postoupila do zápasu s Magdalenou Chwalińską, Kateřina Siniaková se utká s Ljudmilou Samsonovovou. Sára Bejlek naopak prohrála s Jasmine Paoliniovou 3:6, 4:6. Turnaj vysílá živě CANAL+ Sport 2, finále dvouhry je na programu v neděli 18. října nejdříve ve 12:30 našeho času.
Cirsteaová si z Dubaje odvezla příběh o tom, že zápas není prohraný, dokud nedopadne poslední míček. Ve Wu-chanu se tentýž příběh odehrál znovu, jen s jinou hráčkou v hlavní roli. Tentokrát po něm zůstalo skóre 6:3 v tiebreaku a tři neproměněné mečboly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář