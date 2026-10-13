Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

ČEZ nemá s kauzou Diag Human nic společného a bude se bránit proti šikaně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lucemburská rozhodnutí omezují nakládání s majetkovými účastmi ve společnostech, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu GasNet. ČEZ považuje postup…
CEZ-budova

CEZ-budova

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:37

Reklama
Další články z Volty
Napájecí moduly pro AI datová centra zvládnou až 2,5 MW
Napájecí moduly pro AI datová centra zvládnou až 2,5 MW
Shelly Camera: Full HD kamera propojená s automatizacemi chytré domácnosti Shelly
Shelly Camera: Full HD kamera propojená s automatizacemi chytré domácnosti Shelly

Shelly v září 2026 přidalo do svého ekosystému chytré domácnosti kameru – Shelly Camera, vnitřní model s...

Prodej štěpky na pár kliknutí. Tržiště chce změnit obchod s lesní biomasou
Prodej štěpky na pár kliknutí. Tržiště chce změnit obchod s lesní biomasou

Nové online tržiště biomaxa chce výrazně změnit obchod se štěpkou a další dřevní biomasou. Má ambici...

Před volbami jde Trumpovi o všechno. Naftu chce zlevnit dovozem z Ruska
Před volbami jde Trumpovi o všechno. Naftu chce zlevnit dovozem z Ruska

Donald Trump má zřejmě před blížícími se volbami pořádný bolehlav. Američané budou už za tři týdny – 3....

USA rozšiřují program Genesis Mission a sází na AI při řešení složitých vědeckých výzev
USA rozšiřují program Genesis Mission a sází na AI při řešení složitých vědeckých výzev

Americké ministerstvo energetiky rozdělilo 159 milionů dolarů na 12 projektů druhé fáze iniciativy Genesis...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

Všechny články tohoto autora →
Volty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.