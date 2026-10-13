Vinícius přestřelil a Realu Madrid může chybět v klíčových zápasech. Vaclík vysvětlil, proč se to opakuje dokola

Byla 71. minuta a Bernabéu slavilo. Vinícius dokončil rychlý protiútok, Real vedl 2:0 a zápas proti Villarrealu se zdál rozhodnutý. Pak se ozval VAR. Záznam ukázal, že Brazilec chvíli předtím zatáhl Nathana Salibu za vlasy. Sudí Díaz de Mera si situaci prohlédl na monitoru, gól odvolal a Viníciuse vyloučil. Real nakonec vyhrál 1:0 i v deseti. Skutečná cena za jeden zkrat se ale ukáže až za dva týdny na Camp Nou.
Sedmdesátá první minuta, která smazala gól
Vinícius v sobotu 10. října začínal na lavičce. Real vedl od první půle po gólu Yana Diomandého a trenér poslal Brazilce na hřiště v 52. minutě. Podle oficiální reportáže klubu přinesl okamžitě to, co od něj Real čeká: rychlost, průniky po levé straně a nebezpečí v otevřeném prostoru. Jenže akci, po které skóroval, předcházel faul na Salibu.
Že nešlo jen o mediální interpretaci, potvrzují i audiozáznamy VAR z 8. kola, které zveřejnila RFEF a na nichž je situace z 71. minuty zachycena. Vinícius se po zápase na Instagramu omluvil spoluhráčům i fanouškům. Podle agentury EFE napsal, že radost trvá, ale týmu i příznivcům se omlouvá.
Gesto je to správné. Disciplinární komise ale nebude hodnotit omluvu, nýbrž zápis rozhodčího.
Co říká paragraf: jeden zápas, nebo dva
Klíčový je článek 130 disciplinárního kodexu RFEF. Za násilné jednání ve hře stanovuje trest v délce jednoho až tří zápasů. Pokud se ale incident odehraje ve chvíli, kdy hráč nemá možnost hrát míč, nebo při přerušené hře, sazba se zvedá na dva až tři zápasy.
A právě tady to pro Viníciuse nevypadá dobře. Podle Marky, která cituje zápis Díaze de Mery, oba hráči v tu chvíli o míč nebojovali. Rozhodčí navíc zapsal i následné protesty. Pokud komise přijme kvalifikaci ze zápisu, jednozápasová stopka přestává být nejpravděpodobnějším scénářem.
Zrušit vyloučení lze podle kodexu jen v případě zjevného omylu rozhodčího. Video i zápis ale hrají proti takové variantě. Disciplinární orgán zatím konečné rozhodnutí nezveřejnil.
Precedent přitom existuje u samotného Viníciuse. V lednu 2025 dostal za úder soupeře z Valencie do hlavy mimo souboj o míč dva zápasy a odvolací komise RFEF trest potvrdila.
Kalendář, který nepočká
Říjen je pro Real nejnáročnější úsek podzimu. Po incidentu ho čeká:
|Datum
|Soupeř
|Soutěž
|14. října
|AS Řím
|Liga mistrů
|18. října
|Sevilla (doma)
|LaLiga
|21. října
|Lipsko
|Liga mistrů
|25. října
|Barcelona (venku)
|LaLiga
Ligová stopka se vztahuje na domácí soutěž, takže evropské zápasy Vinícius hrát může. Jeden zápas trestu by znamenal absenci proti Seville. Dva zápasy by ho vyřadily i z Clásica, které se hraje v neděli 25. října ve 21:00 na Spotify Camp Nou.
Podle LaLigy šla Barcelona do sezony bez zaváhání: osm výher z osmi, skóre 34:7 a 24 bodů. Real má po osmi kolech šest výher, dvě porážky, skóre 19:8 a 18 bodů. Šestibodová ztráta není katastrofa. Prohra na Camp Nou by ji ale mohla nafouknout na devět bodů, a to už je v říjnu propast.
Podle nás je právě tohle jádro problému. Červená proti Villarrealu Real nestála body, bez Viníciuse vyhrál. V Barceloně ale Real potřebuje hráče, který dokáže rozhodnout jednou akcí. Jinou takovou zbraň kádr zatím nemá.
Vaclík: Červená podle pravidel, emoce navíc
Incident rozebíral i Tomáš Vaclík v pořadu Ve skluzu. Bývalý reprezentační brankář, který chytal v LaLize za Sevillu a zná tlak, pod nímž hvězdy Realu hrají, Brazilce neobhajoval. Podle něj šlo v souladu s pravidly o červenou kartu a rozhodčí situaci vyhodnotil správně. Emoce prý chápe, ale byly zbytečné.
Vaclík nemoralizuje, hodnotí věcně jako člověk z hřiště. Zbytečné emoce jsou přitom přesně to, co Viníciusovu kariéru provází od začátku.
Proč se to opakuje
Čísla vypadají paradoxně mírně. Podle Globo Esporte jde o Viníciusovu třetí přímou červenou za devět sezon v Realu. V 384 zápasech nasbíral 73 žlutých karet a kvůli kartám celkem vynechal devět utkání. První červenou z května 2023 ve Valencii RFEF dokonce dodatečně zrušila.
Problém tedy není v počtu vyloučení, ale v tom, kolik pozornosti jeho reakce poutají. Vinícius je rychlý driblér, který souboje vyhledává a často bývá faulován. Zároveň je dlouhodobým terčem rasismu. BBC do února 2026 napočítala 20 případů údajných rasistických urážek během jeho let v Madridu. To vysvětluje napětí, s nímž nastupuje. Tahání za vlasy to ale neomlouvá.
Real na něm přesto staví. V srpnu mu prodloužil smlouvu do 30. června 2032 a připomněl 375 zápasů, 128 gólů a 14 trofejí. Odchod tedy na stole není. Na stole je otázka, jestli hráč takového formátu dokáže své emoce řídit dřív, než ho připraví o zápas, na kterém bude záležet nejvíc.
Za dva týdny se na Camp Nou možná postaví Real bez svého nejnebezpečnějšího útočníka. A tentokrát nebude moct ukazovat na tvrdé soupeře ani na rozhodčí. Jen na vlastní ruku v 71. minutě proti Villarrealu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle