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Love Island: Jakub před Cynthií fingoval odchod. Kolo pravdy pak přineslo slova, která Petra zabolela

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Třicátý první díl reality show Love Island přinesl Jakubovu žádost o oficiální vztah s Cynthií. Hra Kolo pravdy navíc narušila vztah Vanesy a Petra.
Love Island - epizoda 31

Love Island - epizoda 31

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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