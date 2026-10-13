Love Island: Jakub před Cynthií fingoval odchod. Kolo pravdy pak přineslo slova, která Petra zabolela

Love Island - epizoda 31, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 31, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 31, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 31, FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 31, FOTO: distr. TV Nova
Dění ve 31. epizodě reality show Love Island výrazně ovlivnil fingovaný odchod jednoho ze soutěžících. Jakub pro Cynthii místo konce ve hře připravil žádost o oficiální partnerství. Následná hra Kolo pravdy ovšem narušila vztah Vanesy s Petrem i postavení Beáty v kolektivu. Jakubův fingovaný konec ve hře
Ráno ve vile začalo pro Cynthii nepříjemně. Jakub se po probuzení choval odtažitě a později na posteli zanechal vzkaz, ve kterém oznamoval svůj odchod ze soutěže. Ostatní obyvatelé vily během přípravy snídaně řešili jeho zmizení.
Cynthia po přečtení vzkazu plakala v ložnici. Brzy se ovšem ukázalo, že šlo o předem připravený plán, do kterého Jakub zasvětil pouze Matúše. Ve skutečnosti chystal romantické rande. Cynthia dostala zprávu s pozváním, což ji uklidnilo, přesto plánovala svému partnerovi jeho chování vyčíst.
Žádost o oficiální partnerství
Během příprav na rande se muži sešli v kuchyni. Petr hodnotil svůj vztah s Vanesou kladně a spokojenost neskrýval ani Ondřej ohledně Amélie. Na samotné schůzce u burgerů s hranolky a pivem si Jakub s Cynthií vše vyříkali. Jakub jí daroval ametyst a přečetl vlastní báseň, ve které padla otázka na oficiální partnerství. Cynthia souhlasila.
Po návratu do vily svůj nový status oznámili ostatním. V té době už Pepe s Matúšem rozebírali tempo vztahu Petra a Vanesy. Padl i dotaz, zda by Petr nechtěl zkusit štěstí s Beátou, ten ji ale označil za nudnou.
Následky hry Kolo pravdy
Poklidnou náladu ukončila tradiční hra Kolo pravdy, po které se řešily citlivé otázky. Beáta čelila dotazům na své úmysly v soutěži i na dřívější poměr s Pepem. Ten před všemi prohlásil, že jejich tehdejší kontakt vnímal pouze přes intimnosti v posteli.
Beáta naopak zpochybnila mužnost Petra. Výrazný dopad na dění ve vile měla odpověď Vanesy, která uvedla, že si s nikým ze současných obyvatel neumí představit společnou budoucnost. Petra se tato slova dotkla.
Po hře si Vanesa vzala Petra stranou a vysvětlila mu, že jí jeho přítomnost nevadí, ale hlubší city k němu nechová. Nepříjemné pocity ze hry přiznala i Beáta. Do středu pozornosti se dostali také Naty s Matúšem, jejichž neustálé ujišťování o pravdivosti jejich vztahu začalo ostatní účastníky unavovat.
Kritika Beáty u ohniště
U ohniště následně Julie s Vanesou kritizovaly Beátu a označily ji za neupřímnou hráčku. Ondřej s Pepem a Demim na jiném místě řešili, že Pepe neuvedl přesný počet dívek, se kterými v minulosti něco měl. Julie si nakonec vzala Beátu stranou a vytkla jí, že se staví do role nevinné dívky a nerespektuje ostatní. Beáta reagovala slovy, že si přišla soutěž užít bez postranních úmyslů. Přiznala ale, že k Pepemu stále chová sympatie.
Večerní hodiny přinesly i pozitivnější okamžiky. Ondřej ocenil Amélii za její upřímnost během hry a řekl jí, že by pro ni byl ochotný udělat velké ústupky. Amélie mu potvrdila, že v něm našla partnera, kterého dlouho hledala.
Třicátý první díl reality show Love Island vysílá televize Nova FUN dnes večer. Pro předplatitele je epizoda již dostupná na platformě Oneplay.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Oneplay).