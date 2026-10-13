Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů

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Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady VikingůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vikingská loď stará 1200 let, objevená na norském bramborovém poli, odhaluje neobyčejný obraz toho, jak byli dávní skandinávští vojevůdci posíláni na onen svět.
Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady VikingůZdroj: Unstphoto / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 13.10.2026 13:30
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