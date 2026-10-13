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Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů

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Vikingská loď stará 1200 let, objevená na norském bramborovém poli, odhaluje neobyčejný obraz toho, jak byli dávní skandinávští vojevůdci posíláni na onen svět.
Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů

Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů

Zdroj: Unstphoto / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:30

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