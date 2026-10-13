Pět startů, pět výher a jen šest inkasovaných gólů. Ullmark táhne Ottawu k nejlepšímu začátku za téměř dvacet let

New Jersey mělo šance. Ullmark ale znovu nepovolil
Ottawa v pondělí přijela na led New Jersey s velmi dobrými výsledky z úvodu sezony, ale Devils představovali náročného soupeře. Domácí disponují nebezpečnými útočníky a dokážou vytvářet tlak zejména ve chvílích, kdy se soupeř stáhne do obrany.
Ullmark přesto dokázal většinu příležitostí zlikvidovat a umožnil svému týmu postupně vybudovat rozhodující náskok. Ottawa otevřela skóre hned devět sekund po začátku druhé třetiny zásluhou Shanea Pinta. Stephen Halliday následně zvýšil v přesilovce a ve třetí třetině se prosadil také Tim Stützle.
Za stavu 3:0 už Senators vypadali jako jednoznační vítězové, ale New Jersey se ještě pokusilo zápas zdramatizovat. Ve třetí třetině vyslali domácí na Ullmarka čtrnáct střel, zatímco Ottawa odpověděla pouze třemi. Švédský brankář ale povolil jedinou branku a udržel hosty v bezpečném vedení. Celkem zaznamenal 29 zákroků a připsal si pátou výhru z pěti startů.
Šest inkasovaných gólů za pět zápasů je mimořádný začátek
Brankářská statistika Ottawy zatím vypadá velmi dobře. Ullmark během pěti utkání pustil za svá záda pouze šest puků. V průměru tak inkasuje jen 1,2 branky na zápas. Taková čísla samozřejmě nelze automaticky přenášet na celou sezonu. Brankář může během několika týdnů prožít mimořádně úspěšné období, které následně vystřídají náročnější zápasy.
Přesto je pět vítězství v pěti startech důležitým signálem. Ullmark působí jistě při střelách z nebezpečných prostorů, dokáže reagovat na změny směru puku a svým spoluhráčům poskytuje prostor na chyby, které by se proti jinému soupeři mohly stát osudnými.
Právě poslední vlastnost je pro Ottawu klíčová. Senators mají v útoku několik velmi kvalitních hráčů, ale dlouhodobě potřebují také stabilitu ve chvílích, kdy se soupeř dokáže dostat do výraznějšího tlaku. Pokud brankář pravidelně udrží mužstvo v zápase, mohou útočníci hrát sebevědoměji a nemusí mít pocit, že každá jejich chyba automaticky povede k inkasovanému gólu.
Ottawa nezačala tak dobře od sezony 2007/08
Pondělní vítězství zároveň přineslo zajímavý klubový milník. Senators se dostali na pět výher během prvních šesti utkání teprve potřetí ve své historii. Dříve se jim to podařilo v sezonách 2005/06 a 2007/08. Obě tyto sezony patří k obdobím, kdy Ottawa disponovala mimořádně konkurenceschopným mužstvem.
Současný tým je samozřejmě úplně jiný a šest odehraných zápasů ještě nepředstavuje dostatečný základ pro předpovídání dlouhodobého úspěchu. Přesto jde o povzbudivý začátek. Tim Stützle pokračuje ve velmi dobrých individuálních výkonech a proti New Jersey přidal gól a asistenci. Další hráči zase dokážou přispívat důležitými brankami i v situacích, kdy se soupeř snaží soustředit na nejvýraznější útočné hvězdy.
Ottawa tak zatím nepůsobí jako tým závislý pouze na jednom střelci nebo jedné útočné formaci. A když navíc Ullmark chytá na současné úrovni, soupeři mají velmi obtížný úkol.
Největší prověrka teprve přijde
Linus Ullmark už v minulosti dokázal, že patří mezi kvalitní brankáře NHL. Během působení v Bostonu získal Vezina Trophy a zažil sezonu, ve které byl jedním z hlavních důvodů mimořádné dominance Bruins. V Ottawě však nyní stojí před trochu jiným úkolem.
Nemusí pouze potvrdit vlastní individuální kvality. Potřebuje pomoci týmu, který chce stabilně patřit mezi nejlepší mužstva Východní konference. Právě proto je jeho současná forma tak důležitá. Pět vyhraných utkání ještě nezaručuje postup do play-off, stejně jako šest inkasovaných gólů nepředstavuje slib, že bude podobná úspěšnost pokračovat dalších několik měsíců.
Ottawa se navíc bude muset vypořádat s náročnějším programem, cestováním, případnými zraněními a obdobími, kdy ani její nejlepší útočníci nebudou pravidelně skórovat. Přesto mají Senators po pondělním večeru dobrý důvod k optimismu.
V prvních šesti zápasech ukázali, že dokážou vítězit různými způsoby. A Ullmark zatím poskytuje přesně tu jistotu v brankovišti, kterou potřebuje tým s ambicí přestat být pouhým účastníkem základní části a pravidelně bojovat o nejvyšší příčky.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Stutzle has goal, assist, Senators defeat Devils for third straight win [2], Reuters – Linus Ullmark shines as Senators turn back Devils [3], NHL.com – Linus Ullmark, player profile [4].