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Pět startů, pět výher a jen šest inkasovaných gólů. Ullmark táhne Ottawu k nejlepšímu začátku za téměř dvacet let

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Ottawa Senators mají za sebou šest utkání nové sezony NHL a pět z nich vyhráli. Tak rychle se na pět vítězství dostali pouze dvakrát v historii klubu, naposledy v ročníku 2007/08. Výraznou zásluhu na tom má brankář Linus Ullmark, který zatím neztratil jediný ze svých pěti startů a inkasoval pouze šest branek. V pondělí zastavil 29 střel New Jersey Devils a pomohl Senators k vítězství 4:1. Jeho současná forma naznačuje, že Ottawa možná konečně získává stabilitu na pozici, která ji v minulosti opakovaně trápila.
Pět startů, pět výher a jen šest inkasovaných gólů. Ullmark táhne Ottawu k nejlepšímu začátku za téměř dvacet let

Pět startů, pět výher a jen šest inkasovaných gólů. Ullmark táhne Ottawu k nejlepšímu začátku za téměř dvacet let

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:02

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