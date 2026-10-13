Ve Spartě ho srovnávali se Schickem, dnes mu nikdo nevolá. Juliš popsal, proč je pro kluby riziko

5. listopadu 2020, Glasgow. Na tribunách Celtic Parku kvůli pandemii nesedí nikdo a na stadionu, který obvykle hřmí, je slyšet jen křik hráčů. Juliš skóruje ve 26. minutě, pak těsně před přestávkou a znovu v 76. minutě. Sparta vyhrává 4:1. Byl prvním hostujícím hráčem od roku 1983, který v Celtic Parku vstřelil tři góly. O šest let později mluví útočník, kterému je dnes 31 let, úplně jinak. „Nemám moc nabídek do českého velkého fotbalu. Vnímám, že rok a půl z mé strany nebyl dobrý a zranění bylo moc. Vím, že když jsem zdravý, góly dávat umím, ale pro kluby už představuju riziko,“ řekl v pořadu Česká ulička na Oneplay Sport, jak ho citoval iSport. Mezi těmito dvěma větami se odehrává celý příběh. Nejde v něm o promarněný talent. Ukazuje, jak blízko vedle sebe leží evropské poháry a čekání na telefon.
„Jedinej, kdo tě může ohrozit, je Schicky“
Ve sparťanském dorostu byl Juliš jedním z těch, o kterých se mluvilo. „Jedinej, kdo tě tady může ohrozit v pozici nejlepšího mladýho, je Schicky,“ slýchal prý v klubu. Patrik Schick tehdy teprve hledal cestu nahoru. Oba byli mladí útočníci ze stejného prostředí a oba měli pověst mimořádných talentů.
Juliš svou část slibu splnil víc, než se dnes připomíná. Se Spartou získal titul v sezoně 2013/14. Odehrál za ni 89 ligových zápasů a dal 22 gólů, k tomu přidal 28 startů v evropských pohárech s osmi brankami a 13 domácích pohárových utkání. Když v lednu 2023 odcházel do španělské UD Ibiza, Sparta ho v oficiálním rozloučení představila jako odchovance, mistra ligy a autora hattricku v Celtic Parku. Tak se nemluví o okrajovém hráči.
Na sezonu 2020/21 se na Letné vzpomíná hlavně kvůli Celticu. Juliš ve skupině Evropské ligy vstřelil Skotům všech pět sparťanských gólů. Tři dal v Glasgow a 26. listopadu přidal dva v domácí odvetě, kterou Sparta vyhrála také 4:1. Sám to označuje za vrchol svého nejlepšího období, ale s výhradou. Bez diváků to bylo jiné. Raději by prý hrál před osmdesáti tisíci lidmi a dal jeden gól.
Cesty obou srovnávaných útočníků se rozešly brzy. Schick odešel ve dvaceti do Itálie a přes Sampdorii, AS Řím a RB Lipsko se v roce 2020 dostal do Leverkusenu. Bayer u něj eviduje 217 soutěžních zápasů a 110 gólů, smlouvu má do roku 2030 a v aktuální bundesligové sezoně dal v pěti zápasech pět gólů. Juliš měl také možnost odejít, nabídka přišla z Janova. „Vůbec nic se mnou nedělala,“ řekl. Spartu miloval a odejít nechtěl. V rozhovoru nezaznělo, že by toho litoval. Zaznělo ale něco jiného: navenek působil jako klidný „salámista“, a přitom býval před velkými zápasy nervózní už od čtvrtka. Bál se, že něco pokazí spoluhráčům, jako byli Matějovský, Dočkal nebo Kadlec.
Tělo, které přestalo hrát v harmonii
Kdyby šlo jen o volbu klubu, příběh by se dal vyprávět jako sázka na srdce místo kariéry. Hlavní linka ale vede jinudy. V osmnácti si Juliš přetrhl křížový vaz. O rok a půl později přišly únavové zlomeniny. Potom podle něj nastal „začarovaný kruh“.
Svoje vysvětlení nepodává jako výmluvu, spíš jako zkušenost. Velké zranění podle něj naruší celé tělo, „tělo už pak nefunguje v takové harmonii“ a potíže se táhnou dál. Statistiky to potvrzují. Flashscore eviduje dlouhou rekonvalescenci mezi lety 2021 a 2022 a zranění kolene, které ho vyřadilo od 18. září 2024 do 15. dubna 2025. Tedy na skoro sedm měsíců, a to v době, kdy hrál za Sigmu Olomouc.
Právě Olomouc přitom ukázala, co Juliš umí, když je zdravý. V sezoně 2023/24 odehrál za Sigmu 29 zápasů a dal 12 gólů. Pro tým ze středu tabulky jde o čísla, kvůli kterým kluby s útočníky podepisují smlouvy. V celé české lize má Juliš 145 zápasů a 42 gólů. Gól zhruba na každý třetí start není bilance průměrného hráče, i když ji nasbíral v kariéře s mnoha přestávkami.
Žilina a 669 minut, které kluby čtou
V červnu 2025 přestoupil na Slovensko. Žilina oznámila smlouvu do 31. prosince 2027 a sportovní manažer Karol Belaník při podpisu ocenil Julišův ověřený gólový instinkt i schopnost prosadit se pod tlakem. V téže větě ale připustil, že jaro bylo kvůli zdravotním problémům náročné a bude potřeba trpělivost. Klub tedy od začátku věděl, do čeho jde.
Výsledek je na hráčském profilu MŠK Žilina a nevyznívá dobře:
|Ukazatel
|Žilina celkem
|Z toho liga
|Zápasy
|25
|15
|Odehrané minuty
|669
|378
|Góly
|1
|0
|Asistence
|1
|neuvedeno
Celkových 669 minut za celé období odpovídá zhruba sedmi a půl celým zápasům. V lize to bylo 378 minut, tedy něco přes čtyři zápasy, a ani jeden gól. Zatím poslední doložený soutěžní start je ze 16. května 2026 proti Podbrezové, kde odehrál poločas. Při startu letní přípravy ho klub uvedl u B-týmu, a to jako zraněného.
Smluvní situace zůstává nejasná. Na žilinském webu má Juliš stále hráčský profil a oznámená smlouva by měla platit do konce roku 2027, oficiální ukončení jsme nedohledali. V praxi je ale mimo pravidelné zápasové vytížení a sám mluví o čekání na nabídky.
Sportovní ředitel, který zvažuje jeho podpis, se podle nás nebude ptát, jestli Juliš umí dávat góly. Na to odpovídá Celtic Park i olomoucká sezona. Bude se ptát, kolik minut z možných 3 000 v sezoně dokáže skutečně odehrát. Poslední rok a půl na to dává nepříjemnou odpověď.
Kadlec, Kliment a úzká cesta zpátky
Česká liga zná oba konce podobných příběhů. Václav Kadlec, Julišův bývalý spoluhráč ze Sparty a rovněž útočník, kterému se předpovídala velká kariéra, ukončil profesionální dráhu ve 27 letech. Zranění kolene z května 2018 a několik operací mu nedovolily vrátit se na úroveň, kterou si sám představoval.
Jan Kliment je opačný příklad. V prosinci 2024 si v dresu Sigmy vážně poranil kotník a podle prvních informací pro něj sezona skončila. V únoru 2025 už ale znovu hrál a hned skóroval. Ve stejném týmu tehdy dlouhodobě chyběl i Juliš.
Z obou případů plyne jednoduchá věc: zdravotní příběhy útočníků nemají předem daný konec. Kluby ale z vlastní zkušenosti vědí, že návrat jako u Klimenta se nedá naplánovat, a riziko proto pečlivě započítávají.
Juliš kariéru za ukončenou neoznačil. Chuť hrát na vysoké úrovni ho podle jeho slov neopustila. Jak se nyní udržuje v kondici, veřejné zdroje nepopisují. Pokud by se do české ligy vrátil, dá se čekat, že ne přes klasickou víceletou smlouvu. Reálnější možnosti jsou podle nás tyto:
- zkušební období v přípravě, kde by mohl prokázat zdravotní stav,
- krátkodobá smlouva do konce sezony bez přestupové částky,
- smlouva podmíněná výkonem a zdravím, kde by část odměny závisela na odehraných minutách.
Typově by dával smysl klubům ze středu nebo spodní části tabulky, které potřebují zkušeného zakončovatele a nemají na velký přestup. Žádný konkrétní zájem ale veřejně doložený není.
Juliš kdysi odmítl Janov, protože nechtěl opustit Spartu. Dnes je v opačné situaci a čeká, jestli se ozve kdokoli. Mezi hráčem, který v prázdném Celtic Parku třikrát skóroval, a tím, který o sobě mluví jako o riziku, není rozdíl v talentu. Rozhoduje jen to, kolik zápasů v řadě dokáže odehrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner