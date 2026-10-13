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Stejná teplota vzduchu, jiné číslo na teploměru. Ochranný kryt může při vedru přidat i přes 2,5 °C

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Změřit teplotu vzduchu se může zdát jako jeden z nejjednodušších meteorologických úkolů. Ve skutečnosti ale nestačí pouze kvalitní teplotní čidlo. Velkou roli hraje také kryt, který jej chrání před slunečním zářením a zároveň musí umožnit dostatečné proudění vzduchu. Tříletý experiment v Ostravě ukázal, že nevhodně navržený radiační kryt může nadhodnocovat denní maxima o více než 2,5 °C a dramaticky změnit i počet zaznamenaných tropických nebo velmi horkých dnů.
Stejná teplota vzduchu, jiné číslo na teploměru. Ochranný kryt může při vedru přidat i přes 2,5 °C

Stejná teplota vzduchu, jiné číslo na teploměru. Ochranný kryt může při vedru přidat i přes 2,5 °C

Zdroj: 123rf
Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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