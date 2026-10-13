Stejná teplota vzduchu, jiné číslo na teploměru. Ochranný kryt může při vedru přidat i přes 2,5 °C

Teploměr nemá měřit teplotu "na Slunci"
Když meteorologové mluví o teplotě vzduchu, cílem je skutečně zjistit teplotu okolního vzduchu, nikoliv teplotu přístroje zahřívaného Sluncem nebo okolními povrchy. To je podstatně těžší, než se může zdát. Zároveň to podtrhuje nesmyslnost udávání této teploty "na Slunci", protože se jedná pouze o to, jak moc se samotné čidlo zahřálo ze slunečního záření, tj. jak moc se materiál zahřál z důvodu přeměny krátkovlnného radiačního záření ze Slunce na dlouhovlnné tepelné záření.
Teplotní senzor vystavený přímému slunečnímu záření se může zahřát skutečně výrazně nad teplotu okolního vzduchu. Ve městě se navíc přidává záření odražené například od dlažby, fasád nebo světlých povrchů a dlouhovlnné tepelné záření emitované z okolních objektů. Úkolem radiačního krytu je proto čidlo před těmito vlivy odstínit a současně kolem něj umožnit co nejvolnější proudění vzduchu. Kryt musí chránit také před srážkami, ale nesmí ze senzoru vytvořit uzavřenou „krabičku“, ve které se začne hromadit teplo.
Obr. 1: Příklad radiačních krytů chránících teplotní čidla u stanice, která je součástí účelové městské staniční sítě OICT v Praze (autor: D. Novotný, únor 2024)
Právě zde vzniká základní konstrukční problém. Čím více senzor zakryjeme, tím lépe jej můžeme chránit před zářením, ale zároveň můžeme zhoršit jeho ventilaci. A čím otevřenější kryt vytvoříme, tím lépe jím proudí vzduch, současně ale roste možnost, že se k čidlu dostane přímé nebo odražené záření. Ano, existují mechanické ventilační systémy, ale ty se u meteorologického pozorování také dramaticky zdražují.
Neexistuje tedy pouze „teploměr“. Výsledné měření je produktem senzoru, krytu, jeho umístění a okolního prostředí.
Patnáct krytů vedle sebe a tři roky měření
Právě vliv samotného krytu zkoumala studie českého týmu publikovaná v roce 2026 v odborném časopise Journal of Applied Meteorology and Climatology. Experiment probíhal v meteorologické zahrádce ČHMÚ v Ostravě-Porubě a zahrnoval 15 různých typů radiačních krytů používaných v profesionálních, účelových i levnějších nebo historických meteorologických stanicích. Měření probíhalo v letech 2022 až 2024.
Velkou výhodou experimentu bylo použití stejného typu teplotního senzoru. Výzkumníci tak mohli do značné míry oddělit chybu způsobenou samotným čidlem od chyby související s konstrukcí krytu. Senzory byly umístěny ve výšce dvou metrů nad pravidelně udržovaným trávníkem a teplotu zaznamenávaly každých pět minut, tedy 288krát za den.
Obr. 2: Mozaika patnácti testovaných radiačních krytů v Ostravě-Porubě (zdroj: Lipina et al., 2026, Journal of Applied Meteorology and Climatology, CC BY 4.0)
Vedle moderních plastových lamelových krytů se testovaly také dřevěné meteorologické budky, kovové konstrukce nebo kryty používané u levnějších automatických stanic. Jako referenční řešení sloužil profesionální plastový radiační kryt odpovídající konstrukci používané v síti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Výsledkem tak nebylo laboratorní porovnání několika výrobků během jednoho slunečného odpoledne, ale dlouhodobý experiment zahrnující léto, zimu, slunečné dny, oblačnost, vítr i období extrémních teplot.
U průměrné teploty vypadají rozdíly nenápadně
Pokud bychom se podívali pouze na průměrnou denní teplotu, mohli bychom snadno dojít k závěru, že o žádný velký problém nejde. Porovnány byly všechny testované radiační kryty ve srovnání s referenčním krytem, tj. odchylky od referenční stanice.
Průměrná odchylka jednotlivých krytů od referenčního měření za celé tři roky se pohybovala přibližně mezi −0,07 a +0,26 °C. Několik desetin stupně není zanedbatelných, ale v běžné meteorologické praxi nepůsobí dramaticky. Jenže průměr dokáže velmi dobře schovat to, co se odehrává během konkrétních částí dne.
Obr. 3: Odchylky jednotlivých testovaných radiačních štítů od referenčního štítu z hlediska a) průměrné teploty (TAVG), b) maximální teploty (TMAX), c) minimální teploty (TMIN) a d) teplotní amplitudy (TAMP) (zdroj: Lipina et al., 2026, Journal of Applied Meteorology and Climatology, CC BY 4.0)
Největší problémy se objevily u maximálních a minimálních teplot, tedy právě u hodnot, které používáme při hodnocení vln veder, tropických dnů, teplých nocí nebo teplotních rekordů. Mnoho klimatických indexů, například charakteristické dny, používají pevně vymezené hodnoty kritických hodnot - thresholdů. A tam už byly rozdíly podstatně větší, viz dále.
Za slunečného dne mohl kryt přidat více než 2,5 °C
Téměř všechny testované kryty měly tendenci denní maximální teplotu oproti referenci nadhodnocovat. Nejvyšší průměrná odchylka denního maxima za celé tříleté období dosáhla u jednoho krytu +1,57 °C a nejsilnější rozdíly se objevovaly obecně v létě (sezóna JJA; June, July a August). Za určitých radiačních situací (tedy při slunečných dnech, kdy byla zároveň nízká rychlost větru) některé kryty okamžikově nadhodnocovaly ještě výrazněji, v jednotkách °C. Tento jev byl pozorován zejména na počátku podzimu a v průběhu jara, kdy tyto odchylky byly výrazně ovlivněny specifickým slunečním úhlem.
U stejného krytu, s největší odchylkou teplotního maxima za celé období, dosahovala průměrná letní odchylka až +2,77 °C. Během horkých epizod tak mohlo být maximální denní měření nadhodnoceno PRŮMĚRNĚ o více než 2,5 °C
Rozdíl mezi například 29 a 31 °C přitom není jen kosmetický. Jedna stanice v takovém případě zaznamená běžný letní den, zatímco druhá už tropický den, přestože oba senzory měří na stejném místě prakticky stejný vzduch. A právě při přepočtu na klimatologické indexy se zdánlivě malá chyba začne násobit. Důležité je ale také nutno podotknout, že uvedený štít již není defacto používán; nicméně výrazné odchylky zaznamenaly i jiné kryty, viz Obr. 3 a Obr. 4.
Jeden kryt zaznamenal 80 tropických dnů, jiný 154
Výzkumníci proto nesledovali pouze samotnou teplotu, ale také počet dnů, kdy byla překročena vybraná teplotní hranice. Za letní den byla považována maximální teplota alespoň 25 °C, za tropický den alespoň 30 °C a za velmi horký den alespoň 35 °C. A rozdíly byly mimořádné.
Za tři roky zaznamenal referenční kryt 226 letních dnů. Jeden z ostatních krytů jich ale vykázal 325. Stejné místo, stejný typ senzoru – a přesto rozdíl 99 dnů pouze v důsledku použitého stínění.
Obr. 4: Odchylka jednotlivých krytů od referenční stanice. Odchylky jsou v a) velmi horkých dnech (den s teplotou 35 °C a více), b) horkých dnech (tropické dny s teplotou 30 °C a více), c) letních dnech (dny s teplotou 25 °C a více), d) teplých nocích (noční teploty neklesnou pod 17 °C), e) mrazových dnech (den s výskytem mrazu) a f) ledových dnech (dny s celodenním mrazem), zdroj: Lipina et al., 2026
Ještě názornější je hranice 30 °C. Referenční měření zaznamenalo během tří let 80 tropických dnů, zatímco jeden z testovaných krytů jich vykázal 154. Prakticky tedy téměř dvojnásobek.
U dnů s teplotou alespoň 35 °C byl rozdíl relativně ještě větší. Referenční kryt zaznamenal čtyři takové dny, zatímco jeden z krytů jich zaznamenal 32. Nezměnilo se klima Ostravy – změnil se pouze způsob, jakým byl senzor chráněn před okolním prostředím.
V noci se problém může obrátit
Zajímavé je, že chyby neměly stejný směr během celého dne.
Zatímco přes den většina problematických krytů maximální teplotu nadhodnocovala, u minimálních teplot se u části konstrukcí projevil opačný problém. Některé kryty se během noci ochlazovaly natolik, že senzor zaznamenával příliš nízké hodnoty.
To se následně promítlo také do počtu teplých nocí, které studie definovala minimální teplotou alespoň 17 °C. Referenční kryt zaznamenal za tři roky 57 takových nocí, zatímco u některých konstrukcí jejich počet klesl například na 45 či 48.
Nevhodný kryt tak může ve výsledku vytvářet paradoxní obraz klimatu: přes den město zdánlivě přehřívá a v noci jej naopak příliš ochlazuje. Uměle se tím zvětšuje i denní teplotní amplituda.
To je důležité nejen z klimatologického hlediska. Vysoké noční teploty představují významný faktor tepelné zátěže člověka, protože během horkých epizod omezují možnost organismu i budov během noci vychladnout.
Kritická kombinace: Slunce a slabý vítr
Problémy nebyly během roku rovnoměrné. Největší odchylky se často objevovaly za jasného počasí s intenzivním slunečním zářením a slabým větrem. Naopak při advekčním typu počasí se biasy (odchylky) výrazně eliminovaly.
To dává fyzikálně velmi dobrý smysl. Pokud fouká, vzduch uvnitř krytu se rychleji vyměňuje s okolím a přebytečné teplo je odváděno. Za bezvětří nebo slabého proudění může být přirozená ventilace nedostatečná a i relativně malé množství absorbované energie začne teplotu senzoru zvyšovat.
U některých konstrukcí se navíc objevovala výrazná závislost na výšce Slunce nad obzorem. Největší odchylky se opakovaly, jak již bylo řečeno, zejména na jaře a na podzim při radiačním počasí, kdy kombinace úhlu dopadajícího záření, geometrie lamel a odrazů od okolí vytvořila zvlášť nepříznivé podmínky.
Kryt tedy nemusí mít jednu konstantní „chybu“, kterou jednoduše odečteme. Jeho chyba se může měnit podle roční doby, denní doby, větru, intenzity záření i skutečné teploty.
I bílý kryt může být až příliš bílý
Možná nejzajímavější konstrukční výsledek studie působí na první pohled paradoxně. Vnější část radiačního krytu má být světlá, ideálně bílá, aby co největší množství sluneční energie odrazila. To ale neznamená, že je vhodné mít bílé úplně všechno.
Výzkumníci porovnali dva konstrukčně podobné kryty. Jeden byl celý bílý, zatímco druhý měl spodní strany lamel opatřené matným černým povrchem a upravené dno, aby se omezilo odražené záření směřující k senzoru. Celobílá varianta zaznamenala za tři roky oproti upravenému krytu o 46 více letních dnů, 25 více tropických dnů a 11 více dnů s maximem alespoň 35 °C. Počet teplých nocí přitom zůstal u obou stejný.
Obr. 5: Příklad agrometeostanice, tedy stanice využívané pro zemědělské účely. I tyto stanice musí mít radiační kryt (autor: D. Novotný, Chorvatsko nedaleko Šibeniku, 2026)
Matná tmavá spodní plocha totiž může část odraženého záření absorbovat dříve, než se dostane k samotnému čidlu. Optimální kryt tak může být zjednodušeně řečeno bílý zvenku, ale vhodně tmavý zevnitř.
Kryty navíc stárnou
Ani dobře fungující kryt nemusí měřit stejně dobře po celou dobu své životnosti. U některých plastových konstrukcí bylo během experimentu pozorováno postupné žloutnutí vlivem UV záření. Změna barvy znamená také změnu odrazivosti povrchu. Kryt začne absorbovat větší množství sluneční energie a může se více zahřívat.
Podobný problém může způsobit obyčejná špína. Prach a další nečistoty snižují odrazivost povrchu a postupně mění jeho radiační vlastnosti. Studie proto zdůrazňuje význam pravidelných kontrol, čištění a případné výměny degradovaných částí.
To je zvlášť podstatné u stanic, které mají v terénu pracovat bez zásahu mnoho let. Nestačí tedy vědět, jaký kryt byl instalován při spuštění stanice – důležitý je také jeho aktuální stav.
Kov není automaticky lepší
Mohlo by se zdát, že robustní kovový kryt bude z hlediska profesionálního měření výhodnější než plastová konstrukce. Výsledky ale ukázaly opak. Jak lze bylo možné očekávat.
Kovové kryty měly výraznou tendenci k přehřívání zejména při jasné obloze a slabém větru. Pro městské sítě, kde je přesné zachycení vysokých maximálních teplot zásadní, je proto studie nedoporučuje.
Nejlepší vlastnosti vykazovala spíše řešení založená na UV stabilním bílém plastu, dostatečné velikosti a kvalitní přirozené ventilaci. Vhodné jsou střední až větší pasivní kryty (pasivní, tedy bez aktivní ventilace mechanicky) s větším počtem lamel a širšími mezerami mezi nimi, které umožňují účinnější výměnu vzduchu. Spodní strany lamel by přitom měly být navrženy tak, aby omezovaly pronikání odraženého záření k senzoru.
Aktivně ventilované kryty s ventilátorem mohou některé problémy výrazně omezit. Pro rozsáhlé městské sítě jsou ale dražší, potřebují napájení, vyžadují více údržby a přidávají další součástku, která může během dlouhodobého provozu selhat.
Pro města je problém ještě důležitější
Na profesionální meteorologické stanici máme zpravidla přesně definovaný typ senzoru, krytu, způsob instalace i pravidelnou údržbu. Městské klimatologické sítě jsou ale často mnohem pestřejší.
Stanice mohou stát nad trávníkem, asfaltem, na střechách, mezi budovami nebo v parcích. Používají různé typy senzorů a někdy i různá stínění. Právě město navíc obsahuje množství povrchů, které se silně zahřívají nebo odrážejí sluneční záření.
Pokud pak například porovnáváme teplotu z městské stanice s profesionální stanicí ČHMÚ na okraji města, nemusí celý zjištěný rozdíl představovat skutečný městský tepelný ostrov. Část může pocházet z odlišného technického řešení obou stanic.
Obr. 7: Aktivní povrch ve městě je různorodý, správné postupy pro měření teploty vzduchu jsou o to důležitější. Zvláště pokud jsou vybrány nevhodné lokality k měření... (autor: D. Novotný, Praha)
Autoři studie přímo upozorňují, že bez vhodného porovnání a korekce může v některých případech dojít k systematickému nadhodnocení intenzity městského tepelného ostrova i letních klimatologických indexů. To je zásadní zejména dnes, kdy rychle přibývají levnější městské senzorové sítě a crowdsourcovaná měření.
Neznamená to, že levnější stanice jsou k ničemu
Výsledek studie rozhodně není argumentem pro to, že lze používat pouze jednu drahou profesionální meteorologickou stanici. Husté účelové sítě jsou pro výzkum městského klimatu mimořádně cenné právě proto, že dokážou zachytit rozdíly mezi ulicemi, parky, sídlišti nebo průmyslovými areály, které řídká síť profesionálních stanic zachytit nemůže.
Výsledky ale ukazují, že technické metadata nejsou detail navíc. Při interpretaci dat bychom měli vědět nejen to, kde stanice stojí a jaké používá čidlo, ale také jaký má radiační kryt, z jakého je materiálu, jak je velký, jak je ventilován a v jakém je stavu.
Některé kryty se referenčnímu měření přibližovaly velmi dobře. U jiných se chyba měnila nelineárně a v průběhu roku, takže ji nebylo možné jednoduše vyřešit odečtením konstantní hodnoty. Studie proto zkoušela také pokročilejší statistickou kalibraci pomocí generalizovaných aditivních modelů. Ta může být užitečná, pokud máme souběžné referenční měření, ale v prostorově rozptýlené městské síti je nutné postupovat opatrně, abychom společně s chybou neodstranili i skutečný mikroklimatický rozdíl.
Experiment má své hranice
Výsledky zároveň nelze automaticky převést na každou meteorologickou stanici na světě. Experiment probíhal na jednom místě v Ostravě-Porubě, v meteorologické zahrádce nad trávníkem. Ve skutečném městském prostředí mohou stejný kryt ovlivnit rozpálené dlažby, fasády, odlišná orientace ulic, stín stromů nebo různá rychlost proudění.
Obr. 8: Lokalizace popisovaného experimentu (zdroj: Lipina et al., 2026)
Právě proto autoři zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu v různých typech městského prostředí. Význam konstrukce krytu totiž může být nad rozpáleným zpevněným povrchem ještě odlišný než nad standardním trávníkem. Studie ale díky použití stejného typu senzorů a tříletému paralelnímu měření velmi dobře ukazuje samotnou podstatu problému: radiační kryt není pasivní kus plastu kolem teploměru. Je součástí měřicího systému.
Několik stupňů může změnit celý klimatologický příběh
Na první pohled může rozdíl mezi jednotlivými kryty vypadat jako technická záležitost pro výrobce meteorologických přístrojů. Ve skutečnosti má mnohem širší důsledky. Na základě naměřené teploty určujeme počet tropických dnů, hodnotíme intenzitu vln veder, porovnáváme město s jeho okolím, kalibrujeme modely a sledujeme dlouhodobý vývoj klimatu. Pokud jeden přístroj zaznamená za stejné tři roky 80 tropických dnů a jiný 154, nejde už o zanedbatelný rozdíl.
Závěr českého experimentu je proto poměrně jednoduchý: kvalita měření teploty nekončí výběrem přesného senzoru. Stejně důležité je, co kolem něj postavíme. Pro dlouhodobé městské monitorování se jako nejvhodnější ukazují kvalitní, UV stabilní bílé plastové kryty s dobrou přirozenou ventilací, dostatečnou velikostí, vhodně navrženými lamelami a možností pravidelné údržby.
A možná nejzajímavější poselství celé práce zní: někdy nerozhoduje o tom, zda byl den „tropický“, samotné počasí – ale několik centimetrů plastu kolem teplotního čidla.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz