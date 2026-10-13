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Každá česká babka je ještě má v šuplíku. Sběratelé z celého světa po nich šílí a vykupují je i za 100 000 Kč

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Dennívýzva
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Možná si na ně vzpomínáte z nedělních návštěv u babičky. V sametové krabičce se ukrývaly drobné, temně rudé šperky, které tvořily pýchu rodinného pokladu a dědily se z generace na generaci. Tento zářivý symbol českého šperkařství okouzluje sběratele i v dnešní době – a ty nejcennější kousky mohou mít hodnotu desítek tisíc korun. Kolik za tyto historické skvosty můžete dostat a jaká tajemství ukrývá kousek, který máte možná stále schovaný v sekretáři?
Každá česká babka je ještě má v šuplíku. Sběratelé z celého světa po nich šílí a vykupují je i za 100 000 Kč

Každá česká babka je ještě má v šuplíku. Sběratelé z celého světa po nich šílí a vykupují je i za 100 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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