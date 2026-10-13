Každá česká babka je ještě má v šuplíku. Sběratelé z celého světa po nich šílí a vykupují je i za 100 000 Kč

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Otužilé, elegantní a naprosto nezaměnitelné. Řeč je o historických špercích osazených českými granáty, neboli mineralogicky pyropy. Tyto drahokamy s nezaměnitelnou barvou takzvané holubičí krve zdobily prsteny, brože i náramky našich babiček a prababiček. Drtivá většina československých i prvorepublikových domácností měla doma alespoň jeden takový kousek. Drobné třpytivé kamínky hustě sázené vedle sebe dokázaly zachytit světlo způsobem, který fascinuje sběratele i po mnoha desetiletích.
Kdo by si nepamatoval tu zvláštní chvíli, kdy vám babička poprvé ukázala svou nejcennější brož nebo prsten? Možná jste si tehdy mysleli, že jde jen o starou bižuterii. Dnes víme, že tyto kousky v sobě nesou kus české historie a řemeslné dovednosti, která nemá ve světě obdoby.
Mistrovství z Turnova a vášeň, která přetrvala století
Český granát je opravdovým národním klenotem. Unikátní hořečnato-hlinitý křemičitan s příměsí chromu vyniká skvělou tvrdostí a jedinečným potemněle rudým odstínem. Světové proslulosti dosáhlo zpracování těchto kamenů zejména díky mistrným řemeslníkům z Turnovska. Dnes je název Český granát dokonce chráněným označením původu a výhradním vlastníkem ochranných známek je družstvo umělecké výroby Granát Turnov.
Tradice, která přečkala všechny dějinné zvraty, dodnes budí obdiv po celém světě a dělá z našich starožitných šperků vyhledávané sběratelské artikly. Pro sběratele je to svatý grál – kousek autentické české identity, který se vejde do dlaně.
Detektivka pro majitele: Jak poznat originál a vzácný unikát?
Než se vydáte k odhadci, je dobré vědět, jaký poklad vlastně držíte v ruce. Klíčová je velikost samotných kamenů. Originální český pyrop se v přírodě vyskytuje výhradně v drobných zrnech o velikosti 2 až 4 milimetry. Pokud je uprostřed šperku dominantní kámen větší než 6 mm, nejedná se o český pyrop, ale o cizokrajný almandin nebo historickou skleněnou kompozici.
Velmi záleží také na materiálu samotného šasi. Staré kousky z 19. století a první republiky byly nejčastěji sázeny do tombaku (slitiny mědi a zinku) nebo stříbra, zatímco zlaté kousky představují vzácnější nálezy. Právě materiál základu a stav kamínků rozhodují o tom, jestli držíte v ruce běžný kousek za pár tisíc, nebo vzácnost za desetitisíce.
Před nereálnými očekáváními varují i odborníci z praxe: „Lidé k nám neustále chodí s nereálnými očekáváními vyvolanými titulky v médiích. Český granát je drobný kámen a drtivá většina historických šperků byla v 19. a počátkem 20. století zasazována do tombaku. Na stotisícové částky dosáhnou výhradně zlaté biedermeierské či secesní koliéry v neporušeném stavu s doloženým původem,“ uvádějí ve svém souhrnném vyjádření experti na výkup starožitností a soudní znalci v oboru gemologie.
Dnešní ceny na trhu, hlas lidu a výzva k prohledání půdy
Jak si tedy tyto šperky stojí na trhu dnes? Běžné tombakové brože či prsteny mají dnes reálnou tržní hodnotu okolo 500 až 3 500 Kč, stříbrné kousky 1 000 až 4 000 Kč a starožitné náramky se prodávají za 2 000 až 8 000 Kč. Zlaté secesní či biedermeierské šperky už dosahují částek 10 000 až 40 000 Kč. Absolutním vrcholem jsou pak unikátní zlaté koliéry z 19. století se stovkami výběrových kamenů, které se v aukcích pohybují okolo 80 000 až 100 000 Kč.
Na sběratelských portálech a v diskusních fórech se o tržních cenách často živě debatuje. Jedna ze čtenářek na sběratelském fóru popsala svou vlastní zkušenost: „Po přečtení jednoho z těch oslavných článků jsem běžela do starožitnictví s babiččinou broží a náušnicemi s vidinou, že za to pořídím auto. Pán s lupou mi sdělil, že je to obyčejný tombak z první republiky a nabídl mi 3 000 Kč za celek. Novináři udělali z jednoho muzejního unikátu pravidlo pro veškerou bižuterii v republice,“ jak uvádí diskuse na portálu Aukro.cz.
I přes vystřízlivění z přehnaných mýtů jsou tyto šperky překrásným svědectvím české zručnosti a trvalou hodnotou, která neklesá. Pokud plánujete rodinné cennosti nabídnout sběratelům, skvělou cestou jsou specializované aukční domy nebo prověřené portály jako Aukro. Určitě se proto podívejte do starých šperkovnic na půdě či v sekretáři – možná tam na vás čeká kouzelná vzpomínka i příjemná finanční odměna. Máte i vy doma po babičce šperk s temně rudými kamínky, ke kterému se váže rodinný příběh?
Zdroje článku: Granát, Wikipedie, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková