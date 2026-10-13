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Vědci vyhlásili nejzdravější druh jablek. Jedna odrůda výrazně vyniká a koupíte ji běžně v obchodech

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Všechna jablka nejsou stejná. Zatímco moderní odrůdy zaujmou vzhledem i chutí, tradiční kultivary mohou obsahovat až dvojnásobné množství ochranných látek. Jednu z těchto odrůd přitom běžně koupíte v obchodech.
Vědci vyhlásili nejzdravější druh jablek. Jedna odrůda výrazně vyniká a koupíte ji běžně v obchodech

Vědci vyhlásili nejzdravější druh jablek. Jedna odrůda výrazně vyniká a koupíte ji běžně v obchodech

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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