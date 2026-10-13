Vědci vyhlásili nejzdravější druh jablek. Jedna odrůda výrazně vyniká a koupíte ji běžně v obchodech

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Rozkrojíte jablko a za pár minut zhnědne. Nepříjemný efekt, který nás nutí balit svačiny do alobalu. Jenže právě tenhle proces signalizuje přítomnost polyfenolů – látek, které v lidském těle tlumí záněty a chrání buňky před oxidačním stresem. A právě tyto sloučeniny se ve slupce soustřeďují v koncentraci až pětkrát vyšší než uvnitř plodu.
Laboratorní rozbory ukázaly fascinující nerovnoměrnost: zatímco dužina nabízí 17 až 127 miligramů polyfenolů na sto gramů, slupka dosahuje hodnot 68 až 285 miligramů. Kdo si jablko oloupává, připravuje se o nejcennější část. Přitom stačí plod pořádně omýt pod tekoucí vodou a sníst ho celý.
Další mýtus se týká barvy. Červená slupka vypadá zdravěji, proto po ní zákazníci sahají častěji. Jenže pigmenty zodpovědné za červený odstín tvoří jen zlomek celkového spektra ochranných látek. Zelené a žluté odrůdy mohou obsahovat stejné množství prospěšných sloučenin, jen je lidské oko nevidí.
Proč moderní šlechtění vytlačilo zdraví na vedlejší kolej
Když se podíváte na regály supermarketů, vidíte dokonale lesklé plody bez jediné skvrny. Sladké, křupavé, dlouho vydrží v lednici. Přesně tyto vlastnosti se staly hlavním cílem šlechtitelů v posledních desetiletích. Problém je, že polyfenoly s sebou nesou svíravou, mírně trpkou chuť a způsobují rychlejší hnědnutí po nakrojení.
Německá laboratoř postavila proti sobě deset historických odrůd a pět typických supermarketových kultivarů. Do první skupiny zařadili mimo jiné Roter Boskoop, Berlepsch nebo Gravensteiner. Druhý tým tvořily hvězdy prodeje: Braeburn, Elstar, Golden Delicious, Granny Smith a Jonagold. Výsledek? Tradiční jablka obsahovala v průměru 29 miligramů polyfenolů na sto gramů dužiny, zatímco komerční sortiment se zastavil na 13 miligramech.
Nejhůře dopadl právě Golden Delicious – odrůda známá už přes sto let, ale masově šlechtěná pro dlouhou skladovatelnost a líbivý vzhled. Naměřené hodnoty byly nejnižší jak ve slupce, tak v dužině. Na opačném konci žebříčku stál Roter Boskoop, který dosáhl až 90 miligramů polyfenolů na sto gramů celého odjádřeného plodu.
Existují sice ještě výkonnější kultivary – například Goldparmäne se 123 miligramy nebo stará odrůda Gewürzluiken s 158 miligramy – ty ale v běžné prodejní síti prakticky nepotkáte. Boskoop je tak jediným snadno dostupným jablkem, které nabízí špičkový obsah ochranných látek.
Co se děje v těle po snědení polyfenolového jablka
Čísla z laboratoře jsou jedna věc, reálný dopad na organismus druhá. Systematický přehled z roku 2026 prošel 38 klinických studií na lidech a našel jasné souvislosti: konzumace jablek zlepšuje regulaci krevního cukru, podporuje funkci cév a mění složení střevního mikrobiomu.
Ještě konkrétnější byl experiment s pětadvaceti dobrovolníky. Polovina z nich jedla jablko s červenou dužinou bohatou na polyfenoly, druhá skupina dostala běžný plod s bílou dužinou. Po konzumaci polyfenolového jablka vědci zaznamenali nárůst prospěšných střevních bakterií a změny v aktivitě genů spojených s imunitou. Šlo sice o krátkodobý pokus, ale jasně ukázal, že lidské tělo na různé složení jablek reaguje měřitelně odlišně.
Zajímavý vedlejší efekt se týká alergií. Vyšší koncentrace polyfenolů přirozeně neutralizuje jablečný alergenní protein Mal d 1, díky čemuž lidé s lehčí alergií na jablka často snášejí staré odrůdy mnohem lépe než moderní kultivary.
Univerzita Friedricha Schillera v Jeně navíc potvrdila, že celková antioxidační kapacita historických odrůd je až o 30 procent vyšší než u nově šlechtěných komerčních jablek. Rozdíl tedy není jen v jedné izolované látce, ale v celém komplexu ochranných sloučenin.
Příště, když budete stát před přepravkami s ovocem, nemusíte řešit exotické speciality ani lovit vzácné kultivary na biofarmách. Stačí sáhnout po Boskoopu, sníst ho i se slupkou a máte jistotu, že vaše tělo dostane maximum z toho, co běžný obchod nabízí.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fr.de, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná