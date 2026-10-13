Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Rychlý nepečený dezert s ovocem potěší lehkou chutí a přípravou bez dlouhého čekání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přiznám se vám, že v horkých dnech se mi do zapínání trouby vůbec nechce. Tento vrstvený dezert z jogurtu, zakysané smetany a čerstvého ovoce je odpovědí na všechny letní odpoledne, kdy chcete něco sladkého, ale ne za cenu rozpálené kuchyně.
Fotografie k nepečenému ovocnému dezertu

Fotografie k nepečenému ovocnému dezertu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Žádná trouba, žádné čekání: Nepečený ovocný dezert, který chutná jako sváteční pohoda
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:45

Reklama
Další články z Cooky.cz
Klasická domácí roláda je jednoduchá na přípravu a na slavnostním stole udělá parádu
Klasická domácí roláda je jednoduchá na přípravu a na slavnostním stole udělá parádu
Pečící papír je minulostí: Češi místo něj našli tuto alternativu, díky které ušetří tisíce korun
Pečící papír je minulostí: Češi místo něj našli tuto alternativu, díky které ušetří tisíce korun

Pečicí papír jde po použití do koše. Silikonová podložka ho nahradí lépe. Přečtěte si, jak funguje, co...

Zeleninová polévka nemusí být jen lehký začátek. Se strouháním zvládne zasytit mnohem víc
Zeleninová polévka nemusí být jen lehký začátek. Se strouháním zvládne zasytit mnohem víc

Když venku není zrovna hezky nebo se mi nechce chystat velký oběd, sahám po hrnci a vařím zeleninovou...

Vepřová panenka nepotřebuje složitý recept. Stačí ji správně opéct a včas stáhnout z tepla
Vepřová panenka nepotřebuje složitý recept. Stačí ji správně opéct a včas stáhnout z tepla

Vepřová panenka umí být skvělá, ale taky suchá jak piliny, když se přežene. Právě proto mám ráda sous vide:...

Domácí sekaná z mletého masa je česká klasika, která voní poctivým obědem už během pečení
Domácí sekaná z mletého masa je česká klasika, která voní poctivým obědem už během pečení

Sekaná je přesně ten oběd, který nevypadá jako velká frajeřina, ale u stolu po něm většinou nezbude ani...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.