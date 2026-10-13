Rychlý nepečený dezert s ovocem potěší lehkou chutí a přípravou bez dlouhého čekání

V horkých dnech se mi do zapínání trouby vážně nechce. Loni v červenci jsem stála v kuchyni, venku něco přes třicet stupňů, a kamarádky měly každou chvíli přijít na oběd. jsem potřebovala vyřešit rychle, Dezert a ideálně bez toho, abych se u toho znovu uvařila. V lednici čekal jogurt, bez pečení zakysaná smetana, ve spíži zbyly piškoty. Naházela jsem je do mísy s ovocem, trochu uhladila krém a bylo. Dopadlo to tak, že si holky psaly o recept ještě dřív, než odjely domů. Od té doby ho dělám vždycky, když nechci kuchyň vytopit ještě víc.
Tenhle dezert má jednu velkou výhodu: na stole vypadá mnohem pracněji, než jaký ve skutečnosti je.
Krém ze zakysané smetany a zůstane příjemně lehký, ale není vodový. Po vychlazení drží vrstvy pohromadě a při nabírání se z něj nestane sladká kaše přes půl mísy. bílého jogurtu
Můj tip: Piškoty před skládáním nenamáčejte. Opravdu ne. Vlhkost si vezmou až z krému, když dezert odpočívá v lednici. Když je namočíte dopředu, rozměknou příliš rychle a vrstvy ztratí pevnost. Nejlepší je nechat mísu v chladu přes noc; piškoty zvláční, krém se s nimi spojí a celé to pak připomíná jemný nepečený dort. Recept na nepečený ovocný dezert z jogurtu a zakysané smetany
Celková délka přípravy: 80 minut + chlazení Ingredience k přípravě
Krém: 2 kelímky zakysané smetany (celkem cca 400 g) 2 bílé jogurty (celkem cca 300 g) 3 lžíce moučkového cukru 1 lžička vanilkového cukru 1 lžíce rumu (volitelně)
Vrstvení: cca 200 g piškotů 300 až 400 g čerstvého ovoce (jahody, maliny, borůvky, třešně) Postup přípravy vrstveného nepečeného dezertu s ovocem
1. Do mísy dejte
zakysanou smetanu a bílé jogurty. Přidejte moučkový cukr, vanilkový cukr a případně i rum, pokud ho v dezertu chcete. Stačí promíchat lžící, šlehač nechte v šuplíku. Krém má být hladký, ale není potřeba ho dlouho trápit; při prudkém míchání může smetana zbytečně zřídnout.
2. Ovoce opláchněte a pořádně osušte. Jahody nakrájejte na plátky nebo čtvrtky, maliny a borůvky můžete nechat celé. S přebytečnou vodou opatrně, mokré ovoce krému nesvědčí a vrstvy by pak mohly povolit.
Foto: Cooky.cz, Žádná trouba, žádné čekání: Nepečený ovocný dezert, který chutná jako sváteční pohoda
3. Na dno mísy nebo skleněné formy vyskládejte první vrstvu
piškotů. Dejte je blízko k sobě, ale není nutné je vrstvit přes sebe. Dno má být jednoduše pokryté.
4. Na piškoty rozetřete asi třetinu
krému. Vrstva může mít zhruba centimetr, pravítko ale nikdo tahat nebude. Důležité je, aby byla rozprostřená docela rovnoměrně.
5. Na krém nasypte nebo rozložte první část
ovoce. Nebojte se ho dát víc, v tomhle dezertu nemá sloužit jen jako dekorace nahoře.
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6. Pokračujte dalšími vrstvami: krém, piškoty, krém, ovoce, krém, piškoty. Ve výsledku by měly vzniknout tři vrstvy piškotů a mezi nimi i nahoře krém.
7. Vrchní krém lehce uhlaďte a přidejte zbylé ovoce. Mísu zakryjte potravinářskou fólií a dejte ji do lednice nejméně na 60 minut. Pokud ji tam necháte přes noc, dezert bude znatelně lepší.
8. Podávejte dobře vychlazené, buď lžící rovnou z mísy, nebo nakrájené podobně jako dort. V lednici vydrží dva až tři dny, i když v běžném domácím provozu se k druhému dni často ani nedostane.
Tipy redakce: Rum lze vynechat: Chystáte-li dezert i pro děti, rum jednoduše nedávejte. Nahradit ho můžete lžičkou citronové šťávy, která krém trochu osvěží a pomůže zpomalit hnědnutí ovoce. Výběr ovoce podle sezóny: Doporučuji hlavně jahody, třešně, višně nebo rybíz. V létě se osvědčují také maliny a borůvky, protože drží tvar a při skládání se tolik nerozmačkají. Jogurt volte hustý: Nejlépe se pracuje s řeckým nebo jiným hustým bílým jogurtem. Řídký jogurt krém zbytečně naředí a dezert se pak při nabírání snadněji rozpadá. Skleněná forma je výhra: Pokud máte doma skleněnou mísu nebo formu, vezměte ji. Vrstvy jsou vidět ze strany a dezert díky tomu vypadá dobře i bez složitého zdobení. Chlazení přes noc je základ: Počítejte s tím, že delší chlazení udělá nejlepší výsledek. Přes noc piškoty nasáknou krémem, dezert zpevní a dá se krájet podobně jako jednoduchý dort.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline