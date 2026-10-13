Borůvky bez řezu plodí drobné bobule a chřadnou. Stačí jediný zásah na jaře a keř vám odmění dvojnásobnou úrodou

Mnoho zahrádkářů zná stejný scénář. Keř borůvky chocholičnaté (Vaccinium corymbosum) první roky slibně roste a sype modré kuličky. Pak se z něj postupně stane hustá změť větviček, plody se zmenšují a sklizeň se scvrkne na pár hrstí. Viníkem bývá chybějící obnovovací řez. Vysoká borůvka nejochotněji plodí na zdravém, zhruba dvou- až šestiletém dřevě. Starší pruty se rozvětvují do slabých „metliček“ s hromadou květních pupenů, ze kterých pak vyrostou jen drobné bobule. Předjarní zásah v době vegetačního klidu odstraní přestárlé, nemocné a přebytečné části, otevře střed keře světlu a přiměje rostlinu nasadit silné nové výhony. U zanedbaného keře, který stojí v kyselé půdě a má dost vody i slunce, se tím dá sběr výrazně rozhojnit. Při dobrých podmínkách se může i zdvojnásobit.
Proč neřezaná borůvka chřadne a sype drobné plody
Borůvka je keř, který se neustále obnovuje odspodu. Z báze vyhání nové silné pruty a ty během několika let vyzrají v hlavní nositele úrody. Pak jejich výkonnost opadá. Podle průvodce řezem, který vydala
Connecticutská univerzita, začínají pruty zhruba po šestém roce ztrácet produktivitu a pěstitel by je měl průběžně nahrazovat mladšími.
Když nikdo nezasáhne, keř houstne. Staré větve se rozrůstají do jemného obrostu, výhony soupeří o světlo a do středu keře slunce skoro nepronikne. Univerzitní poradenské služby v Oregonu i Georgii shodně popisují, co z toho plyne: slabé větvičky, přemíru krátkých neplodných výhonů a malé plody. Rostlina navíc rozděluje omezené zásoby vody a živin mezi stovky květů. Každá bobule tak dostane jen skromný příděl.
Řez tuhle bilanci obrací. Ubere část květních pupenů, takže keř soustředí sílu do menšího počtu plodů. Ty pak dorůstají do větších rozměrů. Zároveň uvolní místo i energii pro mladé pruty, které ponesou příští sklizně. Prosvětlený keř je také vzdušnější a podle Connecticutské univerzity trpí menším infekčním tlakem chorob. Z jednoho zásahu má tedy borůvka užitek hned trojí: větší bobule, čerstvé plodné dřevo a lepší zdraví.
Kdy sáhnout po nůžkách: termín jarního řezu v českých podmínkách
Rozhodující je stihnout řez dřív, než se pupeny rozvinou. Spící dřevo snese zásah bez potíží a zahrádkář na holém keři zřetelně vidí, které větve jsou staré, suché nebo omrzlé. Oregonská univerzita doporučuje v chladnějších oblastech posunout řez ke konci zimy nebo na samý začátek jara, aby šlo odstranit i dřevo poškozené mrazem.
Pro české zahrady z toho vychází praktické rozmezí:
Lokalita Doporučený termín Nížiny, teplejší zahrady konec února až březen Vyšší a chladnější polohy březen až začátek dubna Vždy před výrazným rašením pupenů
Český pěstitelský web Farma Borůvka radí řezat do konce března, což sedí pro většinu republiky. Podzim po opadu listí se hodí spíš na drobnou hygienu, tedy odstranění zlomených či nemocných větví. Hlavní obnovovací zásah patří do předjaří. Opatrnost se vyplácí i později: rozevřené květy jsou na mráz mnohem citlivější než dřevo, takže při ohlášených dubnových mrazících stojí za to kvetoucí keř přikrýt netkanou textilií.
Jarní řez borůvky krok za krokem: které větve pryč a kolik jich nechat
Postup, ze kterého vycházejí univerzitní doporučení i česká praxe, zvládne i začátečník:
Prohlédněte keř zblízka. Ještě před rašením, nejlépe za suchého dne a s ostrými, čistými nůžkami. Vystřihněte suché, nemocné a poškozené dřevo. Takové větve keř jen vysilují. Odstraňte nízké a poléhavé výhony. Pod tíhou plodů by se dotýkaly země a bobule by hnily. Vyřízněte křížící se a dovnitř rostoucí větve. Střed má zůstat otevřený, keř by měl připomínat písmeno V. U starších keřů obětujte jeden až tři nejstarší pruty. Řežte těsně u báze, případně starou větev zkraťte nad silný boční výhon. Prořeďte slabé krátké postranní větvičky. Právě ty bývají přeplněné květními pupeny a nesou drobné plody. Ponechte silné mladé pruty. Jsou to pilíře úrody na další roky.
Hodně záleží na stáří rostliny. Mladý keř v prvních letech po výsadbě potřebuje hlavně zpevnit kořeny a kostru. Stačí mu odstranit slabé, nízké a poškozené výhony. Řada pěstitelů navíc v prvním roce otrhává květní pupeny, aby rostlina neplýtvala silami na plody. Dospělý keř, třeba osmiletý a starší, už vyžaduje každoroční výměnu dřeva. Connecticutská univerzita pracuje u vzrostlé rostliny s přibližně osmnácti pruty různého stáří, z nichž každý rok tři nejstarší ustoupí třem silným mladým. Český zdroj počítá s osmi až dvanácti hlavními výhony. Pro běžnou zahradu je to rozumné vodítko: u menších keřů vzdušná osmička až dvanáctka, u mohutných rostlin podle odrůdy a vitality i víc.
Kdo zná řez rybízu, najde tu spřízněný princip. I u rybízu se podle Minnesotské univerzity drží devět až dvanáct výhonů a dřevo starší tří let postupně mizí. Borůvka však nechává pruty plodit déle a vyžaduje otevřenější tvar. Hlavně má úplně jiné nároky na půdu. Zatímco rybíz se spokojí s běžnou zahradní zeminou kolem pH 6 až 7, borůvka chce výrazně kyselejší prostředí.
Začátečník, který se bojí, že keř zmrzačí, může volit opatrnější variantu. Vezme jen jasně suché, nemocné, nízké a křížící se výhony a u starší rostliny jednu až dvě nejstarší větve. I tahle střídmá verze keř viditelně osvěží.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kyselá půda, dešťová voda a slunce: co z řezu udělá bohatou sklizeň
Nůžky odvedou velký kus práce, ale borůvka potřebuje i vhodné zázemí. Oregonská univerzita ve své
pěstitelské příručce výslovně upozorňuje, že řez nespraví potíže způsobené špatným pH, chorobami kořenů nebo nevhodnou výživou. Podle nás jde o nejpodceňovanější článek celé péče.
Borůvka prospívá v půdě s pH zhruba 4,5 až 5,5. Česká realita vypadá jinak. Podle výsledků
agrochemického zkoušení půd, které za roky 2019 až 2024 zveřejnil ÚKZÚZ, dosahuje průměrná půdní reakce zemědělské půdy v Česku pH 6,0, u orné půdy 6,1. Vysazená do obyčejné zahradní zeminy tak borůvka často strádá. Vysoké pH jí blokuje příjem živin, listy žloutnou chlorózou, růst se zpomalí a plodnost ochabne. Takový keř chřadne bez ohledu na to, jak pečlivě ho zahrádkář prořezává.
Co pomáhá:
Oddělené stanoviště. Výsadba do velké jámy, vyvýšeného záhonu nebo nádoby s kyselým substrátem z rašeliny, kůry či hrabanky. Dešťová voda. Český zahrádkářský svaz varuje, že tvrdá vodovodní voda rychle zvyšuje pH substrátu, zvlášť v nádobách. Mulč z borové kůry nebo jehličí. Udrží vlhkost a pomáhá udržet kyselost. Měření pH. Okyselování elementární sírou má smysl jen podle výsledku testu a po malých dávkách. Plné slunce a propustná půda. Borůvka chce vlhko u kořenů, ale ne stojatou vodu. Víc odrůd vedle sebe. Řada odrůd plodí i sama, ale křížové opylení podle Oregonské univerzity zlepšuje velikost i množství bobulí.
Jak velký skok je reálný? Oregonská univerzita uvádí u dospělých keřů severních typů vysoké borůvky orientačně 4 až 7 kg plodů na keř, česká Farma Borůvka 2,5 až 5 kg. Zanedbaný keř, ze kterého se sotva naplní hrnek, má tedy obrovskou rezervu. U takového keře je zdvojnásobení úrody realistické: obnovené dřevo, prosvětlená koruna a kyselá, zalitá půda posunou rostlinu z živoření do plného výkonu. A vydrží to dlouho. Dobře vedené výsadby borůvek podle Oregonské univerzity plodí i přes padesát let.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková