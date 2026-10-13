Připravte se na nejhorší. Meteorologové čekají výkyv, jaký letos ještě nebyl

Obsah článku
První polovina října nás hýčkala nadprůměrnými teplotami a příjemnými odpoledni. Jenže podle aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu je s touto pohodou definitivně konec. Druhá polovina měsíce přináší razantní obrat – a ten začne už tento pátek večer.
Středa a čtvrtek ještě potěší, pak přijde zlom
Úvod týdne sice přinesl typické podzimní jevy – ranní mlhy v Čechách a mrholení na východě Moravy – ale ve středu a čtvrtek se ještě vrátí příjemné počasí. Teploty se přehoupnou přes 15 °C a slunečné odpoledne může svádět k domněnce, že babí léto pokračuje.
„Jde o klasickou přechodovou situaci před příchodem studené fronty,“ vysvětluje meteorolog ČHMÚ. „Teplý vzduch z jihu se střetne s chladnější vzduchovou hmotou od Atlantiku, což způsobí výrazný teplotní skok během několika hodin.“
Páteční večer: Teploty se zřítí o více než deset stupňů
Klíčovým momentem týdne bude pátek po setmění. Od západu začne přes Česko postupovat studená fronta, která s sebou přitáhne chladný atlantický vzduch. Zatímco ve čtvrtek odpoledne naměříme místy až 16 °C, o víkendu se maxima v nejchladnějších oblastech propadnou na pouhých 8 až 10 °C. Rozdíl činí více než deset stupňů během jediného dne.
S frontou dorazí také srážky. V pátek večer a v noci na sobotu očekávejte slabý déšť, na východě území se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Vyšší vlhkost vzduchu způsobí, že pocitová teplota bude ještě nižší než ta naměřená.
Víkendová rána: Teploty kolem nuly, v horách sníh
Sobotní ráno přinese první skutečně chladné probuzení letošního podzimu. Na většině území naměříme minima mezi 2 a 7 °C, v mrazových kotlinách se však teplota dotkne nuly. Během dne sice teploměry místy ukážou až 15 °C – nejteplejší bude jižní Morava – ale na severovýchodě a v horách se maxima udrží jen kolem deseti stupňů.
Neděle naváže podobným scénářem. Očekávejte přízemní mrazíky a v nížinách ranní mlhy. Srážky zůstanou hrozbou především na severu a severovýchodě země po celý den.
Sníh v šesti krajích: Hory dostávají první signál
Zimní prvky počasí se projeví zejména v pohraničních horách. Během týdne a nadcházejícího víkendu hrozí sněžení v horských polohách napříč šesti kraji:
- Ústecký kraj (Krušné hory)
- Liberecký kraj (Jizerské hory)
- Královéhradecký kraj (Krkonoše)
- Pardubický kraj (Orlické hory)
- Olomoucký kraj (Jeseníky)
- Moravskoslezský kraj (Beskydy)
Už v úterý se v Jeseníkách a Beskydech nad 1 100 metrů nad mořem objevilo slabé sněžení. O víkendu by sněhové přeháňky měly zasáhnout hřebeny všech hlavních českých pohoří.
Co to znamená pro vaše plány
Meteorologové nedoporučují dlouhé venkovní aktivity o víkendu, zejména výpravy do vyšších poloh. Kombinace nízkých teplot, deště a větru může být nepříjemná až nebezpečná. Kdo plánuje horskou turistiku, měl by počítat s možností sněžení a náledí na hřebenových cestách.
Pro řidiče platí obvyklé podzimní varování: ranní mlhy a vlhké vozovky zvyšují riziko nehod. V horských oblastech už může být na silnicích námraza.
„Chladnější charakter počasí s námi zůstane minimálně do konce října. Čekají nás stále častější noční mrazy a hory se musí připravit na pravidelnější sněžení,“ shrnuje výhled ČHMÚ.
Provozovatelé lyžařských areálů berou situaci jako první jasný impuls k přípravě zasněžovací techniky a vleků. Do zahájení sezóny sice zbývá dostatek času, ale hory dostávají svou první reálnou ochutnávku nadcházející zimy. A podle všeho to nebude ochutnávka poslední.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová