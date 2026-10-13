Vémola má rád ženy i koláče a neskrývá to. Partnerka Monika mu na to odpověděla jedinou podmínkou pro jejich ložnici

Podle Vémoly zní ta podmínka jednoduše. Když si domů přivede jinou dívku, spát budou na gauči, protože ložnice je Moničina. Takhle to aspoň líčí bývalý šampion OKTAGONu v rozhovoru pro Forbes Casino. Celé to označil za „férovou dohodu“ a k tomu přidal přirovnání, které se rychle rozšířilo: někdo má rád vdolky, jiný holky, on má rád obojí. Je to typický Vémola. Provokativní hláška, za kterou se schovává pečlivě vystavěný obraz vztahu. A tenhle obraz se vyplatí číst v kontextu posledních šesti měsíců.
Vdolky, holky a gauč v obýváku
Vémola v rozhovoru tvrdí, že Monika chápe jeho přednosti i slabosti, včetně „věcí, které ženským vadí“. Přirovnání ke koláčům tedy nemyslí jako popis formálně otevřeného vztahu. Je to spíš žertovné přiznání, že má rád ženskou společnost a že o tom jeho partnerka podle něj ví.
Monika to podle jeho slov „podává s humorem“. Je prý tolerantní, neomezuje ho a věci si říkají na rovinu. Vémola dodává, že se poprvé v životě necítí svázaný a že se spolu nehádají. Ani si prý nedokáže představit, kvůli čemu by se pohádali.
Jedna věc ale chybí: Moničin vlastní hlas. Samostatné vyjádření, ve kterém by pravidlo o gauči potvrdila nebo okomentovala, jsme nedohledali. Všechno, co o její toleranci víme, pochází z Vémolova vyprávění. Pravidlo o ložnici tak zatím existuje jen v jeho podání a jen on ho nazývá dohodou.
Od dubnového rozchodu po polibek ve Frankfurtu
Aby výroky dávaly smysl, je potřeba je zasadit do časové osy. Ta je u Vémoly hustší než u většiny celebrit:
- 2. dubna 2026: Vémola na sociálních sítích oznámil, že s Lelou Ceterovou už delší dobu netvoří pár, ale zůstávají rodiči. Spolu byli od roku 2019, vzali se v roce 2022 a mají tři děti.
- Polovina července: média poprvé spojila Vémolu s blondýnkou z Olomouce, influencerkou vystupující jako Monika Naomi. Ve stejných dnech promluvila Lela. Podle ní o vztahu manžela s „paní Monikou B.“ věděla už od narození jejich nejmladšího syna.
- Srpen a září: následovaly společné veřejné výskyty.
- 26. září: po vítězném návratu z důchodu na turnaji OKTAGON 94 v Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu přišel před kamerami polibek.
- 8. října: na Vémolově profilu se objevila první společná fotka.
- Nejpozději 10. října: weby začaly citovat rozhovor pro Forbes Casino.
Lelino tvrzení o délce vztahu je její verze, nikoli fakt potvrzený oběma aktéry. Přesto do celého příběhu vnáší napětí. Moničinu přítomnost Lela popsala jako jednu z věcí, které pro ni znamenaly definitivní konec manželství. Vémolova slova o „poprvé neomezovaném“ životě tak nezní ve vzduchoprázdnu. Zní jako přímé srovnání s předchozím vztahem, který už dřív provázely spekulace o nevěrách, rozchody a návraty.
Oficiální? „To záleží na ní“
Nejzajímavější pasáž rozhovoru nakonec nepatří gauči. Na otázku, jestli je vztah s Monikou oficiální, Vémola odpověděl, že neví a že to záleží čistě na ní. Vysvětlil to větou, kterou rád opakuje: za roh nevidí. Nechce prý předjímat, co bude za měsíc nebo za rok.
Tady se jeho výroky rozcházejí s tím, co vidí veřejnost. Polibek ve Frankfurtu, společná fotka a sdílené akce dělají z Moniky v očích médií jasně partnerku. Sám Vémola ale nálepku odmítá přišpendlit a rozhodnutí přehazuje na ni. Je to elegantní tah: vztah vypadá vážně, a přitom zůstává otevřený.
Rozdíl oproti manželství s Lelou je proto i formální. Tam šlo o svatbu, tři děti a společnou domácnost před kamerami. Tady jde o svobodu, život bez hádek a status, o kterém prý rozhoduje ta druhá strana. Psychologové, třeba z Americké psychologické asociace, přitom opakují, že zdravé vztahy nestojí na absenci pravidel, ale na otevřené komunikaci a hranicích, se kterými souhlasí oba. Jestli tohle u Vémoly a Moniky platí, z jednoho rozhovoru poznat nelze. Slyšeli jsme zatím jen jednu stranu.
Soukromí jako součást značky
Podle nás je „vztah bez omezení“ potřeba číst jinak než jako návod na šťastné partnerství. Je to další kapitola veřejné identity, kterou si Vémola buduje roky. Při premiéře dokumentární série Karel vs. Karlos řekl podle tiskové zprávy Skupiny Prima, že fanoušky pouští do soukromí, protože bez příběhů by MMA nebylo tam, kde je. Celovečerní dokument Karlos na Nově ho zase ukazoval jako bojovníka, otce, partnera i veřejně exponovanou osobnost zároveň.
Rozhovor pro Forbes Casino zapadá do stejného vzorce. Vedle Moniky v něm zazněla historka s Mikem Tysonem a nepodepsaným obrazem, psychologická hra se soupeřem Fredericem Vosgrönem v sauně před vážením i informace o zlomené ruce z Frankfurtu. Ta podle Fights.cz ohrožuje jeho start na posledním turnaji roku. Sport, zákulisí a ložnice v jednom balíku. Pro Vémolu to nejsou oddělené světy, ale jeden příběh na pokračování.
Z toho plyne i hlavní poučení. Hláška o vdolcích není zpověď, je to obsah. Muž, který z rozvodu, návratu do klece i nové lásky dělá veřejné epizody, potřebuje ve vztahu přesně tu volnost, kterou popisuje. Jinak by se mu vyprávění zaseklo.
Až se k pravidlu o ložnici jednou vyjádří sama Monika, dozvíme se, jestli šlo o dohodu, nebo jen o dobře podanou historku. Do té doby zůstává gauč v obýváku nejslavnějším kusem nábytku české MMA scény.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta