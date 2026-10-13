Štěpánek přiznal svůj největší problém na parketu StarDance. Na kurtu po něm chtěli pravý opak toho, co v tanci

Kožená bunda, uhlazený účes jako Danny z Pomády a hudba od The Clash. Štěpánek v sobotu 10. října otevíral svou taneční kapitolu cha-chou na „Should I Stay or Should I Go“ a po vystoupení pro Super.cz popsal svůj největší problém nečekaně přímo. „Na kurtu jsem měl vystrčit zadek, tady chtějí opak,“ shrnul bývalý tenista. Hned dodal, že se přeučil a že „nějaký posun tam byl“. Za tou hláškou ale nestojí jen vtip pro novináře. Je to technický problém, se kterým bojuje od prvních tréninků.
Tělo, které poslouchá dvacet let tenisu
Zadek se ve Štěpánkových rozhovorech neobjevil poprvé. Už při zářijovém představení párů pro Expres.cz mluvil o „vystrčeném zadku dozadu z tenisu“. Jeho partnerka Vanda Bartošová Dětinská tehdy rozdíl rozepsala podrobněji:
- Tenis: zadek dozadu, pohyb po celých chodidlech, postupný přenos váhy.
- Latina: práce na vnitřní straně chodidel, okamžitý přenos váhy, narovnané taneční držení.
Tenisový postoj se sníženým těžištěm je pro hráče základ. Z něj se vyráží k míčku, z něj se brzdí, z něj se mění směr. Štěpánek ho opakoval statisíckrát a jeho tělo do něj automaticky skočí ve chvíli, kdy přestane hlídat. Jenže v cha-che takové postavení rozbíjí linii těla a komplikuje vedení partnerky.
Podle nás je to nejzajímavější rovina celého příběhu. Nejde o sportovce, který neumí tančit. Jde o sportovce, který musí dočasně zapomenout přesně to, díky čemu se dostal na tenisový vrchol. A to bývá těžší, než se něco učit od nuly.
Dvacet bodů a jedna výtka
Porota mu za cha-chu udělila 20 bodů. V prvním večeru to znamenalo střed tabulky: hluboko za Vojtěchem Dykem, který si odnesl 30 bodů, ale nad Hankou Dvorskou (17) i Tomášem Polákem (11).
Jana Burkiewiczová ho ocenila jako dříče s dobrou pohybovou pamětí. Zdeněk Chlopčík byl konkrétnější. Když Štěpánek tančil sám, bylo to podle něj výborné. V pasážích, kde měl spolupracovat s partnerkou, byla místy vidět nejistota.
To přesně zapadá do celé tenisové skládačky. Tenista je na kurtu sám za sebe, reaguje na míček, ne na druhé tělo vedle sebe. Tanec v páru vyžaduje opak: neustálý kontakt, společné těžiště, přenos váhy ve stejný okamžik. Tenisové návyky z parketu tedy nezmizely, ale výkon nepohřbily. Vypadá to spíš jako problém na pár týdnů dřiny než jako strop.
Jak vystoupení hodnotili diváci, zůstává neznámé. Podle pravidel StarDance jsou počty diváckých SMS hlasů i body z nich neveřejné.
Nejhezčí vysvědčení přišlo z hlediště
V publiku mu fandila manželka Nicole Vaidišová, sama bývalá tenistka světové špičky. Do konce večera nezůstala. Než ale odešla domů za dětmi, stihla mu něco pošeptat do ucha. Že byl dobrý. „To je nejhezčí vysvědčení,“ řekl Štěpánek Super.cz.
Dvě slova od člověka, který ví, co znamená tréninkový dril i tlak velkého zápasu, mají zjevně větší váhu než bodovací tabulka. Štěpánek ostatně před soutěží v rozhovoru pro Českou televizi označil rodinu a dvě dcery za své největší fanoušky.
Přirovnání k Travoltovi prý v zákulisí také padlo. „John Travolta hadr. Už jsem to tady slyšel,“ smál se. Kdo s ním přišel, neprozradil.
Cesta z kurtu na parket
Nabídku do StarDance nedostal poprvé. Po konci kariéry trénoval Novaka Djokoviće, Grigora Dimitrova a Sebastiana Kordu, hodně cestoval a mezitím se mu narodily dcery. Teď už tolik necestuje, není vázaný na tenis, a tak si to podle jeho slov „sedlo“.
Příprava ale snadná nebyla. Páry trénovaly od léta a Štěpánek pro eXtra.cz přiznal, že se strukturovaným tancem neměl žádnou zkušenost. Když se zamotal do kroků, zůstaly mu prý jen „prázdné oči“ a občas si musel dát den či dva odstup.
Po prvním ostrém vystoupení mluvil o „tíze okamžiku“, kterou si ale užívá. Chce trénink přetavit do výkonu a každý týden se zlepšovat. Zní to jako věta ze sportovní tiskovky, ze Štěpánkových úst ale působí věrohodně. Disciplína, kterou si nese z tenisu, je jeho největší výhoda. Tělo, které si z tenisu nese, zatím největší překážka.
Kdy se tančí dál
Jubilejní čtrnáctá řada, kterou opět provázejí Marek Eben a Tereza Kostková, pokračuje druhým soutěžním večerem v sobotu 17. října ve 20:10 na ČT1 a v iVysílání. Rozhodnutí přijde po 22. hodině. Hlasovat lze klasicky přes SMS, na webu ČT a nově také v oficiální mobilní aplikaci.
V soutěži už zbývá devět párů. Petra Nesvačilová ji kvůli zraněnému kotníku opustila hned v úvodu a její valčík byl jen rozlučkový. O vyřazení o víkendu rozhodnou body poroty dohromady s hlasy diváků.
Na tenisovém kurtu by Štěpánkovi trenér nejspíš řekl, ať drží těžiště nízko a je připravený vyrazit. Na parketu mu Vanda Bartošová Dětinská každý den opakuje pravý opak. Která z těch dvou instrukcí v jeho těle nakonec vyhraje, ukáže už sobotní tanec.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta