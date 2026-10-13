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Štěpánek přiznal svůj největší problém na parketu StarDance. Na kurtu po něm chtěli pravý opak toho, co v tanci

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Radek Štěpánek po prvním večeru StarDance prozradil, co ho na parketu brzdí nejvíc. Postoj, který ho roky živil na kurtu, teď musí z těla vymazat.
Štěpánek přiznal svůj největší problém na parketu StarDance. Na kurtu po něm chtěli pravý opak toho, co v tanci

Štěpánek přiznal svůj největší problém na parketu StarDance. Na kurtu po něm chtěli pravý opak toho, co v tanci

Zdroj: Edwin Martinez / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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