Některá menší města na Třebíčsku už mají o podobě městských rad jasno

Některá menší města na Třebíčsku už mají o podobě městských rad jasnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Některá menší města na Třebíčsku už mají o podobě městských rad jasnoZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 13.10.2026 13:29
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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